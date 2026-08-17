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Bekijk het tijdschema voor de Grand Prix van Nederland

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Bekijk het tijdschema voor de Grand Prix van Nederland

De Formule 1 keert komend weekend terug naar Nederlandse bodem. Op Circuit Zandvoort staat van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus de Grand Prix van Nederland op het programma. Voor Max Verstappen wordt het bovendien een bijzonder weekend, want de Dutch Grand Prix staat voor het laatst op de Formule 1-kalender.

Het raceweekend kent dit jaar een afwijkend programma. De Grand Prix van Nederland wordt namelijk verreden volgens het sprintformat. Daardoor is er op vrijdag slechts één vrije training, waarna de coureurs direct in actie komen tijdens de sprintkwalificatie. De tijden zijn allemaal in Nederlandse tijd.

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Verstappen vrijdag direct belangrijk aan het werk

Het Formule 1-weekend begint vrijdag om 12:30 uur met de eerste en enige vrije training. De teams hebben daardoor slechts één uur de tijd om hun auto's af te stellen voor de rest van het weekend. Om 13:30 uur zit de eerste sessie erop.

Later op de middag staat de sprintkwalificatie op het programma. Vanaf 16.30 uur wordt bepaald vanaf welke positie de coureurs zaterdag aan de sprintrace beginnen. Rond 17:15 uur moet duidelijk zijn wie de pole heeft veroverd voor de eerste sprint in de geschiedenis van de Dutch Grand Prix.

Zaterdag sprint én kwalificatie voor de GP

De zaterdag wordt een bijzonder drukke dag in Zandvoort. Om 12:00 uur gaat de sprintrace van start, waardoor Verstappen en de overige coureurs direct voor de punten kunnen gaan strijden. De sprint duurt ongeveer een uur en de finish wordt rond 13:00 uur verwacht.

Daarmee zit het werk er nog lang niet op. Vanaf 16:00 uur wordt namelijk de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag verreden. Rond 17:00 uur is bekend wie de laatste pole-position voor een Nederlandse Grand Prix heeft gepakt.

Zondag om 15:00 uur de laatste Dutch GP

Op zondag draait alles om de laatste Grand Prix van Nederland. De formatieronde begint om 15:00 uur, waarna de strijd om de overwinning op Zandvoort losbarst. De race duurt naar verwachting ongeveer twee uur, waardoor rond 17:00 uur bekend is wie de laatste Nederlandse Grand Prix-winnaar wordt.

Voor Verstappen wordt het daarmee een emotionele thuisrace. De Nederlander won de Dutch Grand Prix al drie keer en krijgt zondag zijn laatste kans om voor eigen publiek te zegevieren. Vanaf 2027 verdwijnt Zandvoort namelijk van de Formule 1-kalender.

Tijdschema Nederland (Nederlandse tijd):

Vrijdag 21 augustus:

Eerste vrije training: 12:30 uur - 13:30 uur

Sprint Kwalificatie: 16:30 uur - 17:14 uur

Zaterdag 22 augustus:

Sprintrace: 12:00 uur - 13:00 uur

Kwalificatie: 16:00 uur - 17:00 uur

Zondag 23 augustus:

Grand Prix van Nederland: 15:00 uur

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (7)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.407

    "De sprint duurt ongeveer een uur en de finish wordt rond 13:00 uur verwacht." Het zijn 24 rondjes (op een mickeymouse baantje met rondetijden van iets meer dan een minuut), dus men houdt hier dus alvast rekening met de nodige chaos tijdens de sprintrace! Nou mooi zin in!

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 12:33
  • Larry Perkins

    Posts: 67.177

    Filmpje…

    Jan Lammers over betrokkenheid koning bij F1 Zandvoort: 'Hij zou dat best willen'
    (De Telegraaf, 4,27 minuten)

    Op het circuit van Zandvoort wordt komende zondag de 6de en voorlopig laatste editie gereden van de GP van Nederland. Eind 2024 werd bekend dat het F1-circus in de duinen na dit jaar stopt. Koning Willem-Alexander gaf eerder aan het te betreuren dat het evenement stopt. Verslaggever Hein Keijser blikt met Jan Lammers en directeur Robert van Overdijk voorruit op het racespektakel komende weekend.

    urlr.me/wyNrXv

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 12:48
  • Larry Perkins

    Posts: 67.177

    En wie schuift er naast Verstappen aan bij de persconferenties?

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 13:41
  • Pietje Bell

    Posts: 36.239

    Organisaties van tal van andere Formule 1-races reizen deze week af naar Noord-Holland.
    Erik van Haren

    Delegaties van liefst achttien verschillende Grand Prixs, die dit-en/of volgend jaar op de kalender staan, komen naar Zandvoort om daar hun licht op te steken.
    Verwonderlijk is dat niet. Niet alleen is het de laatste koningsklasse-wedstrijd in Nederland, Zandvoort is sinds de rentree op de kalender in 2021 ook veelvuldig geroemd om het neerzetten van een nieuwe benchmark in de Formule 1.

    Het aantal bezoekers uit het buitenland is de laatste jaren sowieso toegenomen. Deze laatste editie gaat het percentage aanwezige fans, dat niet uit Nederland komt, over de 40 procent heen.

    Max Verstappen finishte vorig jaar als tweede in Zandvoort. Zijn huidige teamgenoot
    Isack Hadjar, toen nog actief voor Racing Bulls, stuntte met een derde plek.

    Al maanden zijn de zaterdag en zondag uitverkocht, wat betekent dat er zo’n 105.000 bezoekers per dag naar Zandvoort komen. Verreweg het grootste deel van die fans komt met de trein.

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 14:23

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

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    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    12:00 - 13:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

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Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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