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Red Bull geadviseerd naar FIA te stappen na Mercedes-uitspraak

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Red Bull geadviseerd naar FIA te stappen na Mercedes-uitspraak

Karun Chandhok heeft vol verbijstering geluisterd naar een opmerkelijke uitspraak van Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker liet zich na de Belgische Grand Prix ontglippen dat zijn team Mercedes de beste krachtbron heeft, terwijl uit het FIA-onderzoek bleek dat deze eer is weggelegd voor Red Bull. Chandhok raadt Red Bull dan ook aan om stappen te ondernemen.

Het team van Mercedes kende op het circuit van Spa-Francorchamps een race met wisselende prestaties. Andrea Kimi Antonelli liet weer zien dat hij de grote favoriet voor de wereldtitel is, en hij schreef de race op oppermachtige wijze op zijn naam. Zijn teamgenoot George Russell viel echter uit na een touché met Lewis Hamilton in de eerste ronde. Na afloop stelde Wolff dat Mercedes het dit weekend niet makkelijk heeft, maar liet hij in een bijzin wel ontglippen dat ze de beste motor hebben.

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'Ik zou de FIA bellen'

Wolff praatte er snel overheen, maar bij Sky Sports konden ze hun oren niet geloven. Oud-coureur en analist Chandhok reageerde vol verbijstering: "Ik vond het interview een puik stukje journalistiek, want je liet Wolff toegeven dat Mercedes de krachtigste motor heeft. Dus als ik Red Bull was, zouden mijn oren direct gaan klapperen en zou ik de FIA gaan bellen."

Heeft Red Bull een politiek spelletje verloren?

Chandhok vermoedt dat er hier meer aan de hand is: "Er is hier op de een of andere manier sprake van één van de volgende twee scenario's: of Red Bull heeft echt de beste motor, en in dat geval alle lof voor een nieuw bedrijf, of ze hebben hier een politieke strijd verloren."

De Indiase analist denkt wel te weten wat er aan de hand is: "Ik denk dat het probleem is dat ze een politieke strijd hebben verloren, omdat Mercedes de update heeft gekregen. Dus ze hebben of op politiek vlak verloren, of ze liggen echt achter. En ik weet het niet, maar hoe je dit ook bekijkt, ze hebben voor hun gevoel in beide gevallen aan het kortste eind getrokken."

Rimmer

Posts: 13.396

Toto had het over de power unit en dat is dus incl elektrische gedeelte. Het is duidelijk dat ze op het elektrische gedeelte beter zijn en daarmee in totaal ook beter dan RBR. Alleen hun ICE houden ze nog even een beetje afgeknepen. Die gaat pas open als het echt nodig is. Dat is nu niet nodig.
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  • 12
  • 20 jul 2026 - 09:49
F1 Nieuws Karun Chandhok Red Bull Racing Mercedes GP België 2026

Reacties (12)

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  • Rimmer

    Posts: 13.396

    Toto had het over de power unit en dat is dus incl elektrische gedeelte. Het is duidelijk dat ze op het elektrische gedeelte beter zijn en daarmee in totaal ook beter dan RBR. Alleen hun ICE houden ze nog even een beetje afgeknepen. Die gaat pas open als het echt nodig is. Dat is nu niet nodig.
    Karun kan gillen en stoken wat hij wil maar RBR heeft de motorstriid verloren en dat gaat ook niet meer goedgemaakt worden. Toto is nou eenmaal sluw en vaak ook wat slimmer dan de rest.

    • + 12
    • 20 jul 2026 - 09:49
    • Need5Speed

      Posts: 4.129

      Maar het is prima zo, dit onderstreept nog maar eens dat de manier waarop ADUO is opgezet de plank mis slaat.
      Maakt niet uit, dit jaar is toch al verloren voor Red Bull, gewoon aandringen op eerlijker regels of het volledig opheffen van ADUO.

      • + 2
      • 20 jul 2026 - 10:22
  • Pietje Bell

    Posts: 35.842

    Iedereen ziet en kan niet anders dan concluderen dat Mercedes de beste PU heeft.
    Toto heeft dat eindelijk toegegeven.
    En nòg blijft de FIA beweren dat RBR de beste PU heeft. Iedereen ziet het behalve de FIA.
    Waarom heeft Mercedes trouwens geen gebruik gemaakt van ADUO??

