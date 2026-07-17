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FIA neemt besluit na overtreding van Ferrari

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FIA neemt besluit na overtreding van Ferrari

Het team van Ferrari heeft twee boetes ontvangen na een fout met de banden na de eerste vrije training in België. Er werd een onderzoek geopend naar zowel de auto van Charles Leclerc als die van Lewis Hamilton, omdat ze de banden niet op tijd hadden ingeleverd. Ferrari mag nu de knip gaan trekken.

Het team van Ferrari kende een goede vrijdag op het circuit van Spa-Francorchamps. Hamilton en Leclerc deden mee in de bovenste regionen, maar na afloop van de tweede vrije training werd duidelijk dat ze met beide auto's een technische overtreding hadden gemaakt. Technical delegate Jo Bauer had gezien dat ze hun banden niet fysiek hadden ingeleverd na de eerste vrije training, en dat is tegen de regels. De FIA opende een onderzoek, maar dat heeft geen heftige straf opgeleverd.

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Welk besluit heeft de FIA genomen?

Een vertegenwoordiger van Ferrari liet bij de stewards weten dat ze inderdaad een fout hadden gemaakt, en het team ging door het stof. Voor de FIA-stewards was het dan ook een simpel besluit, en ze deelden een boete uit van 5000 euro per auto. Dat betekent dat het team van Ferrari diep in de buidel moet tasten, al maakt zo'n bedrag voor een bedrijf zoals Ferrari ook weinig uit.

Weinig zorgen voor Ferrari

Hamilton en Leclerc worden niet bestraft voor de overtredingen aangezien zij hier niets mee te maken hebben. De desbetreffende overtreding komt weinig voor, en daardoor ontstond er ook onduidelijkheid over de gevolgen. Bij Ferrari maakten ze zich echter geen zorgen, en teambaas Frédéric Vasseur liet al snel weten dat hij een boete verwacht. Die voorspelling is dus uitgekomen, en bij Ferrari kan de focus nu op de dag van morgen. Op het circuit van Spa-Francorchamps staan morgen de derde vrije training en de kwalificatie op het programma.

Voor Ferrari valt er veel te behalen op het circuit in de Belgische Ardennen, ook omdat Red Bull-coureur Isack Hadjar en McLaren-coureur Lando Norris door een motorwissel al zeker zijn van een gridstraf.

F1 Nieuws Ferrari GP België 2026

Reacties (4)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.409

    Krijg nou tieten!

    Had 5000 euro voorwaardelijk verwacht...

    • + 0
    • 17 jul 2026 - 22:17
    • koppie toe

      Posts: 5.476

      Nu 5000 per auto met een proeftijd van twee jaar en een cursus bij het cbr.
      Het is echt geen Fiarrari meer.

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 22:25
    • schwantz34

      Posts: 42.418

      Ik kwam na lang optellen, en nog veel langer aftrekken al direct uit op 10.000 totaal.

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 00:20
    • koppie toe

      Posts: 5.476

      Dat klopt, nu door voor de koelkast.

      Nog best snel ook. ;-)

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 00:23

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
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56
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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