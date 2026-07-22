McLaren grijpt de Grand Prix van Hongarije aan om een belangrijk pakket aan updates te introduceren. De Britse renstal hoopt daarmee de achterstand op Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing te verkleinen. Daarnaast wordt tijdens de eerste vrije training eindelijk de opvallende 'Macarena'-achtervleugel getest.

McLaren ziet de Hungaroring al langer als hét moment om een nieuwe stap te zetten in de ontwikkeling van de MCL40. Volgens het team loopt de aerodynamische ontwikkeling al enkele maanden achter op die van de directe concurrentie, waardoor een grote update noodzakelijk is.

Nieuwe vloer en experimentele achtervleugel

Het upgradepakket bestaat uit een volledig herziene vloer en meerdere nieuwe aerodynamische onderdelen. Tijdens de eerste vrije training wil McLaren zoveel mogelijk data verzamelen om te bepalen hoeveel winst de nieuwe onderdelen daadwerkelijk opleveren.

"We hebben voor dit weekend een flink pakket aan updates meegenomen. In een seizoen waarin de verschillen zo klein zijn, kan iedere verbetering het verschil maken. Daarom willen we tijdens de vrije trainingen zoveel mogelijk informatie verzamelen over de prestaties van de nieuwe onderdelen", vertelt senior competitiedirecteur Randy Singh. "Ons doel is om alles uit de auto te halen, de positieve lijn vast te houden richting de zomerstop en ons zo sterk mogelijk te positioneren voor de tweede seizoenshelft."

Naast de reguliere updates test McLaren ook zijn eigen versie van de zogenoemde 'Macarena'-achtervleugel. Het concept, waarbij de hoofdflap van de achtervleugel anders beweegt wanneer de DRS wordt geopend, zou de luchtweerstand verder moeten verminderen. De test stond aanvankelijk gepland voor Oostenrijk, maar werd na technische problemen uitgesteld.

Stella ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel

Teambaas Andrea Stella verwacht dat de ontwikkelingen vanaf de Grand Prix van Hongarije hun vruchten gaan afwerpen. McLaren begon het seizoen degelijk, maar zag Mercedes domineren, terwijl Ferrari en Red Bull Racing zich eveneens nadrukkelijk wisten te verbeteren.

"Het is op dit moment lastig om het prestatieniveau van Ferrari en Mercedes te evenaren, maar we verwachten vanaf Hongarije wel een stap vooruit te zetten. We hebben nu een duidelijke ontwikkelingsrichting gevonden, alleen heeft het enkele maanden geduurd voordat die nieuwe onderdelen klaar waren. In Hongarije zouden we de eerste resultaten daarvan moeten zien en hopelijk kunnen we die lijn de rest van het seizoen doortrekken", aldus Stella.

De experimentele achtervleugel blijft na de eerste vrije training overigens weer aan de kant. McLaren heeft bevestigd dat het systeem dit weekend én tijdens de Grand Prix van Nederland nog niet in racespecificatie zal worden gebruikt. Als de test in Hongarije succesvol verloopt, kan de innovatieve achtervleugel later dit seizoen zijn racedebuut maken op circuits waar een lage luchtweerstand cruciaal is, zoals Monza of Bakoe.