De Nederlandse coureur Laurens van Hoepen is zwaar gecrasht tijdens de Formule 2-race op het circuit van Spa-Francorchamps. De Trident-coureur was bezig met een aardige race, maar raakte de kerbstones en vloog zeer hard de bandenstapel in. Zijn blauwwitte auto vloog daarna zelfs in de brand.

Het circuit van Spa-Francorchamps is één van de populairste circuits onder de coureurs, maar ook als één van de gevaarlijkste. In het voorprogramma van de Formule 1 ging het zojuist flink fout tijdens de hoofdrace van de Formule 2. De Nederlandse coureur Van Hoepen was in de openingsfase bezig met een aardige wedstrijd, totdat hij een zeer kostbare fout maakte.

Wat ging er mis?

Van Hoepen raakte een kerbstone bij de exit van Malmedy, waarna hij een passagier in zijn auto werd. Hij spinde en vloog achterwaarts de bandenstapel in. De schade was zeer groot en de baan was bezaaid met onderdelen en gras. Van Hoepen was bij kennis, meldde zijn team dat hij in orde was en riep dat hij zijn auto kapot had gemaakt. Vol frustratie stapte Van Hoepen uit, en moest een aanwezige brandweerman de brandende Trident redden.

Van Hoepen was in orde, maar de wedstrijdleiding besloot wel in te grijpen. Er werd met een rode vlag gezwaaid, en op het moment van schrijven is de race nog niet herstart. Om 10:50 mogen de F2-coureurs weer aan de bak, en hebben ze nog vijftien rondjes te gaan.

Lastige fase van het seizoen

Van Hoepen zal vanaf de zijkant toekijken, maar mag zeer blij zijn dat hij in orde is. In de sprintrace van gisteren was hij nog als tiende over de streep gekomen, en hij staat op de negende plaats in de strijd om het kampioenschap. Van Hoepen begon zeer goed aan het seizoen, maar is sinds het raceweekend in Monaco in een soort dipje terechtgekomen. De leider in het kampioenschap is het Bulgaarse Red Bull-talent Nikola Tsolov.