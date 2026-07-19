De Grand Prix van België is voor George Russell in duigen gevallen. Nadat de Brit in de eerste ronde eraf werd getikt door landgenoot Lewis Hamilton, kwam de race van de Mercedes-coureur ten einde. Een hard gelag voor Russell, die mogelijk het gat richting Andrea Kimi Antonelli groter ziet worden.

Russell begon de race op Spa-Francorchamps vanaf de derde plaats, maar kende een moeizame openingsfase. Max Verstappen leek bij de start even op weg naar de leiding, maar moest die al snel weer afstaan aan Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Terwijl de Nederlander terrein verloor, ging het achter hem volledig mis.

DRAMA ON THE OPENING LAP 😮



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Russell en Hamilton raken elkaar

Russell leek in de bewuste fase nauwelijks snelheid te hebben en remde veel later dan mogelijk was. Daardoor reed de Mercedes-coureur tegen de Ferrari van Hamilton aan. De zevenvoudig wereldkampioen kon de botsing niet meer voorkomen en was volledig kansloos om de aanvaring te ontwijken.

Voor Russell betekende het incident direct het einde van zijn race. De Brit spinde door het grind en kon zijn Mercedes niet meer terugbrengen naar de baan. Daarmee verdween een potentiële podiumkandidaat al na enkele bochten uit de wedstrijd.

Forse tegenvaller in titelstrijd

De uitvalbeurt is een flinke tegenvaller voor Russell, die kostbare WK-punten laat liggen. Juist op een circuit waar Mercedes hoopte goede zaken te doen, ziet de Brit zijn concurrenten uitlopen in het kampioenschap.

Hamilton kon zijn weg na de botsing wel vervolgen, terwijl Russell machteloos moest toezijken hoe zijn Grand Prix al na één ronde ten einde kwam. Voor Mercedes is het incident een harde klap op een weekend waarin het team op een sterk resultaat had gerekend.