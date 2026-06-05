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Nieuwe onthullingen geven inkijkje in situatie Schumacher

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Nieuwe onthullingen geven inkijkje in situatie Schumacher

Tijdens een veelbesproken rechtszaak in Zwitserland is er een inkijkje gegeven in het leven van Michael Schumacher. De zevenvoudig wereldkampioen leeft sinds zijn zware ski-ongeval buiten de schijnwerpers, en zijn familie doet hun best om zijn privéleven te beschermen. Heel soms komt er iets naar buiten.

In Zwitserland draait het deze dagen om een veelbesproken verkrachtingszaak. Een werkneemster van de familie Schumacher stapte naar de autoriteiten, omdat ze enkele jaren geleden werd verkracht in de villa van de racelegende. De familie van Schumacher is hier zelf niet bij betrokken, want het draait om coureur Joey Mawson, die de verpleegster zou hebben verkracht.

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1 jun

Boekje open over de werkcultuur

De werkneemster werd in 2020 ontslagen, en haar advocaat Patrick Michod liet deze week in de rechtbank weten hoe het er aan toe gaat in de villa van Schumacher. Hij schetste een beeld van loodzware omstandigheden en een zwijgcultuur.

De advocaat stelde dat zijn cliënte hard werkte, en om dat aan te tonen deed hij een boekje open over de situatie: "Het is een extreem veeleisende baan, zowel fysiek als emotioneel. Bovendien heerst er een zwijgcultuur rondom de familie. Dat is volstrekt begrijpelijk, maar het maakt dat de druk op de werknemers echt enorm is. Ze mogen niets zeggen tegen hun vrienden over wat er op hun werk gebeurt."

Dubbele klap

Advocaat Michod legde in de rechtbank uit dat zijn cliënte zeer hard werkte: "Ze kreeg elke keer de moeilijkste taken toegewezen en viel in wanneer er een gat viel in de uurroosters of wanneer er extra volk nodig was." Haar ontslag was volgens de advocaat onterecht: "Een dubbele klap; ze werd eerst verkracht en daarna onterecht ontslagen."

Wat is er gebeurd?

Het proces focust zich op de zaak omtrent oud-coureur Mawson. Hij zou de verpleegster, die bewusteloos was, tot twee keer toe hebben verkracht. Hij was aanwezig in de villa, omdat hij een vriend was van Mick Schumacher. Tijdens de zaak werd duidelijk dat Mawson zich na een potje biljart, waarbij veel werd gedronken, zou hebben vergrepen aan de verpleegster.

Familie van Schumacher niet betrokken

De familie Schumacher is zelf op geen enkele manier betrokken bij deze zaak. Niemand van hen zou aanwezig zijn geweest toen de verkrachtingen plaatsvonden, en ze hoeven dan ook niet in de rechtszaal te verschijnen. Over de toestand van Schumacher is niets bekend, na zijn ski-ongeval in 2013 gaf zijn familie slechts sporadisch informatie vrij.

M@X

Posts: 1.348

Ik kan er de vinger niet op leggen, maar vind dit een schaamteloos stuk journalistiek.

  • 14
  • 5 jun 2026 - 09:35
F1 Nieuws Michael Schumacher

Reacties (23)

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  • M@X

    Posts: 1.348

    Ik kan er de vinger niet op leggen, maar vind dit een schaamteloos stuk journalistiek.

    • + 14
    • 5 jun 2026 - 09:35
    • Patrace

      Posts: 6.739

      Eens. Voegt niets toe en riekt eerder naar sensatie.
      Maar ja, alles voor de clicks hè?

      • + 9
      • 5 jun 2026 - 09:40
    • Dikkedop

      Posts: 787

      Nou inderdaad, het gaat hier verdomme om een verkrachtingzaak en totaal niet over schumacher. Beschamend!!!

