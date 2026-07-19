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'Red Bull wijst miljardenbod op Racing Bulls af'

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'Red Bull wijst miljardenbod op Racing Bulls af'

Red Bull heeft naar verluidt een megabod op het team van Racing Bulls afgeslagen. Volgens nieuwe geruchten zou een consortium dat wordt geleid door een oude bekende van Bernie Ecclestone een bod hebben gedaan op Racing Bulls, maar het zusterteam van Red Bull lijkt niet te koop te zijn.

De teams van Red Bull Racing en Racing Bulls zijn allebei eigendom van het Red Bull-concern. Het feit dat meerdere teams dezelfde eigenaar hebben, zorgt al geruime tijd voor de nodige controverse. McLaren-CEO Zak Brown heeft al meerdere keren kenbaar gemaakt dat dit volgens hem niet door de beugel kan, en dat dit niet goed is voor de sport. Bij de FIA zouden ze de zaak bekijken, en dat kan in de toekomst slecht uitpakken voor Red Bull. De twee teams werken met elkaar samen, maar ze benadrukken wel elke keer dat ze zelfstandig opereren.

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Wat is er aan de hand?

Volgens de Britse krant The Times heeft Red Bull recent een megabod op Racing Bulls afgewezen. De krant meldt dat ze een aanbod van drie miljard dollar hebben afgewezen. Dit bod zou zijn gedaan door een groep die wordt geleid door Dean Attew, een voormalig vertrouweling van Bernie Ecclestone, en Andrew Harriott. Ze zouden financiële steun hebben gekregen van uit Abu Dhabi afkomstige fondsen.

Waarom is het bod afgewezen?

Waarom Red Bull het bod van de geïnteresseerde partij heeft afgewezen, is niet bekend. Het team lijkt niet te koop te staan, en of het bod aan de eisen zou voldoen, is ook niet bekend. Mocht de FIA de regels gaan aanpassen, dan zal het Red Bull-concern wel tot een verkoop over moeten gaan.

Of het consortium van Attew en Harriott later nog terug zal komen, is niet bekend. Racing Bulls blijft voorlopig nog steeds het zusterteam van Racing Bulls. Voor het team rijden momenteel Liam Lawson en Arvid Lindblad, die beide zijn opgeleid door Red Bull. Het team heeft stevige banden met de grote broer, en rijdt ook met de door Red Bull Powertrains en Ford gebouwde motoren.

Pietje Bell

Posts: 35.840

Men heeft bij Red Bull een vervanger gevonden voor Helmut Marko.

Andrew Benson
F1-correspondent Spa-Francorchamps

Gepubliceerd
6 minuten geleden

De Mercedes coureursscout die betrokken is bij het ontdekken van Kimi Antonelli
verlaat het team om zich aan te sluiten bij rivalen Red Bul... [Lees verder]

  • 4
  • 19 jul 2026 - 14:08
F1 Nieuws Racing Bulls Red Bull Racing

Reacties (7)

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  • Rimmer

    Posts: 13.390

    3 miljard schiet natuurlijk niet op.
    Olaf en het verwende zoontje willen 5 miljard. Maar dat was wat lastig met de huidige oliecrisis. De sjeiks moeten dus even geduld hebben voordat ze mee mogen doen. Tot afgrijzen van ome Ben maar die zal vast wat beslissingen in het voordeel van RB willen doordrukken in ruil voor een verkoop van Racing Bulls.
    Ome Ben is dus aan zet en dat zal ook wel gebeuren. Uiteindelijk moet hij ook gewoon zijn broodheren in het midden oosten bedienen. Een politiek spelletje.

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 14:01
  • HarryLam

    Posts: 5.606

    Vrij dom voor die prijs, als de FIA ze verplicht te verkopen zal de prijs aanzienlijk zakken. Maar ja Mateschnitz en Mintzlaff hebben het buskruit ook niet uitgevonden.

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 14:03
    • Patrace

      Posts: 6.844

      Of niet, als er dan meerdere bieders komen die de prijs opdrijven.

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 16:17
    • hennie013

      Posts: 1.870

      Denk toch van niet, Red Bull kan niet verplicht worden door de FIA om een team te verkopen, zouden ze die stap wel proberen te zetten komen er heel veel meer problemen van, de Mercedes steun aan diverse teams, hetzelfde geldt voor Ferrari .
      En dan nog zijn er héél veel andere opties, OA " verkopen " aan Max of Jos !

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 16:44
  • Pietje Bell

    Posts: 35.833

    Men heeft bij Red Bull een vervanger gevonden voor Helmut Marko.

    Andrew Benson
    F1-correspondent Spa-Francorchamps

    Gepubliceerd
    6 minuten geleden

    De Mercedes coureursscout die betrokken is bij het ontdekken van Kimi Antonelli
    verlaat het team om zich aan te sluiten bij rivalen Red Bull.

    De 50-jarige Fransman Gwen Lagrue zal een nieuwe rol spelen voor het ontwikkelingsprogramma van Red Bull.

    Lagrue is in wezen aangeworven als vervanger van Helmut Marko, die eind vorig jaar met pensioen ging uit zijn oude rol als autosportadviseur van Red Bull.

    Red Bull teambaas Laurent Mekies, Mercedes en Lagure zelf weigerden allemaal commentaar te geven toen ze werden benaderd door BBC Sport.

    Het is onduidelijk wanneer Lagrue vrij zal zijn om zijn nieuwe rol op te nemen.

    Mercedes en Red Bull zijn bezig met het onderhandelen over een overeenkomst die hem zou laten vrijkomen uit zijn bestaande contract als coureur ontwikkelingsadviseur van het Mercedes F1-team.

    • + 4
    • 19 jul 2026 - 14:08
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.236

    Dit gaat toch aardig richting de ".com bubble" alsof er daadwerkelijk 5 miljard waarde in zo'n team zit. Dit is luchtbellen werk. Dit zijn bedragen die voor de NFL worden betaald, daar heb je als team zelf (dus niet wat je moet delen met 10 andere teams) daadwerkelijke enorme wekelijkse inkomsten aan stadion recettes, reclame inkomsten en merchandise.

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 14:21
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.236

    Dit gaat toch aardig richting de " dot com bubble" alsof er daadwerkelijk 5 miljard waarde in zo'n team zit. Dit is luchtbellen werk. Dit zijn bedragen die voor de NFL worden betaald, daar heb je als team zelf (dus niet wat je moet delen met 10 andere teams) daadwerkelijke enorme wekelijkse inkomsten aan stadion recettes, reclame inkomsten en merchandise.

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 14:21

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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