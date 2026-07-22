user icon
icon

McLaren gaat ervoor in Hongarije met controversiële 'Macarena'-vleugel

<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren gaat ervoor in Hongarije met controversiële 'Macarena'-vleugel

McLaren grijpt de Grand Prix van Hongarije aan om een belangrijk pakket aan updates te introduceren. De Britse renstal hoopt daarmee de achterstand op Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing te verkleinen. Daarnaast wordt tijdens de eerste vrije training eindelijk de opvallende 'Macarena'-achtervleugel getest.

McLaren ziet de Hungaroring al langer als hét moment om een nieuwe stap te zetten in de ontwikkeling van de MCL40. Volgens het team loopt de aerodynamische ontwikkeling al enkele maanden achter op die van de directe concurrentie, waardoor een grote update noodzakelijk is.

Meer over McLaren Verstappen dropt bom op X: 'Volgende week weer in oranje!'

Verstappen dropt bom op X: 'Volgende week weer in oranje!'

9 jul
 McLaren geeft Verstappen positief signaal: "Dan is het gat met Mercedes gedicht"

McLaren geeft Verstappen positief signaal: "Dan is het gat met Mercedes gedicht"

9 jul

Nieuwe vloer en experimentele achtervleugel

Het upgradepakket bestaat uit een volledig herziene vloer en meerdere nieuwe aerodynamische onderdelen. Tijdens de eerste vrije training wil McLaren zoveel mogelijk data verzamelen om te bepalen hoeveel winst de nieuwe onderdelen daadwerkelijk opleveren.

"We hebben voor dit weekend een flink pakket aan updates meegenomen. In een seizoen waarin de verschillen zo klein zijn, kan iedere verbetering het verschil maken. Daarom willen we tijdens de vrije trainingen zoveel mogelijk informatie verzamelen over de prestaties van de nieuwe onderdelen", vertelt senior competitiedirecteur Randy Singh. "Ons doel is om alles uit de auto te halen, de positieve lijn vast te houden richting de zomerstop en ons zo sterk mogelijk te positioneren voor de tweede seizoenshelft."

Naast de reguliere updates test McLaren ook zijn eigen versie van de zogenoemde 'Macarena'-achtervleugel. Het concept, waarbij de hoofdflap van de achtervleugel anders beweegt wanneer de DRS wordt geopend, zou de luchtweerstand verder moeten verminderen. De test stond aanvankelijk gepland voor Oostenrijk, maar werd na technische problemen uitgesteld.

Stella ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel

Teambaas Andrea Stella verwacht dat de ontwikkelingen vanaf de Grand Prix van Hongarije hun vruchten gaan afwerpen. McLaren begon het seizoen degelijk, maar zag Mercedes domineren, terwijl Ferrari en Red Bull Racing zich eveneens nadrukkelijk wisten te verbeteren.

"Het is op dit moment lastig om het prestatieniveau van Ferrari en Mercedes te evenaren, maar we verwachten vanaf Hongarije wel een stap vooruit te zetten. We hebben nu een duidelijke ontwikkelingsrichting gevonden, alleen heeft het enkele maanden geduurd voordat die nieuwe onderdelen klaar waren. In Hongarije zouden we de eerste resultaten daarvan moeten zien en hopelijk kunnen we die lijn de rest van het seizoen doortrekken", aldus Stella.

De experimentele achtervleugel blijft na de eerste vrije training overigens weer aan de kant. McLaren heeft bevestigd dat het systeem dit weekend én tijdens de Grand Prix van Nederland nog niet in racespecificatie zal worden gebruikt. Als de test in Hongarije succesvol verloopt, kan de innovatieve achtervleugel later dit seizoen zijn racedebuut maken op circuits waar een lage luchtweerstand cruciaal is, zoals Monza of Bakoe.

 

 

Need5Speed

Posts: 4.135

"Max definitief niet naar McLaren: McLaren introduceert Macarena-vleugel"...

  • 2
  • 22 jul 2026 - 13:29
F1 Nieuws Formule 1 F1 Red Bull Racing McLaren GP Hongarije 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 4.135

    "Max definitief niet naar McLaren: McLaren introduceert Macarena-vleugel"...

    • + 2
    • 22 jul 2026 - 13:29
    • f(1)orum

      Posts: 10.275

      Ho. Ho. Ze gaan 'm alleen even testen, maar nog niet tijdens de race gebruiken. Ze wachten nl nog op het moment dat Verstappen instapt en dan krijgt die vleugel ook tijdens de race een premiere onder de naam Maxarena vleugel.

      • + 0
      • 22 jul 2026 - 13:35
  • Snork

    Posts: 22.821

    Om eventueel van de baan vliegende McLarens op te vangen zijn ze in Hongarije de grindbakken nog vlug aan het voorzien van extra grind.

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 14:45
    • Larry Perkins

      Posts: 66.512

      Boring Bowling Bottas heeft van Toffe Toto opdracht gekregen de McLarens met de Macarena-vleugels meteen tijdens het eerste testrondje de grindbakken in te bowlen. Da's tenslotte zijn specialiteit op de Hungaroring...

      • + 0
      • 22 jul 2026 - 15:43
    • Snork

      Posts: 22.821

      Iedereen heeft recht op een talent. Blij dat Bottas zijn talent bij toevalligheid gevonden heeft. Was wel direct een strike toen.

      • + 0
      • 22 jul 2026 - 15:53
  • Larry Perkins

    Posts: 66.512

    Senior competitiedirecteur Randy Singh. "Ons doel is om alles uit de auto te halen."

    Dan wordt de McLarens veel te licht en ze worden gediskwalificeerd.

    Of ze hebben het op een akkoordje gegooid met de corrupte, vermaledijde FIA...

    • + 1
    • 22 jul 2026 - 15:13
  • Larry Perkins

    Posts: 66.512

    Andrea Stella: "We laten Leonardo Fornaroli ook bewust in vt1 de Macarena-vleugel testen, dat is wat verzekering betreft ook een stuk goedkoper...

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 15:47

BE Grand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BEGrand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar