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'F1-droom komt dichterbij voor Colton Herta'

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'F1-droom komt dichterbij voor Colton Herta'

Cadillac kan Colton Herta in 2027 al zijn Formule 1-debuut geven. Zijn prestaties in de Formule 2 zijn niet om over naar huis te schrijven, maar mocht hij zijn FIA-superlicentie behalen, is er een grote kans dat hij zijn entree in de koningsklasse van de autosport gaat maken. 

Momenteel rijdt Herta voor Hitech in de opstapklasse. Na zeven raceweekenden staat de Amerikaan op de zeventiende plek in het wereldkampioenschap met twintig punten en is zijn best behaalde positie de zevende plek geweest. Hij behaalde dit in Australië en Canada. 

Herta kan zijn F1-debuut maken

De Amerikaanse F2-rookie kan dus zijn F1-debuut maken voor Cadillac komend seizoen. Het oorspronkelijke plan was dat hij dit al in 2026 zou gaan doen, maar hij behaalde zijn FIA-superlicentie niet. Cadillac contracteerde daarom Sergio Pérez en Valtteri Bottas

Zowel Pérez als Bottas zou een meerjarig contract hebben getekend bij Cadillac, maar de Mexicaanse ex-Red Bull-coureur hoopt nog een laatste stapje hogerop te doen. Aston Martin, Alpine en Williams zouden alle drie geïnteresseerd zijn in de voormalig teamgenoot van Max Verstappen, dat meldden meerdere bronnen binnen de internationale media. Pérez heeft geen kansen op punten bij het Amerikaanse team en daarom wil hij naar een ander team overstappen. 

Superlicentie van Herta

Mocht Pérez vertrekken, is Herta dus de aangewezen kandidaat om de Mexicaan te vervangen. Wel moet hij nog vier superlicentiepunten verdienen. Hij krijgt een extra punt voor elke 100 km die hij aflegt tijdens een trainingssessie in de Formule 1. Een coureur heeft veertig punten nodig en Herta heeft er 36. Eén punt uit zijn IndyCar-seizoen van 2023, 30 van 2024 en vier punten van 2025. 

RACER denkt echter dat Cadillac niet gaat wachten om Herta in de Formule 1 te krijgen als hij zijn superlicentie heeft. De Amerikaan kan dan hetzelfde pad als de leider in het wereldkampioenschap, Kimi Antonelli, gaan bewandelen. Buiten de Italiaan komen ook Bearman en Lindblad rechtstreeks uit de Formule 2, ondanks geen sterk seizoen in de F2. Als Herta zijn superlicentie behaalt, kan Cadillac hem dezelfde behandeling geven als Mercedes Antonelli gaf. 

Snorremans

Posts: 318

Persoonlijk vind ik het, vooralsnog, een overhyped coureur. Nog geen dr@l laten zien...

  • 3
  • 10 jul 2026 - 19:10
F1 Nieuws Colton Herta Cadillac

Reacties (10)

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  • Snorremans

    Posts: 318

    Persoonlijk vind ik het, vooralsnog, een overhyped coureur. Nog geen dr@l laten zien...

    • + 3
    • 10 jul 2026 - 19:10
    • WickieDeViking

      Posts: 1.283

      Mee eens. In een matig F2 veld laat hij niks zien.

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 20:57
  • Patrace

    Posts: 6.829

    Hij heeft volgens mij dit seizoen al 100km gereden tijdens een vrije training, dus ik denk dat hij nog maar 3 punten nodig heeft.

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 19:25
    • Patrace

      Posts: 6.829

      Wacht even:
      “ Herta heeft er 36. Eén punt uit zijn IndyCar-seizoen van 2023, 30 van 2024 en vier punten van 2025.”
      Als ik dat optel, kom ik toch echt maar op 35 punten.
      Dus met zijn VT punt, heeft hij er nog 4 nodig.
      Wel bizar, hij zou met de nieuwe puntenwaardering voor IndyCar nu zijn punten al binnen hebben.

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 19:35
    • snailer

      Posts: 33.835

      Zie hier beneden, Patrace. de 1 punt van 2023 valt weg omdat de beste 3 resultaten tellen. EN Herta heeft punten nodig in 2026. Minstens 3, waardoor 2023 niet meetelt. Het is dus 34 punten waar je mee moet rekenen.

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 20:47
    • snailer

      Posts: 33.835

      Momenteel staat het er niet goed voor. Hij moet minstens 10de worden en 3 vt's uitrijden. Uitrijden is blijkbaar de norm. Niet de km.s of de snelheid. Dus niet crashen of pech krijgen.

