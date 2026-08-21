user icon
icon

Hamilton won nog nooit op Zandvoort: "Dat wil ik veranderen"

<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton won nog nooit op Zandvoort: "Dat wil ik veranderen"

Lewis Hamilton aast nog altijd op zijn eerste overwinning in Zandvoort. De zevenvoudig wereldkampioen van Ferrari won nagenoeg overal, maar nog nooit in de badplaats. De man uit Stevenage krijgt nog één keer de kans, namelijk komend weekend. 

Hamilton kwam in het verleden al dicht bij de overwinning in Nederland. In 2021 moest hij zijn meerdere erkennen in Max Verstappen, die vanaf pole naar de zege reed. In de jaren daarna bleef de Nederlander winnen op Zandvoort, terwijl McLaren in 2024 en 2025 de overwinning pakte. Hamilton kwam in die jaren niet meer in de buurt van de hoogste trede van het podium.

Meer over Lewis Hamilton 'Hamilton gaat contract bij Ferrari verlengen: Brit blijft Scuderia trouw'

'Hamilton gaat contract bij Ferrari verlengen: Brit blijft Scuderia trouw'

20 aug
 'Hamilton krijgt slecht nieuws: Inbraak bij Kardashian'

'Hamilton krijgt slecht nieuws: Inbraak bij Kardashian'

15 aug

Hamilton aast op eerste zege in Nederland

De Brit weet dan ook precies wat hem nog ontbreekt. "Ik heb volgens mij nog nooit op Zandvoort gewonnen. Ik heb op bijna alle andere circuits wel een overwinning behaald, maar deze ontbreekt nog. Dat wil ik absoluut veranderen en ik ben dan ook enorm gemotiveerd", vertelt Hamilton tegenover de aanwezige media.

Zijn beste resultaat op Zandvoort dateert uit 2021, toen hij als tweede eindigde achter Verstappen. Daarna ging het bergafwaarts voor de Brit. Hamilton werd vierde in 2022, zesde in 2023 en achtste in 2024. Vorig jaar haalde hij de finish niet. Dit weekend krijgt de Ferrari-coureur dus een laatste mogelijkheid om zijn reeks op het Nederlandse circuit alsnog positief af te sluiten.

Hamilton lovend over Zandvoort en Nederlandse fans

Hamilton kijkt ondanks zijn matige resultaten met veel plezier uit naar de laatste Grand Prix op Zandvoort. "Het is een geweldig circuit en het publiek is fantastisch. Voor Max is het natuurlijk helemaal bijzonder, want hij krijgt hier het hele weekend enorm veel steun. De fans zorgen echt voor een geweldige sfeer", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

De Brit heeft bovendien nog een persoonlijk doel op het circuit. "Het is een baan die ik in de Formule 1 nog nooit helemaal heb weten te bedwingen. Dat is precies wat ik dit weekend wil veranderen", stelt Hamilton. Na zijn eerste overwinning voor Ferrari in Barcelona eerder dit seizoen en zijn huidige tweede plaats in het WK, op vijftig punten van Kimi Antonelli, begint hij met vertrouwen aan de laatste Dutch GP.

Hamilton heeft tijdens de zomerstop bovendien de tijd genomen om volledig op te laden. De Ferrari-coureur gebruikte de break om te ontspannen en te sporten en keert nu terug naar de Formule 1-paddock. Vrijdag komen Hamilton en de andere 21 coureurs voor het eerst weer in actie tijdens de vrije trainingen op Zandvoort.

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Nederland 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.888

    Hopelijk niet. Hoef niet van Hamilton te horen hoe amazing de fans zijn.

    • + 0
    • 21 aug 2026 - 11:44
  • Kennie

    Posts: 2.742

    Haha, wat grappig. Ik weet nog goed dat ik in 2005 naar de DTM race op Zandvoort ging op zondag. Extra vroeg om de Euroseries F3 te kunnen meepakken. Het was een prachtige race met als top 3 Hamilton, Vettel en van der Garde. Hamilton won dus.

    • + 0
    • 21 aug 2026 - 12:06
  • Snork

    Posts: 22.924

    Hij kan het altijd nog proberen in de FE klasse. Die racen nog wat jaartjes door op Zandvoort.

    • + 0
    • 21 aug 2026 - 13:00

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    12:00 - 13:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.702
  • Podiums 137
  • Grand Prix 243
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar