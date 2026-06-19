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Aston Martin zegt sorry tegen fans na nieuw dieptepunt

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Aston Martin zegt sorry tegen fans na nieuw dieptepunt

Aston Martin-kopstuk Mike Krack heeft zijn excuses aangeboden aan de fans na de teleurstellende start van het seizoen. Afgelopen weekend in Spanje wist thuisheld Fernando Alonso de eindstreep niet te halen, en het werd weer pijnlijk duidelijk dat Aston Martin een enorme achterstand heeft.

Het Formule 1-seizoen van Aston Martin lijkt vooralsnog op een nachtmerrie. Coureurs Alonso en Lance Stroll kunnen de auto's maar met moeite onder controle houden, en ze rijden regelmatig op een enorme achterstand rond. Alonso pakte wel een puntje in Monaco, maar dat kwam vooral door de tijdstraf van Sergio Pérez. In Barcelona was Alonso de langzaamste in de kwalificatie, startte hij uit de pitlane en moest hij uiteindelijk opgeven.

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Hoe is het gevoel bij Aston Martin?

Bij Aston Martin balen ze van de tegenvallende prestaties. Kopstuk Mike Krack ging na afloop van de Grand Prix van Barcelona diep door het stof toen hij met de internationale media sprak: "Het was een teleurstellend weekend na een aantal teleurstellende weken. Ik denk dat we een moeilijk weekend wel hadden verwacht, maar slecht presteren en dan ook nog eens met twee uitvalbeurten eindigen, blijft gewoon pijnlijk."

'Spijt me enorm voor de fans'

In Barcelona zag Krack veel fans rondlopen in het groen van Aston Martin. Deze fans werden teleurgesteld door het resultaat, en ze krijgen nu excuses: "Ik heb echt medelijden met alle fans in groene shirts op de tribunes en in de paddock. Er waren er echt heel erg veel. Toen we het circuit op en af reden, was het prachtig om al die fans in het groen te zien, maar we konden ze niets geven om voor te juichen."

Krack legt uit dat Aston Martin een verloren race reed: "We startten vanuit de pitstraat en we konden de race vervolgens ook niet met een fatsoenlijk resultaat afsluiten. Dat is echt heel erg jammer. Het spijt me echt voor alle fans die dure kaartjes hebben gekocht om hun helden in actie te kunnen zien. We hebben ze niet de kans gegeven om iets te hebben waar ze voor konden juichen."

F1 Nieuws Aston Martin GP Barcelona 2026

Reacties (1)

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  • The Wolf

    Posts: 1.051

    bwah wordt hier allemaal wel erg dramatisch geschetst, voel me toch genoodzaakt om e.e.a. een beetje te nuanceren, kijk het gaat slecht, heel heel erg beroerd zelfs, het lijkt echt nergens op.........

    • + 0
    • 19 jun 2026 - 08:54

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Spanje
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-
Bahrein
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Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Monaco
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Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
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