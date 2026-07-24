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Russell heeft het mentaal zwaar in titelstrijd: "Veel pieken en dalen"

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Russell heeft het mentaal zwaar in titelstrijd: "Veel pieken en dalen"

George Russell heeft toegegeven dat de strijd om de wereldtitel hem dit seizoen mentaal zwaar valt. De Mercedes-coureur zag zijn titelkansen tijdens de Grand Prix van België opnieuw een flinke klap krijgen, maar reist met hernieuwd vertrouwen af naar de Grand Prix van Hongarije. Ondertussen denkt Mercedes ook de oorzaak van het technische probleem in Spa te hebben gevonden.

Russell viel op Spa-Francorchamps al in de openingsronde uit na een incident met Lewis Hamilton. Door de nulscore en de overwinning van teamgenoot Kimi Antonelli bedraagt de achterstand in het kampioenschap inmiddels vijftig punten. Toch weigert de Brit de handdoek in de ring te gooien.

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Russell blijft vooruitkijken na nieuwe tegenslag

Tijdens de mediadag in Boedapest gaf Russell toe dat dit seizoen hem meer op de proef stelt dan ooit tevoren. Niet alleen door fouten en tegenvallers op de baan, maar ook door technische problemen waar hij zelf geen invloed op had.

"Dit is waarschijnlijk de zwaarste mentale strijd die ik ooit heb meegemaakt. Er zijn zoveel pieken en dalen geweest. Sommige dingen had ik zelf beter kunnen doen, maar er waren ook factoren buiten mijn controle die onze vooruitgang hebben afgeremd. Uiteindelijk maakt dat je alleen maar sterker. Een paar dagen na Spa voel ik me alweer positief en kijk ik uit naar dit weekend."

Russell richt zijn blik daarom liever op de toekomst dan op de teleurstellingen uit het verleden. "Dat is het mooie aan racen: er dient zich altijd weer snel een nieuwe kans aan. Ik wil vooruitkijken en niet blijven hangen in wat er misging."

Mercedes denkt oorzaak eindelijk gevonden te hebben

De problemen in België bleken achteraf groter dan alleen de crash in de eerste ronde. Russell verloor op het lange rechte stuk veel snelheid doordat zijn Mercedes zonder batterijvermogen kwam te zitten. Volgens teambaas Toto Wolff speelde hetzelfde probleem bij alle Mercedes-motoren, al werd Antonelli minder hard geraakt doordat hij zijn energieverbruik anders had gemanaged.

Na uitgebreid onderzoek denkt Mercedes de oorzaak inmiddels te hebben achterhaald. "We vermoeden dat het om een softwarefout ging. Gelukkig had het niets met mijn rijstijl te maken. Spa heeft ons precies de aanwijzingen gegeven die we nodig hadden. Eerst was het zoeken naar een speld in een hooiberg, maar zodra je weet waar je moet kijken, wordt het een stuk eenvoudiger. We denken dat we het probleem hebben opgelost, al zal dit weekend moeten uitwijzen of dat inderdaad zo is. Het waren in ieder geval geen gemakkelijke weken."

shakedown

Posts: 1.920

Misschien nieuws voor russell.... Je doet niet mee in de titelstrijd.... Misschien dat hem dat wat rust kan geven....

  • 3
  • 24 jul 2026 - 22:13
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes

Reacties (4)

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  • shakedown

    Posts: 1.920

    Misschien nieuws voor russell.... Je doet niet mee in de titelstrijd.... Misschien dat hem dat wat rust kan geven....

    • + 3
    • 24 jul 2026 - 22:13
    • schwantz34

      Posts: 42.491

      Dat hoop ik ook, Sjors kan wel een riem door het hart gebruiken na die tegenslag van vorige week.

      • + 1
      • 24 jul 2026 - 22:35
    • Supernova

      Posts: 36

      Hij doet wel mee in de titelstrijd. Dit forum is compleet doorgeslagen wat betreft Russell. Nog een half seizoen te gaan en vergeet niet hoe het Piastri vorig jaar vergaan is.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 00:19
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.103

    Als mijn tijd vijf jaar eerder was geweest, zou je kunnen beweren dat ik twee kampioenschappen op mijn naam had staan. - George William Russell

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 22:39

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 162
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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