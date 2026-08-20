Max Verstappen heeft de Formule 1 in Nederland op de kaart gezet zoals Johan Cruijff dat ooit met het voetbal gedaan heeft. Beide sporthelden zijn moeilijk met elkaar te vergelijken, maar toch zijn er enkele parallellen te bespeuren tussen de twee Nederlandse iconen.

Ooit ontmoetten ze elkaar tijdens de wintertests voor het F1-seizoen 2016 in Barcelona. Toen zocht Cruijff Verstappen op in de pitbox, waar de Limburger zich voorbereidde op zijn tweede seizoen bij Toro Rosso. “Net als ik zal Jos tijdens zijn eigen carrière ongetwijfeld fouten hebben gemaakt en zal hij er alles aan doen om te voorkomen dat zijn kind hetzelfde overkomt. Ook in dat opzicht is Max in goede handen”, zei hij toen.

Slechts een paar weken later overleed de voetballegende, waarna Verstappen promoveerde naar Red Bull Racing. In de week die daarop volgde won hij uitgerekend in Barcelona tijdens zijn debuut voor de Oostenrijkse renstal.

Wat hebben Verstappen en Cruijff gemeen?

Wat zowel Verstappen als Cruijff beheersten in hun sport, is simpelweg het talent. Wanneer de Red Bull-coureur een inhaalactie plaatst of de Amsterdammer bij Ajax iemand met de bal passeerde, druipt het gemak ervan af. Door het technische vermogen, gecombineerd met handelingssnelheid en de juiste beslissing te nemen, onderscheidden zij zich op meerdere vlakken ten opzichte van de rest.

Daarbij liepen zij mijlenver voor op de rest van hun generatiegenoten. Cruijff debuteerde al op 17-jarige leeftijd bij Ajax, terwijl Verstappen als 17-jarige de geschiedenisboeken inging als jongste rookie ooit in de Formule 1.

Tevens hebben zij met hun nationaliteit laten zien dat het mogelijk is om de absolute top te bereiken in hun sport. Met Cruijff als eerste Ballon d’Or-winaar en Verstappen als eerste wereldkampioen in de F1, hebben zij beide de lat hoger gelet voor hun landgenoten in de sport.

Eigenwijs, uitgesproken en geobsedeerd door jeugd

Ook hebben Verstappen en Cruijff qua persoonlijkheid gelijkenissen. Beide zijn eigenwijs, uitgesproken en hebben vaak in het middelpunt gestaan. Echter bracht ze dat nooit uit evenwicht en trokken ze vaak aan het langste eind. Zoals Cruijff ooit zei: “Je kan beter met je eigen visie ten onder gaan dan de visie van iemand anders.”

Momenteel doet Verstappen iets wat Cruijff als trainer bij Ajax en Barcelona ook heeft gedaan. Terwijl de viervoudig wereldkampioen nog steeds actief is in de Formule 1, begeleidt hij de 15-jarige Dries van Langendonck en stoomt hij via het simracen meerdere coureurs klaar voor het racen in onder andere de GT3-races. Hiermee plaveit hij de weg voor jonge rijders in de racerij zoals Cruijff dat in het voetbal ooit deed voor onder andere Marco van Basten, Ronald Koeman en Frank Rijkaard.

In tegenstelling tot bovengenoemde gelijkenissen, heerst er ook tegenstrijdigheid tussen twee van misschien wel de grootste Nederlandse sporters. Daar waar Cruijff een filosofie heeft en een bepaalde manier van spelen, zegt Verstappen: “Ik ben er om te winnen, dat is het enige wat telt. Hoe ik het doe maakt niet uit, als ik maar als eerste over de streep kom.” Dat onderstreept een van de weinige verschillen tussen Verstappen en Cruijff.

Mogelijk schrijft Verstappen in de toekomst nog meerdere wereldtitels erbij. Of hij al even groot is als Cruijff of misschien wel groter? De tijd zal het leren.