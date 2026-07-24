George Russell heeft toegegeven dat de strijd om de wereldtitel hem dit seizoen mentaal zwaar valt. De Mercedes-coureur zag zijn titelkansen tijdens de Grand Prix van België opnieuw een flinke klap krijgen, maar reist met hernieuwd vertrouwen af naar de Grand Prix van Hongarije. Ondertussen denkt Mercedes ook de oorzaak van het technische probleem in Spa te hebben gevonden.

Russell viel op Spa-Francorchamps al in de openingsronde uit na een incident met Lewis Hamilton. Door de nulscore en de overwinning van teamgenoot Kimi Antonelli bedraagt de achterstand in het kampioenschap inmiddels vijftig punten. Toch weigert de Brit de handdoek in de ring te gooien.

Russell blijft vooruitkijken na nieuwe tegenslag

Tijdens de mediadag in Boedapest gaf Russell toe dat dit seizoen hem meer op de proef stelt dan ooit tevoren. Niet alleen door fouten en tegenvallers op de baan, maar ook door technische problemen waar hij zelf geen invloed op had.

"Dit is waarschijnlijk de zwaarste mentale strijd die ik ooit heb meegemaakt. Er zijn zoveel pieken en dalen geweest. Sommige dingen had ik zelf beter kunnen doen, maar er waren ook factoren buiten mijn controle die onze vooruitgang hebben afgeremd. Uiteindelijk maakt dat je alleen maar sterker. Een paar dagen na Spa voel ik me alweer positief en kijk ik uit naar dit weekend."

Russell richt zijn blik daarom liever op de toekomst dan op de teleurstellingen uit het verleden. "Dat is het mooie aan racen: er dient zich altijd weer snel een nieuwe kans aan. Ik wil vooruitkijken en niet blijven hangen in wat er misging."

Mercedes denkt oorzaak eindelijk gevonden te hebben

De problemen in België bleken achteraf groter dan alleen de crash in de eerste ronde. Russell verloor op het lange rechte stuk veel snelheid doordat zijn Mercedes zonder batterijvermogen kwam te zitten. Volgens teambaas Toto Wolff speelde hetzelfde probleem bij alle Mercedes-motoren, al werd Antonelli minder hard geraakt doordat hij zijn energieverbruik anders had gemanaged.

Na uitgebreid onderzoek denkt Mercedes de oorzaak inmiddels te hebben achterhaald. "We vermoeden dat het om een softwarefout ging. Gelukkig had het niets met mijn rijstijl te maken. Spa heeft ons precies de aanwijzingen gegeven die we nodig hadden. Eerst was het zoeken naar een speld in een hooiberg, maar zodra je weet waar je moet kijken, wordt het een stuk eenvoudiger. We denken dat we het probleem hebben opgelost, al zal dit weekend moeten uitwijzen of dat inderdaad zo is. Het waren in ieder geval geen gemakkelijke weken."