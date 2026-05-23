Formule 1-legende Alain Prost is gewond geraakt bij een roofoverval op zijn huis in Zwitserland. Prost en zijn familie werden volgens Zwitserse media eerder deze week beroofd, maar de reden achter deze overval is nog niet bekend. Prost zou een hoofdwond hebben overgehouden aan het incident.

De Zwitserse krant Blick meldt dat Prost en zijn familie afgelopen dinsdagochtend het slachtoffer werden van een overval. Rond 08:30 zouden gemaskerde mannen het huis van de viervoudig wereldkampioen zijn binnengedrongen. De overval vond plaats in de woning van Prost in Nyon, aan het meer van Genève, en hier zouden volgens Blick in de afgelopen maanden al meerdere vergelijkbare overvallen zijn gepleegd.

Wat is er precies gebeurd?

Volgens Blick zouden de overvallers een van de zoons van Prost hebben gedwongen om een kluis te openen. F1-legende Prost zou bij de overval een hoofdwond hebben opgelopen, terwijl de familie enorm is geschrokken van de inbraak. Blick stelt dat het onduidelijk is wat er precies is gestolen, maar dat de daders het vermoedelijk hadden gemunt op de collectie horloges van Prost.

De daders van de overval zijn volgens de Zwitserse krant nog niet gevonden. Er zijn nog geen sporen gevonden die de politie naar het spoor van de overvallers kan brengen, en aangezien er het vermoeden bestaat dat ze de grens over zijn gevlucht, zijn ook de Franse autoriteiten bij de zaak betrokken. Het Openbaar Ministerie in het kanton Vaud wilde niet bevestigen of ontkennen dat er iets was voorgevallen, maar er is wel een strafzaak aangespannen.

Hoe gaat het nu met Prost?

Prost is volgens Blick naar Dubai gevlogen, waar hij een deel van het jaar woont. De Franse racelegende heeft zelf niet gereageerd op het voorval, maar hij krijgt wel veel bijval van fans die verbolgen reageren op het nieuws.

Prost geldt als een echte legende in de autosport, en wist vier wereldtitels te pakken. De Fransman werd wereldberoemd na zijn duels met Ayrton Senna, die zijn teamgenoot bij McLaren was. Slechts drie coureurs wisten meer wereldtitels te pakken in de Formule 1: Michael Schumacher, Lewis Hamilton en Juan Manuel Fangio.