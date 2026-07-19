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Russell valt uit op Spa-Francorchamps: Brit eraf getikt door Hamilton

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Russell valt uit op Spa-Francorchamps: Brit eraf getikt door Hamilton

De Grand Prix van België is voor George Russell in duigen gevallen. Nadat de Brit in de eerste ronde eraf werd getikt door landgenoot Lewis Hamilton, kwam de race van de Mercedes-coureur ten einde. Een hard gelag voor Russell, die mogelijk het gat richting Andrea Kimi Antonelli groter ziet worden. 

Russell begon de race op Spa-Francorchamps vanaf de derde plaats, maar kende een moeizame openingsfase. Max Verstappen leek bij de start even op weg naar de leiding, maar moest die al snel weer afstaan aan Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Terwijl de Nederlander terrein verloor, ging het achter hem volledig mis.

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Russell en Hamilton raken elkaar

Russell leek in de bewuste fase nauwelijks snelheid te hebben en remde veel later dan mogelijk was. Daardoor reed de Mercedes-coureur tegen de Ferrari van Hamilton aan. De zevenvoudig wereldkampioen kon de botsing niet meer voorkomen en was volledig kansloos om de aanvaring te ontwijken.

Voor Russell betekende het incident direct het einde van zijn race. De Brit spinde door het grind en kon zijn Mercedes niet meer terugbrengen naar de baan. Daarmee verdween een potentiële podiumkandidaat al na enkele bochten uit de wedstrijd.

Forse tegenvaller in titelstrijd

De uitvalbeurt is een flinke tegenvaller voor Russell, die kostbare WK-punten laat liggen. Juist op een circuit waar Mercedes hoopte goede zaken te doen, ziet de Brit zijn concurrenten uitlopen in het kampioenschap.

Hamilton kon zijn weg na de botsing wel vervolgen, terwijl Russell machteloos moest toezijken hoe zijn Grand Prix al na één ronde ten einde kwam. Voor Mercedes is het incident een harde klap op een weekend waarin het team op een sterk resultaat had gerekend.

 

Lulham

Posts: 823

De Hamilton special, hij is het nog niet verleerd de oude hypocriete rat. Heerlijk voor gladjakker Sjors en z'n hordeleider Ouw.

  • 25
  • 19 jul 2026 - 15:17
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton George Russell Ferrari Mercedes GP België 2026

Reacties (17)

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  • jd2000

    Posts: 7.845

    Hi,hi,hi..

    • + 5
    • 19 jul 2026 - 15:12
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.239

    Ik twijfelde nog na zijn overwinning en pole kwali voor de silverstone sprint, maar de oude Lewis is inderdaad terug!

    Zijn bekende hamertje tik tegen het wiel tactiek

    • + 19
    • 19 jul 2026 - 15:14
    • Cicero

      Posts: 1.669

      Het knappe is dat hij altijd weet door te rijden.

      • + 5
      • 19 jul 2026 - 15:28
    • KiekisNL

      Posts: 2.264

      Alleen krijgsdienst bu wel 5sec penalty

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 15:48
  • Lulham

    Posts: 821

    De Hamilton special, hij is het nog niet verleerd de oude hypocriete rat. Heerlijk voor gladjakker Sjors en z'n hordeleider Ouw.

    • + 25
    • 19 jul 2026 - 15:17
    • Rode Stier 33

      Posts: 999

      Haha, ik kan niet ontkennen dat deze opmerking wel een glimlach op mijn gezicht tovert.

      • + 8
      • 19 jul 2026 - 15:34
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.764

      Ik heb zo het gevoel dat vriend en ik niet zo populair zijn hier...

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 20:28
    • Lulham

      Posts: 821

      Vreemd hè ouw-zuigert.

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 20:31
  • Mrduplex

    Posts: 1.798

    5 seconde maar ,natuurlijk,logisch!

    • + 4
    • 19 jul 2026 - 15:24
  • jd2000

    Posts: 7.845

    Beste banden tikkertje in het veld

    • + 6
    • 19 jul 2026 - 15:37
  • Larry Perkins

    Posts: 66.453

    'Heel erg teleurgesteld' - Russell

    Mercedes-coureur George Russell vertelde aan Sky Sports nadat hij uit de race was gehaald: "Ik werd volledig ingehaald op het rechte stuk. Ik verloor drie posities op het rechte stuk richting bocht vijf en het was een race-incident. Misschien had ik iets breder moeten gaan, misschien had hij iets meer moeten remmen. Het incident had niet mogen gebeuren als ik de snelheid op het rechte stuk had gehad. Heel erg teleurgesteld."

    "Ik heb er even geen woorden voor. Ik waardeer het dat iedereen hard werkt om het probleem op te lossen, maar ik sta hier in de vijfde ronde van de race en ik had het gevoel dat ik in een goede positie was om voor de leiding te vechten in bocht één, en ineens valt de motor uit." (BeeBeeCee)

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 15:46
    • Lulham

      Posts: 821

      In de vijfde ronde van de race?

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 15:56
  • Mrduplex

    Posts: 1.798

    Schandalige VSC

    • + 5
    • 19 jul 2026 - 15:46
    • Lulham

      Posts: 821

      Ja echt niet oké. Dat is pas kunstmatig racen.

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 16:02
  • jd2000

    Posts: 7.845

    Wat wordt Ferrari gematst net de virtual safetycar

    • + 6
    • 19 jul 2026 - 15:47
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.764

    ,😭

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 19:42

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.680
  • Podiums 137
  • Grand Prix 241
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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