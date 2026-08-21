Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull Racing met meerdere seizoenen verlengd en vertrekt dus niet naar McLaren of Mercedes. In aanloop naar de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort, liet George Russell doorschemeren dat hij zich geen enkel moment zorgen maakte over het feit dat hij zijn stoeltje aan de Nederlander kon verliezen.

Al sinds dat Lewis Hamilton is vertrokken naar Ferrari in 2025, wordt Verstappen in verband gebracht met een stap richting Mercedes. Teambaas Toto Wolff sprak meermaals met de entourage van de viervoudig wereldkampioen, maar van een definitieve transfer kwam het nog niet. Deze week kwam naar buiten dat de Nederlander tot 2030 heeft bijgetekend, waardoor een overstap richting Brackley voorlopig van de baan is.

Russell hoeft Verstappen niet te vrezen

Russell hoeft Verstappen dus voorlopig niet te vrezen, al erkent hij zelf dat niet zo te hebben ervaren. "Het is eigenlijk pas een onderwerp voor ons als jullie van de pers hier voor ons zitten en jullie deze vragen willen stellen en willen begrijpen wat er aan de hand is", zo vertelde hij op de persconferentie in Zandvoort.

"Binnen Mercedes was het de afgelopen jaren altijd heel duidelijk wat de realiteit was. En, weet je, misschien waren die gesprekken iets openbaarder dan de gesprekken die zijn team voerde met bijvoorbeeld McLaren of Ferrari of wie het ook mag zijn geweest", voegde hij daaraan toe.

Verstappen sprak met McLaren én Mercedes

Verstappen sprak dus met Mercedes en ook McLaren, maar dat verbaast Russell niet. Volgens de Brit is het heel gebruikelijk dat Formule 1-coureurs achter de schermen met andere teams het gesprek aangaan.

"Dat is nu eenmaal de aard van de sport. Coureurs praten met verschillende teams, teams praten met verschillende coureurs. Iedereen moet gewoon kijken welke kaarten hij in handen heeft. Maar ja, mijn stoeltje voelde nooit bedreigd, en ik voelde me 100% veilig bij Toto en het team, en dat blijft nu natuurlijk zo."