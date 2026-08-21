user icon
icon

Russell duidelijk: "Nooit bang geweest om stoeltje aan Verstappen te verliezen"

<< Naar nieuwsoverzicht
Russell duidelijk: "Nooit bang geweest om stoeltje aan Verstappen te verliezen"

Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull Racing met meerdere seizoenen verlengd en vertrekt dus niet naar McLaren of Mercedes. In aanloop naar de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort, liet George Russell doorschemeren dat hij zich geen enkel moment zorgen maakte over het feit dat hij zijn stoeltje aan de Nederlander kon verliezen. 

Al sinds dat Lewis Hamilton is vertrokken naar Ferrari in 2025, wordt Verstappen in verband gebracht met een stap richting Mercedes. Teambaas Toto Wolff sprak meermaals met de entourage van de viervoudig wereldkampioen, maar van een definitieve transfer kwam het nog niet. Deze week kwam naar buiten dat de Nederlander tot 2030 heeft bijgetekend, waardoor een overstap richting Brackley voorlopig van de baan is. 

Meer over Max Verstappen 'Red Bull biedt Verstappen nieuw megacontract aan'

'Red Bull biedt Verstappen nieuw megacontract aan'

12 aug
 Stroll grapt over de contractverlenging van Verstappen: "Gaat veel geld verdienen"

Stroll grapt over de contractverlenging van Verstappen: "Gaat veel geld verdienen"

20 aug

Russell hoeft Verstappen niet te vrezen

Russell hoeft Verstappen dus voorlopig niet te vrezen, al erkent hij zelf dat niet zo te hebben ervaren. "Het is eigenlijk pas een onderwerp voor ons als jullie van de pers hier voor ons zitten en jullie deze vragen willen stellen en willen begrijpen wat er aan de hand is", zo vertelde hij op de persconferentie in Zandvoort. 

"Binnen Mercedes was het de afgelopen jaren altijd heel duidelijk wat de realiteit was. En, weet je, misschien waren die gesprekken iets openbaarder dan de gesprekken die zijn team voerde met bijvoorbeeld McLaren of Ferrari of wie het ook mag zijn geweest", voegde hij daaraan toe. 

Verstappen sprak met McLaren én Mercedes 

Verstappen sprak dus met Mercedes en ook McLaren, maar dat verbaast Russell niet. Volgens de Brit is het heel gebruikelijk dat Formule 1-coureurs achter de schermen met andere teams het gesprek aangaan. 

"Dat is nu eenmaal de aard van de sport. Coureurs praten met verschillende teams, teams praten met verschillende coureurs. Iedereen moet gewoon kijken welke kaarten hij in handen heeft. Maar ja, mijn stoeltje voelde nooit bedreigd, en ik voelde me 100% veilig bij Toto en het team, en dat blijft nu natuurlijk zo." 

The Wolf

Posts: 1.347

George stond duidelijk bij z'n laatste T-poses te trillen als een rietje, die heeft flink in de piepzak gezeten... En nu een beetje cool doen. Ik denk dat dit jaar zijn stoeltje niet zo erg in gevaar was. Toto heeft zijn gedroomde line-up: jong talent en aankomend kampioen, en een degelijke numme... [Lees verder]

  • 16
  • 21 aug 2026 - 08:33
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Mercedes Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (11)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 1.346

    George stond duidelijk bij z'n laatste T-poses te trillen als een rietje, die heeft flink in de piepzak gezeten... En nu een beetje cool doen. Ik denk dat dit jaar zijn stoeltje niet zo erg in gevaar was. Toto heeft zijn gedroomde line-up: jong talent en aankomend kampioen, en een degelijke nummer 2 (die nog niet beseft dat hij nummer 2 is).

    • + 15
    • 21 aug 2026 - 08:33
    • Regenrace

      Posts: 2.875

      Die teams zijn gewoon realistisch.
      Op de eerste plaats staan ze op voorhand niet te trappelen om dat gevraagde salaris te betalen - tenzij de sponsor het verschil bijlegt. Laat staan wanneer er ook nog een fikse afkoopsom bijkomt. Wat krijg je ervoor terug? een mespuntje extra.
      Het is daarnaast bedrijfsmatig onlogisch om salariskosten te laten groeien terwijl de branche als geheel duidelijk een stap achteruit doet.
      Voorts is nu ook wel duidelijk ziet men ook wel dat geen enkele coureur ijzer met handen kan breken, Max zijn plafond heeft bereikt en de motivatie iets minder is.

      Tot slot, wat ook vaak wordt vergeten is dat Hamilton wereldwijd veel beter in de markt ligt dan Verstappen.

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 12:46
  • Williams_F1

    Posts: 1.533

    hij voelt zich veilig bij Toto, hier krijg je toch een nare bijsmaak van..:)

    • + 3
    • 21 aug 2026 - 08:49
    • The Wolf

      Posts: 1.346

      Toto; "Kimi iz fantaztic!. He iz zo great, Kimi iz zo good!....who?.......zjeorze?........yez yez.....good"

      • + 2
      • 21 aug 2026 - 08:59
  • Snorremans

    Posts: 370

    Hahahahaha...graojas die George.

    • + 4
    • 21 aug 2026 - 09:19
  • Schumi86

    Posts: 655

    Ah niet liegen georgie.

    • + 3
    • 21 aug 2026 - 09:55
  • arone

    Posts: 1.212

    Dit wist ouw allang!

    • + 1
    • 21 aug 2026 - 09:58
  • Babs

    Posts: 278

    Hoe valt dat nou, George, om dat Bottas van de jaren twintig te zijn?

    • + 2
    • 21 aug 2026 - 10:06
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.957

    Nou, ik kan ook weer, net als vriend, rustig slapen komende tijd.
    Tenminste, als die verrekte muggen me niet belagen met hun gezoem.

    • + 0
    • 21 aug 2026 - 10:13
  • Kubica

    Posts: 5.789

    Makkelijk praten achteraf. Ik ben zeker dat Russell een zucht van verlichting met een kracht van 12 op de schaal van Beaufort heeft gelaten.

    • + 2
    • 21 aug 2026 - 11:04
  • Need5Speed

    Posts: 4.349

    Heeft hij nou een rood oor terwijl hij dit zegt, zie foto?
    En vergis ik me of is die neus ietsje langer geworden?

    • + 2
    • 21 aug 2026 - 11:07

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    12:00 - 13:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar