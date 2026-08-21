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Laatste F1-race in Zandvoort gratis te zien bij Viaplay

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Laatste F1-race in Zandvoort gratis te zien bij Viaplay

Het laatste raceweekend in Zandvoort gaat vandaag van start met de eerste vrije training en de sprint kwalificatie. De organisatie pakt groots uit, en heel Nederland kan meegenieten. Viaplay heeft namelijk besloten om de sessies gratis uit te zenden via het open kanaal Viaplay TV.

De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort staat dit weekend voorlopig voor het laatst op de kalender. De organisatie heeft voor een groot spektakel gezorgd, en dit weekend staat er dan ook een sprintrace op het programma. Max Verstappen zal voor de ogen van zijn thuispubliek weer volledig in de spotlights staan, en hij zal veel aandacht krijgen. Ook in de uitzendingen rondom de sessies zal het veelvuldig over de viervoudig wereldkampioen gaan, die op vrijdag zijn contractverlenging bij Red Bull aankondigde.

Meer over Viaplay Viaplay verspreidt bericht: Formule 1 in Nederland wordt duurder

Viaplay verspreidt bericht: Formule 1 in Nederland wordt duurder

18 aug

Wat gaat er dit weekend gebeuren?

Normaal gesproken is de Formule 1 in Nederland alleen achter een betaalmuur te zien, maar dit weekend ligt dat iets anders. Viaplay heeft namelijk besloten om de sessies op Zandvoort voor iedereen in Nederland gratis beschikbaar te maken. Alle sessies worden uitgezonden op Viaplay TV, wat bij veel providers in het basispakket zit. Hierdoor kan iedereen genieten van het voorlopige F1-afscheid van Zandvoort en de jacht van Verstappen op succes.

Dat betekent dus ook dat de fans vandaag live en gratis kunnen kijken naar de eerste vrije training (12:30 tot en met 13:30) en de sprint kwalificatie (16:30 - 17:14). Ook de live voor- en nabeschouwingen zijn hierdoor voor iedereen te zien. Voor Viaplay wordt het ook een bijzonder raceweekend, want het is de laatste keer dat ze een race op deze manier zullen gaan uitzenden. Dat komt niet alleen door het feit dat dit de laatste race in Zandvoort is, maar ook omdat ze worden overgenomen door Videoland. De overname is nog niet helemaal rond, maar Viaplay zal wel verdwijnen.

Alternatieven voor Viaplay

De sessies zijn in Nederland niet alleen te volgen bij Viaplay, maar ook bij F1 TV Pro. Bij de streamingdienst van de Formule 1 zijn alle sessies te zien met voor- en nabeschouwingen. Daarnaast kunnen de kijkers hier ook uit commentaar in meerdere talen kiezen. Zo is het Viaplay-commentaar beschikbaar, maar kan er ook worden gekozen voor het commentaar van het Britse Sky Sports.

Snorremans

Posts: 370

Toch aardig dat we nu gratis kunnen kijken naar beeld wat wegvalt...

  • 3
  • 21 aug 2026 - 09:54
Foto's Grand Prix van Nederland 2026
F1 Nieuws Viaplay GP Nederland 2026

Reacties (10)

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  • Snorremans

    Posts: 370

    Toch aardig dat we nu gratis kunnen kijken naar beeld wat wegvalt...

    • + 3
    • 21 aug 2026 - 09:54
    • Pietje Bell

      Posts: 36.310

      In al die jaren is het beeld van Viaplay hier nog nooit weggevallen. Gek hè?!
      Kijk altijd alle sessies.
      Klagers hoor je altijd, maar ik heb qua beeld niets te klagen.

      • + 3
      • 21 aug 2026 - 10:19
    • Mr Marly

      Posts: 8.052

      Ik kijk altijd via F1tv app, en nu zal het ongetwijfeld aan mijn aansluiting of internet verbinding liggen maar zo af en toe is het beeldkwaliteit ineens slecht. Alsof je in de jaren 90 zit.

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 10:36
    • Joeppp

      Posts: 8.771

      Heb ik ook Marly, alsof de antenne op het dak slecht signaal heeft en dan na een minuut is het weer goed

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 10:42
    • Kampsie

      Posts: 1.724

      Net als @pietje heb ik ook bijna alle sessies gezien. Èèn keer geen beeld gehad, dat kwam door storing bij die vermaledijde Ziggo.

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 10:44
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.957

      Ook hier nog nooit één storing gehad.
      Ik kijk nooit naar de vrije trainingen en zelden kwalificatie, maar tijdens de race nog nooit haperingen.

      Maar ik betaal dan ook dik 50€ per maand.

      • + 1
      • 21 aug 2026 - 10:58
    • HarryLam

      Posts: 5.673

      Beeld is nog nooit echt scherp geweest.

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 11:19
  • jd2000

    Posts: 7.888

    Viaplee is gewoon een lachwekkende streamingsdienst. Treurig aanbod, F1 geleverd met wazige beelden en reclame. Klaarblijkelijk genoeg voor kijkers met een buizen tv. Bij F1 TV kan je een abonnement afsluiten en kan je uitzending in 4k kijken.

    • + 0
    • 21 aug 2026 - 11:42
    • Pietje Bell

      Posts: 36.310

      Klaarblijkelijk genoeg voor kijkers met een buizen tv. ??

      Verder alles goed met je?

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 11:46
    • jd2000

      Posts: 7.888

      Alles goed, dankjewel.

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 12:03

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

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    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

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  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    12:00 - 13:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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