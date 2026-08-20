Nico Hülkenberg kan niet wachten om de laatste editie van de Grand Prix van Nederland af te trappen. De Duitser is dicht bij de Nederlandse grens geboren en voelt een speciale connectie met het circuit. Ook hoopt hij zijn goede vorm van de eerste seizoenshelft vast te houden.

De Duitse Audi-coureur kende een wat moeizame start van het seizoen en behaalde na drie races twee keer de elfde plek, waardoor hij net naast de punten greep. Tijdens de Grand Prix van Hongarije, de elfde race van het seizoen, was het eindelijk raak en eindigde hij als negende. Hierdoor behaalde hij zijn eerste twee punten van het seizoen.

Vorm vasthouden

De Duitser hoopt dit goede resultaat vast te kunnen houden en in Nederland opnieuw in de top tien te eindigen. "Het behalen van punten in Boedapest was een geweldige manier om de zomerstop in te gaan. De afgelopen weken heeft iedereen de kans gehad om op te laden, en nu ligt de focus volledig op de tweede helft van het seizoen", aldus Hülkenberg in de preview van Audi op de Dutch GP.

Hoewel Hülkenberg in het Duitse Emmerich is geboren, kwam hij van jongs af aan al in Nederland. Hierdoor voelt Zandvoort als een soort thuisrace. De race staat bekend om zijn supporters en uitdagende lay-out. De Duitser is blij dat hij de laatste editie van de Grand Prix van Nederland mag meemaken. "Zandvoort is altijd een bijzondere race voor me geweest. Ik ben net over de grens opgegroeid en ben mijn autosportcarrière in Nederland begonnen, dus ik heb altijd een sterke band met het land en zijn inwoners gehad."

Hülkenberg geniet van Zandvoort

De Audi-coureur is een enorme fan van Zandvoort en de Nederlandse supporters. "Het is een klassiek circuit van de oude school en de Nederlandse fans zorgen altijd voor een ongelooflijke sfeer. Wetende dat dit de laatste Nederlandse Grand Prix is ​​voor de nabije toekomst, maakt het nog specialer." Voor Hülkenberg zou het een prachtige afsluiting in Nederland zijn als hij opnieuw punten pakt. "Hopelijk kunnen we de draad weer oppakken waar we in Boedapest gebleven zijn en er weer een sterk weekend van maken."