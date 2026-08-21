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Verstappen verrast ex-coureur met contractverlenging

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Verstappen verrast ex-coureur met contractverlenging

Karun Chandhok is verbaasd door de contractverlenging van Max Verstappen. De voormalig F1-coureur had niet verwacht dat de Nederlander langer door zou gaan na zijn vorige contract, dat tot eind 2028 liep. Verstappen ziet echter een rooskleurige toekomst bij Red Bull Racing en hoopt de komende jaren terug te kunnen keren naar de top. 

Verstappen werd de afgelopen maanden aan meerdere scenario's gelinkt. Een overstap naar Mercedes, McLaren of Aston Martin en zelfs een pensioen uit de Formule 1 kwam voorbij in de oneindig lijkende geruchtenmolen. Verstappen en Red Bull doorbraken die periode donderdagochtend met een officieel statement, waarin werd bevestigd dat Verstappen tot 2030 actief blijft in de Formule 1 namens Red Bull.

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Contractverlenging zorgt voor verbazing  

Een contractverlenging kwam steeds concreter aan bod, maar Chandhok had dat absoluut niet voor ogen. "Ik ben een beetje verrast door de duur. Ik ben niet verbaasd dat hij zich aan hen heeft verbonden. Ik dacht dat het tot eind 2028 zou zijn", aldus de ex-coureur bij Sky Sports News. Hij dacht dat het nog wel even zou duren voordat Verstappen een contractverlenging zou tekenen, als hij dat überhaupt al zou doen.

"Eerlijk gezegd dacht ik dat het nog twee jaar zou duren. Het feit dat hij al vier jaar weg is, laat duidelijk zien dat hij gelooft in de haalbaarheid van het project op de lange termijn", legt Chandhok uit. Verstappen heeft zijn vertrouwen in het project bevestigd tijdens de persconferentie voorafgaand aan het Grand Prix-weekend op Zandvoort. Hij vertelde dat hij wil terugkeren naar de top. Momenteel staat de Nederlander zesde in het wereldkampioenschap en lijkt hij niet mee te doen om de wereldtitel. Het verschil met leider Kimi Antonelli bedraagt maar liefst 110 punten.

Verstappen gelooft in de toekomst

Ook Chandhok ziet de visie die Verstappen heeft op de toekomst van zichzelf en het team. "Je zou kunnen zeggen dat ze dit jaar bij veel races waarschijnlijk de op vier na snelste auto hadden. Hij staat zesde in het wereldkampioenschap voor coureurs. Dat is niet waar Max wil zijn. Maar ze hebben hem er duidelijk van overtuigd dat het potentieel op de lange termijn beter is dan dit jaar."

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.957

Die clausule's zijn bekend gemaakt door zijn management.

Max heeft afgedwongen dat hij ten alle tijde zijn mede coureurs 'n straf mag aannaaien tijdens vrije trainingen, kwalificaties, sprintrace's en race's.

Ook wil hij dat ze hem in de pits hem "the Dutch naaier" blijven noemen vanwege die st... [Lees verder]

  • 3
  • 21 aug 2026 - 10:10
F1 Nieuws Max Verstappen Karun Chandhok Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (7)

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  • The Wolf

    Posts: 1.346

    Je werd zo overladen met spectaculaire verhalen, geruchten en analyses van zogenaamde kenners dat het op geven moment moeilijk wordt het nog voor jezelf te duiden. Ik denk dat Max halverwege vorig seizoen dichter bij een eventuele overstap was dan dit seizoen, toen had het er alle schijn van dat er een concreet bod lag van Mercedes. Ik denk dat dit seizoen de hele kermis zich voor 99% in de media afspeelde. Dus ben ik verbaasd over de verlenging? Nee. Max zal samen met z'n management alle voors en tegens grondig hebben afgewogen en de beste beslissing gemaakt hebben voor de toekomst van Max, ben ik niet bang voor, doen ze immers al sinds het begin van z'n loopbaan en dat heeft 'm gebracht waar ie is.
    Wel vind ik het zelf als kijker een beetje jammer. Die ellenlange dienstverbanden bij hetzelfde team. Als een rijder (zeker een van de toprijders) overstapt naar een andere partij maakt je dat toch altijd extra nieuwsgierig. En voor wat betreft het team Red Bull, alle credits voor wat ze bereikt hebben, 'mijn' favoriete team zal het nooit worden.

