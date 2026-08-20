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Hülkenberg voelt een speciale connectie met Zandvoort: "Dat maakt het speciaal"

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Hülkenberg voelt een speciale connectie met Zandvoort: "Dat maakt het speciaal"

Nico Hülkenberg kan niet wachten om de laatste editie van de Grand Prix van Nederland af te trappen. De Duitser is dicht bij de Nederlandse grens geboren en voelt een speciale connectie met het circuit. Ook hoopt hij zijn goede vorm van de eerste seizoenshelft vast te houden. 

De Duitse Audi-coureur kende een wat moeizame start van het seizoen en behaalde na drie races twee keer de elfde plek, waardoor hij net naast de punten greep. Tijdens de Grand Prix van Hongarije, de elfde race van het seizoen, was het eindelijk raak en eindigde hij als negende. Hierdoor behaalde hij zijn eerste twee punten van het seizoen. 

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Vorm vasthouden

De Duitser hoopt dit goede resultaat vast te kunnen houden en in Nederland opnieuw in de top tien te eindigen. "Het behalen van punten in Boedapest was een geweldige manier om de zomerstop in te gaan. De afgelopen weken heeft iedereen de kans gehad om op te laden, en nu ligt de focus volledig op de tweede helft van het seizoen", aldus Hülkenberg in de preview van Audi op de Dutch GP.

Hoewel Hülkenberg in het Duitse Emmerich is geboren, kwam hij van jongs af aan al in Nederland. Hierdoor voelt Zandvoort als een soort thuisrace. De race staat bekend om zijn supporters en uitdagende lay-out. De Duitser is blij dat hij de laatste editie van de Grand Prix van Nederland mag meemaken. "Zandvoort is altijd een bijzondere race voor me geweest. Ik ben net over de grens opgegroeid en ben mijn autosportcarrière in Nederland begonnen, dus ik heb altijd een sterke band met het land en zijn inwoners gehad."

Hülkenberg geniet van Zandvoort

De Audi-coureur is een enorme fan van Zandvoort en de Nederlandse supporters. "Het is een klassiek circuit van de oude school en de Nederlandse fans zorgen altijd voor een ongelooflijke sfeer. Wetende dat dit de laatste Nederlandse Grand Prix is ​​voor de nabije toekomst, maakt het nog specialer." Voor Hülkenberg zou het een prachtige afsluiting in Nederland zijn als hij opnieuw punten pakt. "Hopelijk kunnen we de draad weer oppakken waar we in Boedapest gebleven zijn en er weer een sterk weekend van maken."

F1 Nieuws Nico Hülkenberg Audi GP Nederland 2026

Reacties (2)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.949

    Nico is 'n sympathieke Duitser....echt, ze bestaan!

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 11:40
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.420

      Mag ook wel vermeld worden dat dit hoekje van Duitsland vanaf na de oorlog tot 1963 bij jullie Nederlanders hoorde. Dus het is niet alleen "hij is dicht bij de grens geboren" en leerde karten in Nederland en daarom warme band met Nederland, ga er maar van uit dat vader Klaus Dieter in een soort van Nederland is geboren. Er zijn voldoende Duitsers die nog dichter op de grens van Belgie zijn geboren en echt geen woord vlaams spreken. Kai Havertz de voeballer spreekt geen woord Nederlands of vlaams en komt van Mariadorf.

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 13:27

NL Grand Prix van Nederland

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    12:30 - 13:30

    Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

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1
Mercedes
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2
Ferrari
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3
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220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
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Datum
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Spanje
-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

DE Nico Hülkenberg 27
  • Team Audi
  • Punten 392
  • Podiums 1
  • Grand Prix 188
  • Land Duitsland
  • Geb. datum 19 aug 1987 (39)
  • Geb. plaats Emmerich am Rhein, Duitsland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,84 m
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Team profiel

Audi
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