Karun Chandhok is verbaasd door de contractverlenging van Max Verstappen. De voormalig F1-coureur had niet verwacht dat de Nederlander langer door zou gaan na zijn vorige contract, dat tot eind 2028 liep. Verstappen ziet echter een rooskleurige toekomst bij Red Bull Racing en hoopt de komende jaren terug te kunnen keren naar de top.

Verstappen werd de afgelopen maanden aan meerdere scenario's gelinkt. Een overstap naar Mercedes, McLaren of Aston Martin en zelfs een pensioen uit de Formule 1 kwam voorbij in de oneindig lijkende geruchtenmolen. Verstappen en Red Bull doorbraken die periode donderdagochtend met een officieel statement, waarin werd bevestigd dat Verstappen tot 2030 actief blijft in de Formule 1 namens Red Bull.

Contractverlenging zorgt voor verbazing

Een contractverlenging kwam steeds concreter aan bod, maar Chandhok had dat absoluut niet voor ogen. "Ik ben een beetje verrast door de duur. Ik ben niet verbaasd dat hij zich aan hen heeft verbonden. Ik dacht dat het tot eind 2028 zou zijn", aldus de ex-coureur bij Sky Sports News. Hij dacht dat het nog wel even zou duren voordat Verstappen een contractverlenging zou tekenen, als hij dat überhaupt al zou doen.

"Eerlijk gezegd dacht ik dat het nog twee jaar zou duren. Het feit dat hij al vier jaar weg is, laat duidelijk zien dat hij gelooft in de haalbaarheid van het project op de lange termijn", legt Chandhok uit. Verstappen heeft zijn vertrouwen in het project bevestigd tijdens de persconferentie voorafgaand aan het Grand Prix-weekend op Zandvoort. Hij vertelde dat hij wil terugkeren naar de top. Momenteel staat de Nederlander zesde in het wereldkampioenschap en lijkt hij niet mee te doen om de wereldtitel. Het verschil met leider Kimi Antonelli bedraagt maar liefst 110 punten.

Verstappen gelooft in de toekomst

Ook Chandhok ziet de visie die Verstappen heeft op de toekomst van zichzelf en het team. "Je zou kunnen zeggen dat ze dit jaar bij veel races waarschijnlijk de op vier na snelste auto hadden. Hij staat zesde in het wereldkampioenschap voor coureurs. Dat is niet waar Max wil zijn. Maar ze hebben hem er duidelijk van overtuigd dat het potentieel op de lange termijn beter is dan dit jaar."