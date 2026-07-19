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Nederlandse F2-coureur veroorzaakt rode vlag met zware crash op Spa

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Nederlandse F2-coureur veroorzaakt rode vlag met zware crash op Spa

De Nederlandse coureur Laurens van Hoepen is zwaar gecrasht tijdens de Formule 2-race op het circuit van Spa-Francorchamps. De Trident-coureur was bezig met een aardige race, maar raakte de kerbstones en vloog zeer hard de bandenstapel in. Zijn blauwwitte auto vloog daarna zelfs in de brand.

Het circuit van Spa-Francorchamps is één van de populairste circuits onder de coureurs, maar ook als één van de gevaarlijkste. In het voorprogramma van de Formule 1 ging het zojuist flink fout tijdens de hoofdrace van de Formule 2. De Nederlandse coureur Van Hoepen was in de openingsfase bezig met een aardige wedstrijd, totdat hij een zeer kostbare fout maakte.

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Wat ging er mis?

Van Hoepen raakte een kerbstone bij de exit van Malmedy, waarna hij een passagier in zijn auto werd. Hij spinde en vloog achterwaarts de bandenstapel in. De schade was zeer groot en de baan was bezaaid met onderdelen en gras. Van Hoepen was bij kennis, meldde zijn team dat hij in orde was en riep dat hij zijn auto kapot had gemaakt. Vol frustratie stapte Van Hoepen uit, en moest een aanwezige brandweerman de brandende Trident redden.

Van Hoepen was in orde, maar de wedstrijdleiding besloot wel in te grijpen. Er werd met een rode vlag gezwaaid, en op het moment van schrijven is de race nog niet herstart. Om 10:50 mogen de F2-coureurs weer aan de bak, en hebben ze nog vijftien rondjes te gaan.

Lastige fase van het seizoen

Van Hoepen zal vanaf de zijkant toekijken, maar mag zeer blij zijn dat hij in orde is. In de sprintrace van gisteren was hij nog als tiende over de streep gekomen, en hij staat op de negende plaats in de strijd om het kampioenschap. Van Hoepen begon zeer goed aan het seizoen, maar is sinds het raceweekend in Monaco in een soort dipje terechtgekomen. De leider in het kampioenschap is het Bulgaarse Red Bull-talent Nikola Tsolov.

De Vogel is Geland

Posts: 1.083

Heeft Rimmer ook eens gehad bij oprijden van de A10. Heeft hij nog last van maar het overkomt de beste.

  • 1
  • 19 jul 2026 - 11:06
Foto's Grand Prix van België 2026
F1 Nieuws GP België 2026

Reacties (3)

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  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.083

    Heeft Rimmer ook eens gehad bij oprijden van de A10. Heeft hij nog last van maar het overkomt de beste.

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 11:06
  • Need5Speed

    Posts: 4.123

    Hij begon dit seizoen nog heel aardig maar is inmiddels flink weggezakt. En dan dit.

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 11:28
  • Larry Perkins

    Posts: 66.431

    Van Hoepen aast op een RB-zitje en is de Macarena-vleugel van RBR aan het testen, voor wat hoort wat...

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 11:54

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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