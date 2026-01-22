user icon
Colton Herta zet alles op alles met F2-stap

Colton Herta zet alles op alles met F2-stap

Colton Herta maakt dit jaar voor het eerst zijn opwachting in de Formule 2. De Amerikaan komt over uit de IndyCar Series en zet daarmee een opvallende, maar doelgerichte stap richting de Formule-klasses, met de Formule 1 als ultiem einddoel. Herta stond de afgelopen seizoenen al langer op de radar van teams en genoot concrete interesse van meerdere renstallen.

Om in de Formule 1 te mogen racen, moet een coureur voldoende superlicentiepunten verzamelen. Die punten zijn onder meer te verdienen in de Formule 2, wat de overstap voor Herta logisch maakt. Vorig seizoen reed hij nog volledig in de IndyCar Series, waar hij als zevende eindigde in het kampioenschap. Hoewel hij geen races wist te winnen, maakte hij indruk met constante prestaties en snelheid over een heel seizoen.

Geen negatieve reacties

De stap van Herta is niet geheel gebruikelijk, maar het is niet negatief ontvangen in de F2: "Ik heb geen negatieve reacties van de teams gekregen. Ik denk dat ze allemaal beseffen dat dit erg belangrijk is voor ons kampioenschap, omdat het ons veel bekijks zal geven, vooral in Amerika. We zijn daar weinig bekend omdat we er niet racen. Daar zal de aanwezigheid van Colton natuurlijk bij helpen", legt Bruno Michel uit aan de internationale media. 

Zo was er een heuse strijd om de handtekening van de Amerikaanse coureur: "Ik weet dat er een paar teams waren die hem probeerden te contracteren. Er was een flinke strijd tussen verschillende teams voordat hij besloot voor Hitech te kiezen. Dus ik denk dat het allemaal heel positief is; ik hoor niemand klagen."

Leeftijd van Herta is niet erg

Ondanks de oudere leeftijd van Herta dan gebruikelijk is dat geen probleem volgens Michel en juist heel interessant: "Er is natuurlijk een verschil in ervaring tussen al deze coureurs, en dat is goed, want dat kunnen we altijd als referentiepunt gebruiken. Ik ben oprecht enorm benieuwd hoe Colton het gaat doen, want het is ook voor ons een vrij nieuw gegeven."

Erwinnaar

Posts: 5.416

Stoere actie van hem met een doel, zeer zeker een risicovolle actie.
Het wordt erop of eronder.

  • 2
  • 22 jan 2026 - 18:59
Reacties (4)

  • Ferdi12

    Posts: 867

    Ik heb geen hoge pet op van Herta, maar laat me graag verrassen.

    • + 0
    • 22 jan 2026 - 18:59
  • DutchTifosi

    Posts: 2.799

    Ik heb wel respect voor hem, want als het niet lekker zou gaan dan kan hij gezichtsverlies lijden.

    In plaats van op safe blijven spelen in Amerika heeft hij duidelijk die doel om in de F1 te komen. En hij voelt zich niet te groot om te beginnen bij F2.

    • + 2
    • 22 jan 2026 - 19:28
  • Snorremans

    Posts: 196

    Heb weinig op met de gemiddelde Indycar coureur. Veelste grillig en ruw. Gevoelsmatig vind ik Herta overhyped. Maar goed laat het maar zien tussen het jonge grut in. Benieuwd of hij het verschil kan maken...

    • + 1
    • 22 jan 2026 - 19:35

