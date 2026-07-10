Cadillac kan Colton Herta in 2027 al zijn Formule 1-debuut geven. Zijn prestaties in de Formule 2 zijn niet om over naar huis te schrijven, maar mocht hij zijn FIA-superlicentie behalen, is er een grote kans dat hij zijn entree in de koningsklasse van de autosport gaat maken.

Momenteel rijdt Herta voor Hitech in de opstapklasse. Na zeven raceweekenden staat de Amerikaan op de zeventiende plek in het wereldkampioenschap met twintig punten en is zijn best behaalde positie de zevende plek geweest. Hij behaalde dit in Australië en Canada.

Herta kan zijn F1-debuut maken

De Amerikaanse F2-rookie kan dus zijn F1-debuut maken voor Cadillac komend seizoen. Het oorspronkelijke plan was dat hij dit al in 2026 zou gaan doen, maar hij behaalde zijn FIA-superlicentie niet. Cadillac contracteerde daarom Sergio Pérez en Valtteri Bottas.

Zowel Pérez als Bottas zou een meerjarig contract hebben getekend bij Cadillac, maar de Mexicaanse ex-Red Bull-coureur hoopt nog een laatste stapje hogerop te doen. Aston Martin, Alpine en Williams zouden alle drie geïnteresseerd zijn in de voormalig teamgenoot van Max Verstappen, dat meldden meerdere bronnen binnen de internationale media. Pérez heeft geen kansen op punten bij het Amerikaanse team en daarom wil hij naar een ander team overstappen.

Superlicentie van Herta

Mocht Pérez vertrekken, is Herta dus de aangewezen kandidaat om de Mexicaan te vervangen. Wel moet hij nog vier superlicentiepunten verdienen. Hij krijgt een extra punt voor elke 100 km die hij aflegt tijdens een trainingssessie in de Formule 1. Een coureur heeft veertig punten nodig en Herta heeft er 36. Eén punt uit zijn IndyCar-seizoen van 2023, 30 van 2024 en vier punten van 2025.

RACER denkt echter dat Cadillac niet gaat wachten om Herta in de Formule 1 te krijgen als hij zijn superlicentie heeft. De Amerikaan kan dan hetzelfde pad als de leider in het wereldkampioenschap, Kimi Antonelli, gaan bewandelen. Buiten de Italiaan komen ook Bearman en Lindblad rechtstreeks uit de Formule 2, ondanks geen sterk seizoen in de F2. Als Herta zijn superlicentie behaalt, kan Cadillac hem dezelfde behandeling geven als Mercedes Antonelli gaf.