De Formule 1 keert komend weekend terug naar Nederlandse bodem. Op Circuit Zandvoort staat van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus de Grand Prix van Nederland op het programma. Voor Max Verstappen wordt het bovendien een bijzonder weekend, want de Dutch Grand Prix staat voor het laatst op de Formule 1-kalender.
Het raceweekend kent dit jaar een afwijkend programma. De Grand Prix van Nederland wordt namelijk verreden volgens het sprintformat. Daardoor is er op vrijdag slechts één vrije training, waarna de coureurs direct in actie komen tijdens de sprintkwalificatie. De tijden zijn allemaal in Nederlandse tijd.
Verstappen vrijdag direct belangrijk aan het werk
Het Formule 1-weekend begint vrijdag om 12:30 uur met de eerste en enige vrije training. De teams hebben daardoor slechts één uur de tijd om hun auto's af te stellen voor de rest van het weekend. Om 13:30 uur zit de eerste sessie erop.
Later op de middag staat de sprintkwalificatie op het programma. Vanaf 16.30 uur wordt bepaald vanaf welke positie de coureurs zaterdag aan de sprintrace beginnen. Rond 17:15 uur moet duidelijk zijn wie de pole heeft veroverd voor de eerste sprint in de geschiedenis van de Dutch Grand Prix.
Zaterdag sprint én kwalificatie voor de GP
De zaterdag wordt een bijzonder drukke dag in Zandvoort. Om 12:00 uur gaat de sprintrace van start, waardoor Verstappen en de overige coureurs direct voor de punten kunnen gaan strijden. De sprint duurt ongeveer een uur en de finish wordt rond 13:00 uur verwacht.
Daarmee zit het werk er nog lang niet op. Vanaf 16:00 uur wordt namelijk de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag verreden. Rond 17:00 uur is bekend wie de laatste pole-position voor een Nederlandse Grand Prix heeft gepakt.
Zondag om 15:00 uur de laatste Dutch GP
Op zondag draait alles om de laatste Grand Prix van Nederland. De formatieronde begint om 15:00 uur, waarna de strijd om de overwinning op Zandvoort losbarst. De race duurt naar verwachting ongeveer twee uur, waardoor rond 17:00 uur bekend is wie de laatste Nederlandse Grand Prix-winnaar wordt.
Voor Verstappen wordt het daarmee een emotionele thuisrace. De Nederlander won de Dutch Grand Prix al drie keer en krijgt zondag zijn laatste kans om voor eigen publiek te zegevieren. Vanaf 2027 verdwijnt Zandvoort namelijk van de Formule 1-kalender.
Tijdschema Nederland (Nederlandse tijd):
Vrijdag 21 augustus:
Eerste vrije training: 12:30 uur - 13:30 uur
Sprint Kwalificatie: 16:30 uur - 17:14 uur
Zaterdag 22 augustus:
Sprintrace: 12:00 uur - 13:00 uur
Kwalificatie: 16:00 uur - 17:00 uur
Zondag 23 augustus:
Grand Prix van Nederland: 15:00 uur
Reacties (7)Login om te reageren
Posts: 1.407
"De sprint duurt ongeveer een uur en de finish wordt rond 13:00 uur verwacht." Het zijn 24 rondjes (op een mickeymouse baantje met rondetijden van iets meer dan een minuut), dus men houdt hier dus alvast rekening met de nodige chaos tijdens de sprintrace! Nou mooi zin in!
Posts: 67.177
Filmpje…
Jan Lammers over betrokkenheid koning bij F1 Zandvoort: 'Hij zou dat best willen'
(De Telegraaf, 4,27 minuten)
Op het circuit van Zandvoort wordt komende zondag de 6de en voorlopig laatste editie gereden van de GP van Nederland. Eind 2024 werd bekend dat het F1-circus in de duinen na dit jaar stopt. Koning Willem-Alexander gaf eerder aan het te betreuren dat het evenement stopt. Verslaggever Hein Keijser blikt met Jan Lammers en directeur Robert van Overdijk voorruit op het racespektakel komende weekend.
urlr.me/wyNrXv
Posts: 67.177
En wie schuift er naast Verstappen aan bij de persconferenties?
Posts: 1.130
Kim Holland 😎
Posts: 67.177
Zij zal aangeschoven moeten worden, zelf lukt haar dat allang niet meer...
Posts: 1.093
Sjors.
Posts: 36.239
Organisaties van tal van andere Formule 1-races reizen deze week af naar Noord-Holland.
Erik van Haren
Delegaties van liefst achttien verschillende Grand Prixs, die dit-en/of volgend jaar op de kalender staan, komen naar Zandvoort om daar hun licht op te steken.
Verwonderlijk is dat niet. Niet alleen is het de laatste koningsklasse-wedstrijd in Nederland, Zandvoort is sinds de rentree op de kalender in 2021 ook veelvuldig geroemd om het neerzetten van een nieuwe benchmark in de Formule 1.
Het aantal bezoekers uit het buitenland is de laatste jaren sowieso toegenomen. Deze laatste editie gaat het percentage aanwezige fans, dat niet uit Nederland komt, over de 40 procent heen.
Max Verstappen finishte vorig jaar als tweede in Zandvoort. Zijn huidige teamgenoot
Isack Hadjar, toen nog actief voor Racing Bulls, stuntte met een derde plek.
Al maanden zijn de zaterdag en zondag uitverkocht, wat betekent dat er zo’n 105.000 bezoekers per dag naar Zandvoort komen. Verreweg het grootste deel van die fans komt met de trein.