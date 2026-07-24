De Maleisische overheid heeft bevestigd dat er gesprekken worden gevoerd over een comeback op de Formule 1-kalender. De F1-top is op zoek naar een vervanger van de Grand Prix van Bahrein, en het populaire circuit van Sepang lijkt momenteel de beste papieren in handen te hebben.

Door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran was het begin dit jaar onmogelijk om te racen in Saoedi-Arabië en Bahrein. De F1-top en de FIA haalden beide races van de kalender, maar al snel werd duidelijk dat ze de race in Bahrein op een later moment door wilden laten gaan. Het was de bedoeling de race in te plannen tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore, maar door het opgelaaide conflict in het Midden-Oosten lijkt het onmogelijk te zijn om te racen op het circuit van Sakhir.

Wat zegt de Maleisische overheid?

Op donderdag kwam naar buiten dat de F1-top alsnog een race wil inplannen tussen Azerbeidzjan en Singapore. Het lijkt erop dat een comeback van Maleisië momenteel de meest realistische optie is. De Maleisische minister van Jeugd en Sport, Mohammed Taufiq Jahari, bevestigt de gesprekken in een statement in de MalayMail: "De minister president en het ministerie van Jeugd en Sport hebben eerste informatie ontvangen over de mogelijkheid van het organiseren van een F1-race op het Sepang International Circuit als vervanger van de Grand Prix van Bahrein."

Er lijkt momenteel nog niets te zijn besloten: "Het ministerie van Jeugd en Sport voert momenteel actief gesprekken en ze beoordelen het voorstel."

Veel veranderingen op komst

Door de onrust in het Midden-Oosten bestaat er nog steeds veel onduidelijkheid over de tweede seizoenshelft van het huidige Formule 1-seizoen. Naast het vervangen van de race in Bahrein, moet men zich ook bezighouden met het wel of niet doorgaan van de races in Qatar en Abu Dhabi. Mocht de F1-top besluiten om ook deze races af te blazen, dan moet men op zoek gaan naar een nieuwe seizoensfinale. Na de Grand Prix van Las Vegas moet er dan een nieuwe race bijkomen, en eerder werd al duidelijk dat het circuit van Portimão in Portugal hier kan instappen.