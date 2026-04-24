Racelegende kan zich niet vinden in zware kritiek op F1-regels

Jacky Ickx heeft zich uitgesproken over de nieuwe reglementen. De Belgische oud-coureur is van mening dat de nieuwe regels niet ter discussie staan. Zelf is de tweevoudig vice-kampioen positief over de regels. 

De huidige regels vallen niet in de smaak bij de fans én de coureurs. Eerder deze week kondigde de FIA dan ook een aantal kleine veranderingen aan, maar de frustratie blijft bestaan. Volgens Ickx horen deze meningen niet echt een rol te spelen, maar zijn de kijkcijfers veel belangrijker.

Het verleden mag niet met het heden vergeleken worden

Volgens Ickx kan er een hele grote fout gemaakt worden in de Formule 1, en daar waarschuwt hij de fans voor: "Wat de Formule 1 betreft, moeten we niet de fout maken om het verleden te vergelijken met het heden. Mijn mening doet er niet toe. Het gaat erom hoe het publiek reageert," zo stelt Ickx bij Motorsport.com.

Het publiek is erg belangrijk voor de Formule 1 en dat is er. Door de groeiende kijkcijfers gaan de reglementen dus niet zomaar veranderen. "Het gaat erom of mensen F1 volgen en in welke mate. Het publiek is de sleutel tot alles. Als F1 de aandacht vasthoudt en goede kijkcijfers haalt, dan is het goed. Zonder publiek kun je niets. Als het publiek er is, dan is het goed."

De F1 is veranderd over de decennia

Zelf was Ickx coureur van 1967 tot en met 1979. In totaal reed hij maar liefst 114 races en won hij acht keer. "In mijn tijd hadden we op het dashboard misschien vier parameters. Dat was een compleet andere periode dan nu, waarin coureurs met veel meer factoren rekening moeten houden. Maar uiteindelijk blijft het publiek de sleutel tot succes in de autosport."

De kijkcijfers blijven groeien en de sport daardoor ook. "Natuurlijk moet je luisteren naar wat mensen zeggen. Maar ik denk dat het publiek zich niet echt bezighoudt met wat er onder de motorkap zit. Wat telt, zijn de gevechten op de baan – of het spannend is, of de strijd intens is. Dat is wat telt. We hebben nog nooit zulke hoge kijkcijfers gehad."

  • 6
  • 24 apr 2026 - 19:37
F1 Nieuws Jacky Ickx

Reacties (16)

Login om te reageren
  • van lotje,g

    Posts: 1.238

    Morgen commentaar van Sil de strandjutter.

    • + 0
    • 24 apr 2026 - 19:10
  • Need5Speed

    Posts: 3.732

    Nou, ik weet niet welk publiek hier enthousiast van wordt.
    En zelfs al zou het publiek dat wel zijn, 1 flinke crash die veroorzaakt wordt door deze hybride ellende en die gewonden of erger oplevert en alles gaat op de schop, want als er 1 ding is waar de FIA goed in is dan is het wel het dempen van een put waar een kalf in is verdronken.

    • + 3
    • 24 apr 2026 - 19:18
  • Pleen

    Posts: 904

    Prima joh, vanaf volgend jaar mag je in het voetbal ook je handen gebruiken om te scoren. Gelieve het heden niet te vergelijken met het verleden.

    • + 6
    • 24 apr 2026 - 19:37
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.303

      Je maakt een categorie fout en slaat het plat. Oneerlijk spel is niet hetzelfde als andere technische regelementen, nog los van het feit dat in het voetbal je nooit met je handen hebt mogen scoren. Het scoort wel, zoals vaker op fora.

      Ickx vind ik eigenlijk verrassend scherp hierin. Je kunt het verleden wel gebruiken om het heden te snappen, maar je kunt het niet 1 op 1 kopieeren naar de maatstaf van vandaag. Ook heeft hij een sterk punt dat het publiek zeer belangrijk is, maar ook dat het dus eigenlijk slechts een voorkeur is hoe je autoracen wilt zien.

      • + 1
      • 24 apr 2026 - 20:47
  • schwantz34

    Posts: 41.943

    Ickx doesn't always marks the spot blijkbaar!

    • + 2
    • 24 apr 2026 - 19:57
  • Skoda F1

    Posts: 704

    Hey' Ickx die hadden nog niet gehoord! Wat Jackie de beste man Niet begrijpt en dat neemt niemand hem kwalijk want hij is onderhand 106 ofzo. Is dat de TikTok gen een spanningsboog van een goudvis heeft. En wat vandaag een vette hype is is morgen weer over En zijn ze over gestapt op de nieuwste hype! En dus weg Net als de oude fans En is er dus niks meer over..

    • + 3
    • 24 apr 2026 - 20:35
  • Bertrand Gachot

    Posts: 499

    Ik vind het interessanter van wat Jackie X ervan vindt, dan de zoveelste keer Croft of Palmer, of nog erger "el dentiso" of de bekende huisvrouwen.

    • + 1
    • 24 apr 2026 - 20:47
  • 919

    Posts: 4.300

    ”Mijn mening doet er niet toe.”

    Top uitspraak, spot on. 👍

    • + 1
    • 24 apr 2026 - 20:56
  • Larry Perkins

    Posts: 64.538

    Werkt @Stoffelmans\ bij Jacky Ickx in de thuiszorg, dat ie de ouwe baas heeft gehersenspoeld? ;)

    • + 2
    • 24 apr 2026 - 21:21
    • Larry Perkins

      Posts: 64.538

      * @Stoffelman

      • + 0
      • 24 apr 2026 - 21:22
    • Stoffelman

      Posts: 6.335

      "* @Stoffelman"

      -----

      * @Stoffelman

      • + 0
      • 24 apr 2026 - 22:05
    • Stoffelman

      Posts: 6.335

      "Werkt @Stoffelmans\ bij Jacky Ickx in de thuiszorg, dat ie de ouwe baas heeft gehersenspoeld? ;)"

      -----

      Je moet Jacky eens vragen of hij verkeerde medicamenten kreeg van zijn tweede schoonvader?

      • + 0
      • 24 apr 2026 - 22:31
    • Larry Perkins

      Posts: 64.538

      De apotheker?

      (grapje, las dat hij als farmacoloog een héle, héle grote meneer was)

      • + 0
      • 24 apr 2026 - 23:22
    • Stoffelman

      Posts: 6.335

      "De apotheker?

      (grapje, las dat hij als farmacoloog een héle, héle grote meneer was)"

      ----

      De oprichter van Janssen Pharmaceutica.

      • + 0
      • 25 apr 2026 - 00:03
    • Larry Perkins

      Posts: 64.538

      Precies,

      • + 0
      • 25 apr 2026 - 00:11
  • Rimmer

    Posts: 13.245

    Jackie Ickx…. Man man man.
    Heeft hij Stefan Bellof de dood ingejaagd of was het gewoon overmoed van Bellof? Jackie staat nou niet meteen bekend als een warme man met een klein ego. Het feit dat hij nadien ook altijd “vreemd” met het ongeval omging draagt niet bij aan de rare smaak die er nog altijd aan hem blijft hangen.
    Dat hij dan nu weer dit soort vieze praatjes durft te bezigen ontsiert deze twijfelachtige man alleen maar meer.
    # No more Jackie Ickx!

    • + 0
    • 24 apr 2026 - 22:29

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

