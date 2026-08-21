Lewis Hamilton aast nog altijd op zijn eerste overwinning in Zandvoort. De zevenvoudig wereldkampioen van Ferrari won nagenoeg overal, maar nog nooit in de badplaats. De man uit Stevenage krijgt nog één keer de kans, namelijk komend weekend.

Hamilton kwam in het verleden al dicht bij de overwinning in Nederland. In 2021 moest hij zijn meerdere erkennen in Max Verstappen, die vanaf pole naar de zege reed. In de jaren daarna bleef de Nederlander winnen op Zandvoort, terwijl McLaren in 2024 en 2025 de overwinning pakte. Hamilton kwam in die jaren niet meer in de buurt van de hoogste trede van het podium.

Hamilton aast op eerste zege in Nederland

De Brit weet dan ook precies wat hem nog ontbreekt. "Ik heb volgens mij nog nooit op Zandvoort gewonnen. Ik heb op bijna alle andere circuits wel een overwinning behaald, maar deze ontbreekt nog. Dat wil ik absoluut veranderen en ik ben dan ook enorm gemotiveerd", vertelt Hamilton tegenover de aanwezige media.

Zijn beste resultaat op Zandvoort dateert uit 2021, toen hij als tweede eindigde achter Verstappen. Daarna ging het bergafwaarts voor de Brit. Hamilton werd vierde in 2022, zesde in 2023 en achtste in 2024. Vorig jaar haalde hij de finish niet. Dit weekend krijgt de Ferrari-coureur dus een laatste mogelijkheid om zijn reeks op het Nederlandse circuit alsnog positief af te sluiten.

Hamilton lovend over Zandvoort en Nederlandse fans

Hamilton kijkt ondanks zijn matige resultaten met veel plezier uit naar de laatste Grand Prix op Zandvoort. "Het is een geweldig circuit en het publiek is fantastisch. Voor Max is het natuurlijk helemaal bijzonder, want hij krijgt hier het hele weekend enorm veel steun. De fans zorgen echt voor een geweldige sfeer", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

De Brit heeft bovendien nog een persoonlijk doel op het circuit. "Het is een baan die ik in de Formule 1 nog nooit helemaal heb weten te bedwingen. Dat is precies wat ik dit weekend wil veranderen", stelt Hamilton. Na zijn eerste overwinning voor Ferrari in Barcelona eerder dit seizoen en zijn huidige tweede plaats in het WK, op vijftig punten van Kimi Antonelli, begint hij met vertrouwen aan de laatste Dutch GP.

Hamilton heeft tijdens de zomerstop bovendien de tijd genomen om volledig op te laden. De Ferrari-coureur gebruikte de break om te ontspannen en te sporten en keert nu terug naar de Formule 1-paddock. Vrijdag komen Hamilton en de andere 21 coureurs voor het eerst weer in actie tijdens de vrije trainingen op Zandvoort.