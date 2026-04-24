Jacky Ickx heeft zich uitgesproken over de nieuwe reglementen. De Belgische oud-coureur is van mening dat de nieuwe regels niet ter discussie staan. Zelf is de tweevoudig vice-kampioen positief over de regels.

De huidige regels vallen niet in de smaak bij de fans én de coureurs. Eerder deze week kondigde de FIA dan ook een aantal kleine veranderingen aan, maar de frustratie blijft bestaan. Volgens Ickx horen deze meningen niet echt een rol te spelen, maar zijn de kijkcijfers veel belangrijker.

Het verleden mag niet met het heden vergeleken worden

Volgens Ickx kan er een hele grote fout gemaakt worden in de Formule 1, en daar waarschuwt hij de fans voor: "Wat de Formule 1 betreft, moeten we niet de fout maken om het verleden te vergelijken met het heden. Mijn mening doet er niet toe. Het gaat erom hoe het publiek reageert," zo stelt Ickx bij Motorsport.com.

Het publiek is erg belangrijk voor de Formule 1 en dat is er. Door de groeiende kijkcijfers gaan de reglementen dus niet zomaar veranderen. "Het gaat erom of mensen F1 volgen en in welke mate. Het publiek is de sleutel tot alles. Als F1 de aandacht vasthoudt en goede kijkcijfers haalt, dan is het goed. Zonder publiek kun je niets. Als het publiek er is, dan is het goed."

De F1 is veranderd over de decennia

Zelf was Ickx coureur van 1967 tot en met 1979. In totaal reed hij maar liefst 114 races en won hij acht keer. "In mijn tijd hadden we op het dashboard misschien vier parameters. Dat was een compleet andere periode dan nu, waarin coureurs met veel meer factoren rekening moeten houden. Maar uiteindelijk blijft het publiek de sleutel tot succes in de autosport."

De kijkcijfers blijven groeien en de sport daardoor ook. "Natuurlijk moet je luisteren naar wat mensen zeggen. Maar ik denk dat het publiek zich niet echt bezighoudt met wat er onder de motorkap zit. Wat telt, zijn de gevechten op de baan – of het spannend is, of de strijd intens is. Dat is wat telt. We hebben nog nooit zulke hoge kijkcijfers gehad."