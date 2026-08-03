Mercedes in de problemen: Red Bull-achtige leegloop dreigt

Het team van Mercedes lijkt met een kleine leegloop te kampen. De huidige koploper in het constructeurskampioenschap moest afscheid nemen van Gwen Lagrue, maar op de achtergrond zijn er in de afgelopen maanden meerdere sleutelfiguren vertrokken bij het team uit Brackley.

Het team van Mercedes heeft een sterke eerste seizoenshelft achter de rug. Met Andrea Kimi Antonelli wisten ze zes races te winnen, terwijl zijn teamgenoot George Russell twee keer mocht juichen. Ze voeren de strijd om de wereldtitel aan, en ze verdedigen een kleine voorsprong op McLaren en Ferrari. In de tweede seizoenshelft zullen ze hun positie gaan verdedigen, en dat betekent dat ze alles moeten geven.

Wie zijn er al vertrokken?

Vlak voor de zomerstop kregen ze echter een tik, want talentenbegeleider Lagrue kondigde zijn overstap naar Red Bull aan. Hij is zeker niet de enige die is vertrokken uit Brackley, zo stelt de Italiaanse tak van Motorsport.com. Volgens het medium heeft Mercedes te maken met een periode van leegloop, en vertrokken eerder aerodynamisch kopstuk Claire Simpson (naar Williams, red.) en reliability chief Robert Miller (naar Audi, red.).

Wie vertrekt er bij Mercedes?

Daar is nu nog een naam bijgekomen, want volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is Luciano Nicomede vertrokken bij Mercedes en krijgt hij een rol bij de chassisafdeling van Ferrari. De Italiaanse renstal slaat hiermee een slag, en ze proberen deze afdeling te versterken.

Nicomede zou namelijk niet de enige zijn die de stap heeft gezet naar het in Maranello gevestigde team. Zo is de Spanjaard Carlos Sanchez Martinez vertrokken bij Aston Martin, en gaat hij aan de slag als Chassis Stress Engineering Specialist bij Ferrari. Volgens het medium is het de verwachting dat er nog meer mensen gaan overstappen naar Ferrari, maar is het nog niet duidelijk wie dat zijn.

Ferrari opent de aanval

Ferrari heeft een aardige eerste seizoenshelft achter de rug, waarin ze twee keer wisten te winnen. Charles Leclerc schreef de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone op zijn naam, terwijl Lewis Hamilton eerder wist te winnen in Barcelona.