      • + 7
      • 5 jun 2026 - 10:33
    • misstappen

      Posts: 3.569

      Dat is het zeker M@X, 100% eens. Stuitend

      • + 3
      • 5 jun 2026 - 11:12
    • Maximo

      Posts: 9.883

      MQX, ik kan de vinger er wel op leggen, de familie van Schumacher heeft een waar schrikbewind voor personeel gecreerd en daarom voelt het ongemakkelijk om dat te lezen over een superster die voor velen een held is maar zijn familie meer bezig lijkt met het beschermen van het merk "Michael Schumacher" de F1 coureur in plaats van gewoon te laten zien dat ook Michael een gewoon mens is en na een tragisch ongeluk helaas een leven leidt zoals helaas wel meer mensen overkomt.

      • + 1
      • 5 jun 2026 - 11:17
    • M@X

      Posts: 1.348

      Nee dat is het niet Maximo. Het is moeilijk te omschrijven. De mensen hierboven die uitleggen dat het komt omdat het over een verkrachtingszaak waar Schumacher niets mee te maken heeft voelt als de helft ervan. Het gaat om het per se willen penetreren van de privézaken van de familie Schumacher en daar zo'n casus als dit voor willen gebruiken. Smakeloos.

      • + 3
      • 5 jun 2026 - 11:25
    • Snork

      Posts: 22.592

      En weer is mijn reactie verwijderd omdat het de heren van de site niet aanstaat.
      Ik blijf erbij dat het inderdaad schaamteloos is om Schumacher als lokkertje te gebruiken over een verkrachtingszaak waar hij niks mee te maken heeft. Die man is compleet weerloos. Wat een niveau.

      • + 5
      • 5 jun 2026 - 11:48
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.388

      Het gaat natuurlijk een keer gebeuren dat ze er juridisch niet mee wegkomen. Daar kun je op wachten.

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 14:00
    • Patrace

      Posts: 6.739

      @Maximo:
      Het is toch logisch dat men strikt is met wat personeel naar buiten mag brengen?
      Je weet dat de media klaar staan om elk plukje informatie over de gezondheid van Schumacher te pakken te krijgen.
      De familie wil daar niets over naar buiten brengen en dat is hun goed recht. Dus moet je het personeel wel een contract met grote gevolgen laten tekenen om te voorkomen dat die de vuile was buiten zetten. Dat kun je een schrikbewind noemen, maar ik vind het gewoon onderdeel van het beschermen van hun privéleven.

      Waarom zouden ze mensen het leed van Michael Schumacher moeten tonen? Omdat mensen zoals jij daar nieuwsgierig naar zijn of menen dat het beter is?

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 14:30
  • Need5Speed

    Posts: 3.900

    Het zegt dus helemaal niets over de situatie van Schumacher (gelukkig) maar wel over de werkomstandigheden daar.

    • + 9
    • 5 jun 2026 - 09:36
    • Sander

      Posts: 1.741

      Welke ook aannames en momentopnames kunnen zijn. Een verpleegster die bewusteloos is tijds een potje biljart. Zal toch geen dagelijks kost zijn lijkt me.

      • + 2
      • 5 jun 2026 - 09:59
    • Need5Speed

      Posts: 3.900

      Dat iemand die bewuusteloos is geen zorg krijgt maar wordt misbruikt zou op zich reden moeten zijn voor een rechtzaak, haar punt is dat de zwijgcultuur dat verhindert - dan zijn het onveilige werkomstandigheden.

      Het zal alleen lastig worden om dat te bewijzen, en de Schumachers zijn in het verleden ook al afgeperst dus dat bewijs is wel nodig. Ik hoop dat het recht zegeviert, linksom of rechtsom.

      • + 2
      • 5 jun 2026 - 10:25
    • misstappen

      Posts: 3.569

      er zitten eigenlijk altijd twee kanten aan het verhaal, is die gast al veroordeeld? denk het niet, dus enige speculatie is al verkeerd. Natuurlijk als die dame daadwerkelijk verkracht is, dan mogen de straffen niet mild zijn, helaas worden er ook heel vaak valse aangiftes gedaan. Rechter - succes.., het recht moet altijd zegevieren (en met een geblinddoekte vrouwe Justitia, zodat status / geld etc geen rol moet spelen)

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 11:12
    • AUDI_F1

      Posts: 3.849

      Het zegt nog niks over de werkomstandigheden, want hier wordt een situtie gesteld die niet bewezen is. En deze advocaat heeft een moeilijke werk situatue geschets omdat de werknemer en hijzelf er beter van willen worden.

