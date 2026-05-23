'F1-legende Prost lichtgewond geraakt bij roofoverval'

Formule 1-legende Alain Prost is gewond geraakt bij een roofoverval op zijn huis in Zwitserland. Prost en zijn familie werden volgens Zwitserse media eerder deze week beroofd, maar de reden achter deze overval is nog niet bekend. Prost zou een hoofdwond hebben overgehouden aan het incident.

De Zwitserse krant Blick meldt dat Prost en zijn familie afgelopen dinsdagochtend het slachtoffer werden van een overval. Rond 08:30 zouden gemaskerde mannen het huis van de viervoudig wereldkampioen zijn binnengedrongen. De overval vond plaats in de woning van Prost in Nyon, aan het meer van Genève, en hier zouden volgens Blick in de afgelopen maanden al meerdere vergelijkbare overvallen zijn gepleegd.

Wat is er precies gebeurd?

Volgens Blick zouden de overvallers een van de zoons van Prost hebben gedwongen om een kluis te openen. F1-legende Prost zou bij de overval een hoofdwond hebben opgelopen, terwijl de familie enorm is geschrokken van de inbraak. Blick stelt dat het onduidelijk is wat er precies is gestolen, maar dat de daders het vermoedelijk hadden gemunt op de collectie horloges van Prost.

De daders van de overval zijn volgens de Zwitserse krant nog niet gevonden. Er zijn nog geen sporen gevonden die de politie naar het spoor van de overvallers kan brengen, en aangezien er het vermoeden bestaat dat ze de grens over zijn gevlucht, zijn ook de Franse autoriteiten bij de zaak betrokken. Het Openbaar Ministerie in het kanton Vaud wilde niet bevestigen of ontkennen dat er iets was voorgevallen, maar er is wel een strafzaak aangespannen.

Hoe gaat het nu met Prost?

Prost is volgens Blick naar Dubai gevlogen, waar hij een deel van het jaar woont. De Franse racelegende heeft zelf niet gereageerd op het voorval, maar hij krijgt wel veel bijval van fans die verbolgen reageren op het nieuws.

Prost geldt als een echte legende in de autosport, en wist vier wereldtitels te pakken. De Fransman werd wereldberoemd na zijn duels met Ayrton Senna, die zijn teamgenoot bij McLaren was. Slechts drie coureurs wisten meer wereldtitels te pakken in de Formule 1: Michael Schumacher, Lewis Hamilton en Juan Manuel Fangio.

Rimmer

Posts: 13.299

Ja ze brengen hier natuurlijk altijd het laatste nieuws dus ik dacht “het hoeft niet altijd van 1 kant te komen”

  • 23 mei 2026 - 13:34
F1 Nieuws Alain Prost

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.308

    Ouw nieuws.....Rimmer kwam er al mee.

    • 23 mei 2026 - 12:39
    • Rimmer

      Posts: 13.299

      Ja ze brengen hier natuurlijk altijd het laatste nieuws dus ik dacht "het hoeft niet altijd van 1 kant te komen"

      • 23 mei 2026 - 13:34
    • Larry Perkins

      Posts: 65.189

      Maar nu weten we wel eindelijk dat de Fransman wereldberoemd werd na zijn duels met Ayrton Senna, die zijn teamgenoot bij McLaren was, en dat slechts drie coureurs meer wereldtitels wisten te pakken in de Formule 1: Michael Schumacher, Lewis Hamilton en Juan Manuel Fangio.

      Misschien kun je dat soort nog onbekende - maar uiterst boeiende - weetjes de volgende keer ook benoemen @Rimmer...

      • 23 mei 2026 - 14:28

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Alain Prost 8
  • Team McLaren
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 24 feb 1955 (71)
  • Geb. plaats Lorette, France, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,65 m
Bekijk volledig profiel