    • + 2
    • 21 aug 2026 - 08:18
    • snailer

      Posts: 34.538

      " Ik denk dat Max halverwege vorig seizoen dichter bij een eventuele overstap was dan dit seizoen"

      Dat denk ik dus ook. Ik vermoed zelfs dat hij al een mondelinge overeenkomst had, maar dat Verstappen de pech, voor zover het pech is, had dat RBR de afkoop van het contract weigerde.
      Het is wel duidelijk dat er net voor de zomer vorig jaar een contractverandering was bij Verstappen. Volgesn betrouwbare bronnen werd Verstappen plots de meest verdienende F1 rijder qua pasissalaris. Tot aan dat moment was dat Hamilton.
      En plotseling kwam zijn broer Franz Herman om de hoek kijken. En hij kreeg zelfs toestemming ondanks dat Verstappen voor Mercedes koos in GT3.
      Die vrijheid is ongekend.

      Overiens zag ik zelf toch ook niet een verlenging aankomen. Ik had wel verwacht, was net zo goed speculatie, dat hij bij RBR zou blijven. Hij heeft echt altijd gezegd dat hij het liefst bij RBR wil blijven. En de optie die ik graag had gezien, namelijk exit F1, daar blijkt nu achteraf van dat Verstappen liever dat had gedaan dan maar een ander team gaan.

      Waarschijnlijk zijn er ook plannen aan Verstappen getoond waar hij op de lange termijn vertrouwen in heeft. Kan niet anders.
      En het gaat nog veel verder. 2030 is het grensjaar van de huidige regels. De nieuwe zijn dan bekend. En Verstappen heeft gesprekken gevoerd over de huidige mislukte regels.
      Er bestaat nu zelfs een kans dat Verstappen na 2030 ook nog wil blijven. Afhankelijk van die nieuwe regels.

      Overigens denk ik er zelf anders over wat betreft je nieuwsgierigheid. Nu Verstappen blijft ben ik nieuwsgierig er over wat de progressie gaat zijn van RBR die zo ongeveer 4de team is. Hadjar geeft uitstekend aan waar nu het team staat.

      Daarbij hou ik gewoon van trouw. Ben dan ook best blij er mee dat juist 2 van mijn 3 favoriete rijders trouw zijn aan hun team, wat helemaal niet altijd verstandig is. Die twee zijn Verstappen en in tweede instantie Leclerc.

      • + 2
      • 21 aug 2026 - 08:41
    • NicoS

      Posts: 21.138

      De relatie Verstappen en Redbull gaat natuurlijk verder dan alleen de F1.
      Alle activiteiten naast de F1 die Max heeft, worden ook allemaal gesponsord door Redbull, er zit zoveel meer aan vast dan alleen een zitje in de F1.
      De vrijheid die Max heeft bij RBR zal hij niet zomaar bij een ander team kunnen krijgen.
      Ik denk niet dat Max serieus heeft overwogen om naar een ander team te gaan, hij wil helemaal niet weg daar.

      • + 1
      • 21 aug 2026 - 08:48
    • The Wolf

      Posts: 1.346

      Loyaliteit is in de basis een mooi principe, maar we hebben het niet over het reguliere bedrijfsleven maar over topsport, een harde wereld waar het ieder voor zich is. En waar overstap prima gerechtvaardigd is, daarbij heeft Max al aardig wat RB jaartjes op de teller.
      Ik had zelf Max het liefst bij Ferrari gezien. Maar dat was altijd al bijzonder onwaarschijnlijk. Nooit vernomen dat er uberhaupt verkennende gesprekken tussen beide partijen zijn geweest. Bij overstap leek Mercedes altijd al de logische optie. En ja, die progressie, het zal op termijn heus wel goedkomen en ze zullen de weg terug inzetten, dat Max nu 'zekerheid' heeft gegeven (voor zover dat die er kan zijn) helpt het team natuurlijk enorm met hun plannen

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 08:53
  • OrangeArrows

    Posts: 3.414

    Er zullen vast allerlei clausules in zijn contract zitten. Geloof niet dat hij tot 2030 blijft als Red Bull niet bij de top zit.

    • + 0
    • 21 aug 2026 - 08:40
    • snailer

      Posts: 34.538

      Clausules zijn aanwezig, Zonder details te willen geven heeft Jos dat bevestigd.

      • + 1
      • 21 aug 2026 - 08:46
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.951

      Die clausule's zijn bekend gemaakt door zijn management.

      Max heeft afgedwongen dat hij ten alle tijde zijn mede coureurs 'n straf mag aannaaien tijdens vrije trainingen, kwalificaties, sprintrace's en race's.

      Ook wil hij dat ze hem in de pits hem "the Dutch naaier" blijven noemen vanwege die straffen dus.

      De GT's moeten ook op het programma blijven staan.

      Pa moet de wereld kunnen overgaan om tegenstanders met z'n knuppel kunnen bijwerken als ze commentaar hebben over de Verstappen clan.

      • + 3
      • 21 aug 2026 - 10:10

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Jeddah Street Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
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Canada
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Spanje
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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