Red Bull heeft naar verluidt een megabod op het team van Racing Bulls afgeslagen. Volgens nieuwe geruchten zou een consortium dat wordt geleid door een oude bekende van Bernie Ecclestone een bod hebben gedaan op Racing Bulls, maar het zusterteam van Red Bull lijkt niet te koop te zijn.

De teams van Red Bull Racing en Racing Bulls zijn allebei eigendom van het Red Bull-concern. Het feit dat meerdere teams dezelfde eigenaar hebben, zorgt al geruime tijd voor de nodige controverse. McLaren-CEO Zak Brown heeft al meerdere keren kenbaar gemaakt dat dit volgens hem niet door de beugel kan, en dat dit niet goed is voor de sport. Bij de FIA zouden ze de zaak bekijken, en dat kan in de toekomst slecht uitpakken voor Red Bull. De twee teams werken met elkaar samen, maar ze benadrukken wel elke keer dat ze zelfstandig opereren.

Wat is er aan de hand?

Volgens de Britse krant The Times heeft Red Bull recent een megabod op Racing Bulls afgewezen. De krant meldt dat ze een aanbod van drie miljard dollar hebben afgewezen. Dit bod zou zijn gedaan door een groep die wordt geleid door Dean Attew, een voormalig vertrouweling van Bernie Ecclestone, en Andrew Harriott. Ze zouden financiële steun hebben gekregen van uit Abu Dhabi afkomstige fondsen.

Waarom is het bod afgewezen?

Waarom Red Bull het bod van de geïnteresseerde partij heeft afgewezen, is niet bekend. Het team lijkt niet te koop te staan, en of het bod aan de eisen zou voldoen, is ook niet bekend. Mocht de FIA de regels gaan aanpassen, dan zal het Red Bull-concern wel tot een verkoop over moeten gaan.

Of het consortium van Attew en Harriott later nog terug zal komen, is niet bekend. Racing Bulls blijft voorlopig nog steeds het zusterteam van Racing Bulls. Voor het team rijden momenteel Liam Lawson en Arvid Lindblad, die beide zijn opgeleid door Red Bull. Het team heeft stevige banden met de grote broer, en rijdt ook met de door Red Bull Powertrains en Ford gebouwde motoren.