Karun Chandhok heeft vol verbijstering geluisterd naar een opmerkelijke uitspraak van Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker liet zich na de Belgische Grand Prix ontglippen dat zijn team Mercedes de beste krachtbron heeft, terwijl uit het FIA-onderzoek bleek dat deze eer is weggelegd voor Red Bull. Chandhok raadt Red Bull dan ook aan om stappen te ondernemen.

Het team van Mercedes kende op het circuit van Spa-Francorchamps een race met wisselende prestaties. Andrea Kimi Antonelli liet weer zien dat hij de grote favoriet voor de wereldtitel is, en hij schreef de race op oppermachtige wijze op zijn naam. Zijn teamgenoot George Russell viel echter uit na een touché met Lewis Hamilton in de eerste ronde. Na afloop stelde Wolff dat Mercedes het dit weekend niet makkelijk heeft, maar liet hij in een bijzin wel ontglippen dat ze de beste motor hebben.

'Ik zou de FIA bellen'

Wolff praatte er snel overheen, maar bij Sky Sports konden ze hun oren niet geloven. Oud-coureur en analist Chandhok reageerde vol verbijstering: "Ik vond het interview een puik stukje journalistiek, want je liet Wolff toegeven dat Mercedes de krachtigste motor heeft. Dus als ik Red Bull was, zouden mijn oren direct gaan klapperen en zou ik de FIA gaan bellen."

Heeft Red Bull een politiek spelletje verloren?

Chandhok vermoedt dat er hier meer aan de hand is: "Er is hier op de een of andere manier sprake van één van de volgende twee scenario's: of Red Bull heeft echt de beste motor, en in dat geval alle lof voor een nieuw bedrijf, of ze hebben hier een politieke strijd verloren."

De Indiase analist denkt wel te weten wat er aan de hand is: "Ik denk dat het probleem is dat ze een politieke strijd hebben verloren, omdat Mercedes de update heeft gekregen. Dus ze hebben of op politiek vlak verloren, of ze liggen echt achter. En ik weet het niet, maar hoe je dit ook bekijkt, ze hebben voor hun gevoel in beide gevallen aan het kortste eind getrokken."