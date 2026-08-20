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Verstappen en Cruijff: De overeenkomsten tussen Nederlands grootste sporthelden

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Verstappen en Cruijff: De overeenkomsten tussen Nederlands grootste sporthelden

Max Verstappen heeft de Formule 1 in Nederland op de kaart gezet zoals Johan Cruijff dat ooit met het voetbal gedaan heeft. Beide sporthelden zijn moeilijk met elkaar te vergelijken, maar toch zijn er enkele parallellen te bespeuren tussen de twee Nederlandse iconen. 

Ooit ontmoetten ze elkaar tijdens de wintertests voor het F1-seizoen 2016 in Barcelona. Toen zocht Cruijff Verstappen op in de pitbox, waar de Limburger zich voorbereidde op zijn tweede seizoen bij Toro Rosso. “Net als ik zal Jos tijdens zijn eigen carrière ongetwijfeld fouten hebben gemaakt en zal hij er alles aan doen om te voorkomen dat zijn kind hetzelfde overkomt. Ook in dat opzicht is Max in goede handen”, zei hij toen. 

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Slechts een paar weken later overleed de voetballegende, waarna Verstappen promoveerde naar Red Bull Racing. In de week die daarop volgde won hij uitgerekend in Barcelona tijdens zijn debuut voor de Oostenrijkse renstal. 

Wat hebben Verstappen en Cruijff gemeen? 

Wat zowel Verstappen als Cruijff beheersten in hun sport, is simpelweg het talent. Wanneer de Red Bull-coureur een inhaalactie plaatst of de Amsterdammer bij Ajax iemand met de bal passeerde, druipt het gemak ervan af. Door het technische vermogen, gecombineerd met handelingssnelheid en de juiste beslissing te nemen, onderscheidden zij zich op meerdere vlakken ten opzichte van de rest. 

Daarbij liepen zij mijlenver voor op de rest van hun generatiegenoten. Cruijff debuteerde al op 17-jarige leeftijd bij Ajax, terwijl Verstappen als 17-jarige de geschiedenisboeken inging als jongste rookie ooit in de Formule 1. 

Tevens hebben zij met hun nationaliteit laten zien dat het mogelijk is om de absolute top te bereiken in hun sport. Met Cruijff als eerste Ballon d’Or-winaar en Verstappen als eerste wereldkampioen in de F1, hebben zij beide de lat hoger gelet voor hun landgenoten in de sport. 

Eigenwijs, uitgesproken en geobsedeerd door jeugd 

Ook hebben Verstappen en Cruijff qua persoonlijkheid gelijkenissen. Beide zijn eigenwijs, uitgesproken en hebben vaak in het middelpunt gestaan. Echter bracht ze dat nooit uit evenwicht en trokken ze vaak aan het langste eind. Zoals Cruijff ooit zei: “Je kan beter met je eigen visie ten onder gaan dan de visie van iemand anders.” 

Momenteel doet Verstappen iets wat Cruijff als trainer bij Ajax en Barcelona ook heeft gedaan. Terwijl de viervoudig wereldkampioen nog steeds actief is in de Formule 1, begeleidt hij de 15-jarige Dries van Langendonck en stoomt hij via het simracen meerdere coureurs klaar voor het racen in onder andere de GT3-races. Hiermee plaveit hij de weg voor jonge rijders in de racerij zoals Cruijff dat in het voetbal ooit deed voor onder andere Marco van Basten, Ronald Koeman en Frank Rijkaard. 

In tegenstelling tot bovengenoemde gelijkenissen, heerst er ook tegenstrijdigheid tussen twee van misschien wel de grootste Nederlandse sporters. Daar waar Cruijff een filosofie heeft en een bepaalde manier van spelen, zegt Verstappen: “Ik ben er om te winnen, dat is het enige wat telt. Hoe ik het doe maakt niet uit, als ik maar als eerste over de streep kom.” Dat onderstreept een van de weinige verschillen tussen Verstappen en Cruijff. 

Mogelijk schrijft Verstappen in de toekomst nog meerdere wereldtitels erbij. Of hij al even groot is als Cruijff of misschien wel groter? De tijd zal het leren. 

f(1)orum

Posts: 10.328

Nog een overeenkomst. Zijn overwinning in 2016 haalde hij in 1:41:40 uur 😏

  • 3
  • 20 aug 2026 - 08:23
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (10)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.328

    Nog een overeenkomst. Zijn overwinning in 2016 haalde hij in 1:41:40 uur 😏

    • + 3
    • 20 aug 2026 - 08:23
  • Pietje Bell

    Posts: 36.279

    Max is zojuist opgestegen vanaaf Nice Airport richting Amsterdam, waar hij al vroeg
    zal landen op deze mediadag. Het lijkt erop dat hij weer in het Conservatorium Hotel
    zal verblijven, zoals wel vaker.

    • + 3
    • 20 aug 2026 - 08:30
    • Larry Perkins

      Posts: 67.266

      Klopt, Max heeft weer de 'Larry Perkins Suite' gereserveerd, de beste kamers van het hotel...

      • + 3
      • 20 aug 2026 - 08:46
    • Pietje Bell

      Posts: 36.279

      Heeft die suite genoeg ruimte voor de vele koffers die ze bij zich hebben?

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 08:50
    • dutchiceman

      Posts: 5.668

      Gaat ie dan ook met de trein naar het circuit?

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 09:15
    • Pietje Bell

      Posts: 36.279

      Ja, hij had al zo'n maandkaart van €49 aangeschaft. Moet hij wel op tijd opzeggen, anders loopt het abonnement door en dan wordt het dokken.

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 09:34
  • Larry Perkins

    Posts: 67.266

    In het seizoen 1983-1984 speelden Cruijff en Gullit één seizoen samen bij Feyenoord, maar Cruijff is nooit trainer van Gullit geweest.

    • + 1
    • 20 aug 2026 - 08:41
    • The Wolf

      Posts: 1.327

      Gullit was toch die reggaer zanger die in '88 een hit scoorde met de band Revelation Time met het liedje "South Africa"
      South Africa, you better go where you're coming from
      South Africa, you better go away
      You went down in South Africa, long time ago
      To eat from their fruits, the silver and gold...

      Ja van voetbal weet ik niet veel, of liever gezegd: niets

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 08:55
  • The Wolf

    Posts: 1.327

    Max Verstappen heeft de Formule 1 in Nederland op de kaart gezet zoals Lolke Knol dat ooit met het Fierljeppen gedaan heeft. Beide sporthelden zijn moeilijk met elkaar te vergelijken, maar toch zijn er enkele parallellen te bespeuren tussen de twee Nederlandse iconen: ............

    • + 1
    • 20 aug 2026 - 08:42
    • Cicero

      Posts: 1.675

      Dat kan je ook zeggen bij de vergelijking met Jan timman. Ook deze schaker was baanbrekend in een sport die je voornamelijk zittend doet.

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 09:34

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Verenigde Staten van Amerika
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Canada
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Spanje
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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