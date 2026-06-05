Tijdens een veelbesproken rechtszaak in Zwitserland is er een inkijkje gegeven in het leven van Michael Schumacher. De zevenvoudig wereldkampioen leeft sinds zijn zware ski-ongeval buiten de schijnwerpers, en zijn familie doet hun best om zijn privéleven te beschermen. Heel soms komt er iets naar buiten.

In Zwitserland draait het deze dagen om een veelbesproken verkrachtingszaak. Een werkneemster van de familie Schumacher stapte naar de autoriteiten, omdat ze enkele jaren geleden werd verkracht in de villa van de racelegende. De familie van Schumacher is hier zelf niet bij betrokken, want het draait om coureur Joey Mawson, die de verpleegster zou hebben verkracht.

Boekje open over de werkcultuur

De werkneemster werd in 2020 ontslagen, en haar advocaat Patrick Michod liet deze week in de rechtbank weten hoe het er aan toe gaat in de villa van Schumacher. Hij schetste een beeld van loodzware omstandigheden en een zwijgcultuur.

De advocaat stelde dat zijn cliënte hard werkte, en om dat aan te tonen deed hij een boekje open over de situatie: "Het is een extreem veeleisende baan, zowel fysiek als emotioneel. Bovendien heerst er een zwijgcultuur rondom de familie. Dat is volstrekt begrijpelijk, maar het maakt dat de druk op de werknemers echt enorm is. Ze mogen niets zeggen tegen hun vrienden over wat er op hun werk gebeurt."

Dubbele klap

Advocaat Michod legde in de rechtbank uit dat zijn cliënte zeer hard werkte: "Ze kreeg elke keer de moeilijkste taken toegewezen en viel in wanneer er een gat viel in de uurroosters of wanneer er extra volk nodig was." Haar ontslag was volgens de advocaat onterecht: "Een dubbele klap; ze werd eerst verkracht en daarna onterecht ontslagen."

Wat is er gebeurd?

Het proces focust zich op de zaak omtrent oud-coureur Mawson. Hij zou de verpleegster, die bewusteloos was, tot twee keer toe hebben verkracht. Hij was aanwezig in de villa, omdat hij een vriend was van Mick Schumacher. Tijdens de zaak werd duidelijk dat Mawson zich na een potje biljart, waarbij veel werd gedronken, zou hebben vergrepen aan de verpleegster.

Familie van Schumacher niet betrokken

De familie Schumacher is zelf op geen enkele manier betrokken bij deze zaak. Niemand van hen zou aanwezig zijn geweest toen de verkrachtingen plaatsvonden, en ze hoeven dan ook niet in de rechtszaal te verschijnen. Over de toestand van Schumacher is niets bekend, na zijn ski-ongeval in 2013 gaf zijn familie slechts sporadisch informatie vrij.