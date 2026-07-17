Het team van Ferrari heeft twee boetes ontvangen na een fout met de banden na de eerste vrije training in België. Er werd een onderzoek geopend naar zowel de auto van Charles Leclerc als die van Lewis Hamilton, omdat ze de banden niet op tijd hadden ingeleverd. Ferrari mag nu de knip gaan trekken.

Het team van Ferrari kende een goede vrijdag op het circuit van Spa-Francorchamps. Hamilton en Leclerc deden mee in de bovenste regionen, maar na afloop van de tweede vrije training werd duidelijk dat ze met beide auto's een technische overtreding hadden gemaakt. Technical delegate Jo Bauer had gezien dat ze hun banden niet fysiek hadden ingeleverd na de eerste vrije training, en dat is tegen de regels. De FIA opende een onderzoek, maar dat heeft geen heftige straf opgeleverd.

Welk besluit heeft de FIA genomen?

Een vertegenwoordiger van Ferrari liet bij de stewards weten dat ze inderdaad een fout hadden gemaakt, en het team ging door het stof. Voor de FIA-stewards was het dan ook een simpel besluit, en ze deelden een boete uit van 5000 euro per auto. Dat betekent dat het team van Ferrari diep in de buidel moet tasten, al maakt zo'n bedrag voor een bedrijf zoals Ferrari ook weinig uit.

Weinig zorgen voor Ferrari

Hamilton en Leclerc worden niet bestraft voor de overtredingen aangezien zij hier niets mee te maken hebben. De desbetreffende overtreding komt weinig voor, en daardoor ontstond er ook onduidelijkheid over de gevolgen. Bij Ferrari maakten ze zich echter geen zorgen, en teambaas Frédéric Vasseur liet al snel weten dat hij een boete verwacht. Die voorspelling is dus uitgekomen, en bij Ferrari kan de focus nu op de dag van morgen. Op het circuit van Spa-Francorchamps staan morgen de derde vrije training en de kwalificatie op het programma.

Voor Ferrari valt er veel te behalen op het circuit in de Belgische Ardennen, ook omdat Red Bull-coureur Isack Hadjar en McLaren-coureur Lando Norris door een motorwissel al zeker zijn van een gridstraf.