      • + 1
      • 5 jun 2026 - 11:19
    • Joeppp

      Posts: 8.636

      Misschien even verdiepen Misstappen ipv meteen weer in de verdediging voor de dader: Mawson ontkende aanvankelijk in alle toonaarden, maar in de rechtszaal zijn belastende tekstberichten opgedoken. „Het spijt me echt. Het spijt me dat ik je zoveel pijn heb gedaan”, stuurde hij achteraf aan het slachtoffer.

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 11:33
    • misstappen

      Posts: 3.569

      Misschien eerst even lezen wat ik echt schreef Joeppperdepoep.. Ik geef nergens maar dan ook nergens aan dat ik het voor de vermeende dader opneem... Lezen Joepperdepoep, lezen...

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 12:05
    • Joeppp

      Posts: 8.636

      Ach Misstappen, ik lees het heel duidelijk aan de intonatie maar wellicht zie ik het eerder voordat je het zelf doorhebt.

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 12:32
    • misstappen

      Posts: 3.569

      interpretatie..., ja daar ga je al.., woordelijk staat het gewoon geschreven zoals het is, dat jij er iets anders in leest, is dat prima, Je deugt wel lekker zo Joepperdepoep

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 13:06
  • Starscreamer

    Posts: 1.462

    Dit was al jaren geleden overal te lezen. Waarom nu opnieuw oprakelen?

    • + 1
    • 5 jun 2026 - 10:22
  • Maximo

    Posts: 9.883

    Wat een vreselijk schrikbewind heerst daar bij de Schumachers thuis, wie denken ze wel dat ze zijn om een dergelijke eis van personeel te stellen dat ze nog minder dan personeel van NASA thuis aan hun familie en vrienden over hun werk mogen zeggen.

    Gisteren heb ik op Netflix die 3 delige serie over Michael Jackson gezien en de vergelijking tussen zijn familie en die van Michael Schumacher is heel treffend. Beide families lijken vooral bezig te zijn met het beschermen van het merk van de supperster en dan maakt het hen niets uit dat andere mensen (die net zo veel waard zijn als de Michaels) slachtoffer worden van de hun obsessie om het merk van de superster te beschermen.

    Er heerst bij Schumacher thuis een 100% giftige omgeving waarbij een groot risico op misstanden is ontstaan. Er is daar een extreme situatie gecreerd met een vorm van zwijgplicht en verborgenheid die je eigenlijk niet zou mogen vragen van de mensen die zij in dienst nemen.

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 11:15
    • snailer

      Posts: 33.258

      Het is hoe dan ook niet toegestaan als personeel in het openbaar te spreken over gezondheid van derden (binnen de werkomgeving)


      Schrikbewind wordt uitgeoefend door het journaille. Dat Schumacher volledig wordt afgeschermd gaat niemand aan en personeel dat niet uit de school klapt hoort daar bij.

      Laat Schumacher en co lekker met rust.

      En daarbij.... Gezien de afscherming weet iedereen hoe het er voor staat bij Schumacher. Had hij nog een redelijk leven gehad, dan was hij al lang naar buiten geweest en was hij al lang buiten gespot. Het is duidelik voor mij dat helaas de Schumacher van weleer niet meer bestaat.

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 12:21
  • racepace1

    Posts: 717

    Sensationeel hoor een foto van het landgoed en thats it!
    Groot huis, groen gras, het water erachter is nat en er ligt een boot en er zijn gastenhuizen en er zal vast wel een hek zijn met deurbel maar wat zegt dat nou over de situatie van M.Schumacher?
    Wat is dit nou voor journalistiek? Breaking News!! Koning Willem Alexander is naar de kapper geweest en Maxima moest plassen terwijl de dochters een potje mens erger je niet speelden! interessant HE!!

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 11:19
  • gridiron

    Posts: 3.487

    Dit was toch al geweten (waaronder hier ook)?

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 12:10

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-
Bahrein Bahrain International Circuit
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13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
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Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
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Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

DE Michael Schumacher 7
  • Team Mercedes
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land DE
  • Geb. datum 3 jan 1969 (57)
  • Geb. plaats Hürth, DE
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,74 m
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