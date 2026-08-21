Het laatste raceweekend in Zandvoort gaat vandaag van start met de eerste vrije training en de sprint kwalificatie. De organisatie pakt groots uit, en heel Nederland kan meegenieten. Viaplay heeft namelijk besloten om de sessies gratis uit te zenden via het open kanaal Viaplay TV.

De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort staat dit weekend voorlopig voor het laatst op de kalender. De organisatie heeft voor een groot spektakel gezorgd, en dit weekend staat er dan ook een sprintrace op het programma. Max Verstappen zal voor de ogen van zijn thuispubliek weer volledig in de spotlights staan, en hij zal veel aandacht krijgen. Ook in de uitzendingen rondom de sessies zal het veelvuldig over de viervoudig wereldkampioen gaan, die op vrijdag zijn contractverlenging bij Red Bull aankondigde.

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Wat gaat er dit weekend gebeuren?

Normaal gesproken is de Formule 1 in Nederland alleen achter een betaalmuur te zien, maar dit weekend ligt dat iets anders. Viaplay heeft namelijk besloten om de sessies op Zandvoort voor iedereen in Nederland gratis beschikbaar te maken. Alle sessies worden uitgezonden op Viaplay TV, wat bij veel providers in het basispakket zit. Hierdoor kan iedereen genieten van het voorlopige F1-afscheid van Zandvoort en de jacht van Verstappen op succes.

Dat betekent dus ook dat de fans vandaag live en gratis kunnen kijken naar de eerste vrije training (12:30 tot en met 13:30) en de sprint kwalificatie (16:30 - 17:14). Ook de live voor- en nabeschouwingen zijn hierdoor voor iedereen te zien. Voor Viaplay wordt het ook een bijzonder raceweekend, want het is de laatste keer dat ze een race op deze manier zullen gaan uitzenden. Dat komt niet alleen door het feit dat dit de laatste race in Zandvoort is, maar ook omdat ze worden overgenomen door Videoland. De overname is nog niet helemaal rond, maar Viaplay zal wel verdwijnen.

Alternatieven voor Viaplay

De sessies zijn in Nederland niet alleen te volgen bij Viaplay, maar ook bij F1 TV Pro. Bij de streamingdienst van de Formule 1 zijn alle sessies te zien met voor- en nabeschouwingen. Daarnaast kunnen de kijkers hier ook uit commentaar in meerdere talen kiezen. Zo is het Viaplay-commentaar beschikbaar, maar kan er ook worden gekozen voor het commentaar van het Britse Sky Sports.