    • + 1
    • 20 jul 2026 - 09:54
    • da_bartman

      Posts: 6.767

      "Waarom heeft Mercedes trouwens geen gebruik gemaakt van ADUO??" om dat ze kennelijk de absurde regel hebben dat je ADUO's `mag opsparen. Duidelijk is dat Mercedes de sterkste PU heeft, ze hebben die ADUO nu niet nodig. Zolang ze niets doen blijven ze ADUO's krijgen en opsparen en kan de concurrentie naar enige ADUO fluiten.

      • + 3
      • 20 jul 2026 - 10:43
    • WickieDeViking

      Posts: 1.297

      Nog een keertje dan. De FIA zegt nergens dat RBR de beste PU heeft. Ze zeggen dat RBR de beste ICE heeft. Een PU bestaat uit 5 of 6 onderdelen, waarvam de ICE 1 is.

      De ADUO heeft alleen betrekking op de ICE en daar zit het probleem voor RBR (ookal hebben alle teams ermee ingestemd).

      • + 5
      • 20 jul 2026 - 11:07
    • da_bartman

      Posts: 6.767

      Ja bij Red Bull hebben ze niet goed gekeken wat ze precies hebben ondertekend. Het waanzinnige is natuurlijk dat ADUO in het leven is geroepen om een situatie als met Mercedes in 2014-2020 te voorkomen. Maar zoals deze nu is opgesteld werkt het juist zo'n zelfde situatie volledig in de hand.

      • + 2
      • 20 jul 2026 - 11:25
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.589

    Ja dat die Mercedes motor de beste is ziet een blinde nog wel. Is dat enkel door elektrische gedeeldte erbij dat is moeilijk te achterhalen.

    En moeten we de FIA maar op hun woord geloven of komen ze ook eens met gegevens waarom die red bull motor als beste wordt aangeduid.

    • + 1
    • 20 jul 2026 - 10:03
  • Regenrace

    Posts: 2.776

    Het is het zoveelste wespennest dat FIA niet goed kan handlen. Ook gisteren op het voetbalpodium zagen we weer twee onbeholpen, mooi weer spelende, handen schuddende, taartjes vretende, wereldvreemde corrupte bobo's. Bij de FIA heb ik meestal hetzelfde beeld.

    • + 4
    • 20 jul 2026 - 10:08
    • Elektropunkz

      Posts: 1.020

      Dat voetbalpodium heeft wel 1 letter meer hè

      Je heb wel een punt, de corruptie en zelfverrijking begint wereldwijd de spuigaten uit te lopen

      • + 1
      • 20 jul 2026 - 10:20
  • Regenrace

    Posts: 2.776

    Lekker advies: naar Wij van WC-eend stappen om hun Wij van WC-eend advies te herzien.

    • + 1
    • 20 jul 2026 - 10:15
  • NicoS

    Posts: 21.011

    Mercedes wint de meeste tijd op de rechte stukken, daaruit kun je concluderen dat ze de meeste power hebben.
    Dit zal voornamelijk in het hybride gebied zitten.
    Toch zijn de verschillen niet enorm groot, alleen Honda lijkt op dit gebied nog flink tekort te komen. Audi heeft ook een goede motor, misschien nog niet genoeg om te concurreren, maar ze lijken goede power te hebben.

    • + 1
    • 20 jul 2026 - 10:20
  • Flexwing

    Posts: 471

    Het was van het begin af al vrij duidelijk te zien dat de Mercedes én Ferrari verstoppertje gespeeld hebben door de motor wat terug te schroeven en daarmee de FIA gefopt hebben, nu hebben ze updates en upgrades door kunnen voeren en zijn ze nog sneller, helemaal omdat ze nu ineens wel op 100% racen. Ik heb dit al vaker gezegd, maar in mijn ogen is dit gewoon valsspelen om die ADUO regeling te verkrijgen, hopelijk heeft de FIA dit eindelijk ook door ! Dan zou misschien de ADUO regeling terecht toegepast kunnen worden, althans dat hoop ik !!

    • + 5
    • 20 jul 2026 - 10:49

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

IN Karun Chandhok -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land India
  • Geb. datum 19 jan 1984 (42)
  • Geb. plaats Chennai, Tamil Nadu, India, India
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,73 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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