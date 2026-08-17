De Formule 1 keert komend weekend terug naar Nederlandse bodem. Op Circuit Zandvoort staat van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus de Grand Prix van Nederland op het programma. Voor Max Verstappen wordt het bovendien een bijzonder weekend, want de Dutch Grand Prix staat voor het laatst op de Formule 1-kalender.

Het raceweekend kent dit jaar een afwijkend programma. De Grand Prix van Nederland wordt namelijk verreden volgens het sprintformat. Daardoor is er op vrijdag slechts één vrije training, waarna de coureurs direct in actie komen tijdens de sprintkwalificatie. De tijden zijn allemaal in Nederlandse tijd.

Verstappen vrijdag direct belangrijk aan het werk

Het Formule 1-weekend begint vrijdag om 12:30 uur met de eerste en enige vrije training. De teams hebben daardoor slechts één uur de tijd om hun auto's af te stellen voor de rest van het weekend. Om 13:30 uur zit de eerste sessie erop.

Later op de middag staat de sprintkwalificatie op het programma. Vanaf 16.30 uur wordt bepaald vanaf welke positie de coureurs zaterdag aan de sprintrace beginnen. Rond 17:15 uur moet duidelijk zijn wie de pole heeft veroverd voor de eerste sprint in de geschiedenis van de Dutch Grand Prix.

Zaterdag sprint én kwalificatie voor de GP

De zaterdag wordt een bijzonder drukke dag in Zandvoort. Om 12:00 uur gaat de sprintrace van start, waardoor Verstappen en de overige coureurs direct voor de punten kunnen gaan strijden. De sprint duurt ongeveer een uur en de finish wordt rond 13:00 uur verwacht.

Daarmee zit het werk er nog lang niet op. Vanaf 16:00 uur wordt namelijk de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag verreden. Rond 17:00 uur is bekend wie de laatste pole-position voor een Nederlandse Grand Prix heeft gepakt.

Zondag om 15:00 uur de laatste Dutch GP

Op zondag draait alles om de laatste Grand Prix van Nederland. De formatieronde begint om 15:00 uur, waarna de strijd om de overwinning op Zandvoort losbarst. De race duurt naar verwachting ongeveer twee uur, waardoor rond 17:00 uur bekend is wie de laatste Nederlandse Grand Prix-winnaar wordt.

Voor Verstappen wordt het daarmee een emotionele thuisrace. De Nederlander won de Dutch Grand Prix al drie keer en krijgt zondag zijn laatste kans om voor eigen publiek te zegevieren. Vanaf 2027 verdwijnt Zandvoort namelijk van de Formule 1-kalender.

Tijdschema Nederland (Nederlandse tijd):

Vrijdag 21 augustus:

Eerste vrije training: 12:30 uur - 13:30 uur

Sprint Kwalificatie: 16:30 uur - 17:14 uur

Zaterdag 22 augustus:

Sprintrace: 12:00 uur - 13:00 uur

Kwalificatie: 16:00 uur - 17:00 uur

Zondag 23 augustus:

Grand Prix van Nederland: 15:00 uur