      Momenteel staat hij 27ste.

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 20:52
  • snailer

    Posts: 33.835

    Het Herta perspectief;

    De FIA kijkt naar de beste resultaten uit de afgelopen drie kalenderjaren. Voor zijn huidige jacht in 2026 tellen de resultaten uit 2023, 2024 en 2025:

    - 2023 (IndyCar - 10e plaats): 1 punt (Dit punt is voor de 2026-telling al weggestreept om ruimte te maken voor een gunstigere driejarige cyclus).
    - 2024 (IndyCar - 2e plaats): 30 punten.
    - 2025 (IndyCar - 7e plaats): 4 punten.
    => Huidig basistotaal: 34 punten.

    Wat er na dit seizoen gebeurt (Richting 2027) Er 'vervallen' technisch gezien geen strafpunten, maar de driejarige meetperiode verschuift. Mocht hij dit jaar onverhoopt níét de resterende 6 punten scoren, dan schuift de meetperiode voor volgend jaar op naar de cyclus 2024, 2025 en 2026. Het gevolg voor zijn basistotaal in 2027: De 34 punten uit 2024 en 2025 blijven gewoon staan. Zijn resultaat uit het Formule 2-seizoen wordt hier simpelweg bij opgeteld. Pas aan het eind van 2027 (richting het F1-seizoen van 2028) vervalt zijn grootste score: de 30 punten uit het IndyCar-seizoen van 2024. Dit maakt het behalen van de licentie in dit huidige seizoen extra urgent.

    Herta kan op 2 manieren punten vergaren.

    - Vrij taining uitrijden in F1. 1 punt per vrije training. Maximum 4 punten per seizoen.
    - Punten halen in het F2 kampioenschap. Relevant.
    8ste geeft 8 punten
    9de geeft 4 punten
    10de geeft 3 punten
    - Fair play punten 2 stuks. Herta krijgt 2 superlicentie punten als hij in een volledig F2 seizoen geen enkele strafpunt op zijn race licentie oploopt. => Herta heeft 1 strafpunt op zijn race licentie, wat betekent dat hij hier geen gebruik van kan maken

    Met een achtste of beter heeft Herta zijn superlicentie
    Wordt hij 9de => 2 vt's
    Wordt hij 10de => 3 VT's
    Doet hij het slechter dan 10de, dan is er geen mogelijkheid om een superlicenty te ontvangen..

    Momenteel staat Herta 17de met 20 punten.
    Hij staat 28 punten achter nummer 8 Martinius Stenshorne
    Hij staat 27 punten achter nummer 9 Laurens van Hoepen
    Hij staat 10 punten achter nummer Rafael Villagómez

    Er zijn nog 7 race weekends te gaan, 7 sprints en 7 feature races.


    ==============
    Hij rijdt bij Hitech. Staat 10 punten achter teamgenoot Ritomo Miyata


    Gevoelsmatig is zijn de prestaties in F2 niet bepaald indrukwekkend. Maar ik moet dit voorzichtig benoemen. Ik heb dit jaar geen enleke F2 race bekeken.

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 20:39
    • snailer

      Posts: 33.835

      O ja. Met dank aan mijn AI assistent Trutta.

      (Ik mag haar geen slavin meer noemen.)

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 20:42
    • WickieDeViking

      Posts: 1.283

      Het F2 veld is matig dit jaar en Herta laat geen enkele race intelligentie zien.

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 21:59
    • Patrace

      Posts: 6.829

      @Snailer: het maximum aantal punten dat je kunt krijgen door 100km in een VT te rijden is niet 4 per jaar, maar 10 over een periode van 3 jaar.

      "The FIA has capped the number of points that can be accrued for driving in free practice sessions to 10 over a three-year period."

      Er is dus geen maximum over één jaar vastgesteld.

      En daarmee kan Herta dit jaar normaliter gewoon zijn superlicentie krijgen als Cadillac hem nog 5 keer een VT sessie geeft én hij daarin elke keer 100km weet te rijden.
      Dan maakt het dus niet eens uit waar hij in het F2 kampioenschap eindigt.

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 22:43

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

US Colton Herta -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Verenigde Staten van Amerika
  • Geb. datum 30 maa 2000 (26)
  • Geb. plaats Santa Clarita, Verenigde Staten, Verenigde Staten van Amerika
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Cadillac
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