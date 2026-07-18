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Viaplay boekt eindelijk winst na aankondiging over F1-rechten

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Viaplay boekt eindelijk winst na aankondiging over F1-rechten

Viaplay heeft na de aankondiging van de verkoop aan DPG Media voor het eerst in lange tijd winst geboekt. De van oorsprong Scandinavische streamingdienst kondigde recent hun vertrek uit Nederland aan, en dat betekent dat de Formule 1-rechten naar Videoland verhuizen. De gevolgen zijn nu opvallend.

Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland, maar het werd nooit een groot succes. De Scandinavische streamingdienst ontving al in de eerste weken veel kritiek, en die is nooit verdwenen. Viaplay kampte daarnaast met financiële problemen, en werd na een kapitaalinjectie van de afgrond gered. Eerder deze maand werd echter bekend dat de Nederlandse afdeling van Viaplay, inclusief de sprotrechten, wordt verkocht aan DPG Media. Als de verkoop is goedgekeurd, zal de Formule 1 te zien zijn bij Videoland.

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Wat is nu de situatie?

Na de aankondiging van de verkoop is bekendgeworden dat het bedrijf voor het eerst sinds 2024 winst heeft geboekt. Terwijl ze de verkoop zo snel mogelijk willen afronden, heeft de Viaplay Group nu dus winst geboekt in het tweede kwartaal van 2026. De Viaplay Group heeft onder de streep zeventig miljoen Zweedse kroon overgehouden, wat omgerekend zo'n zes miljoen euro is. Eén jaar geleden boekte het bedrijf nog een verlies van 49 miljoen kroon.

De totale omzet van de Viaplay Group kwam uit op 5,51 miljard kroon, terwijl de aangepaste ebitda met 11,2 procent steeg naar 458 miljoen kroon. De inkomsten uit de streamingabonnementen groeiden daarnaast ook met zeven procent.

Belangrijke speler

Viaplay is voor veel Nederlandse fans dé manier om naar de Formule 1 te kijken. Naast F1 TV Pro zijn ze de enige aanbieder van de koningsklasse in Nederland, terwijl de dienst van de FOM ook inbegrepen is bij een Viaplay-abonnement. Of dit hetzelfde blijft bij Videoland, of dat ze hier gaan proberen F1 TV uit Nederland te laten verdwijnen, is nog niet duidelijk.

Wat gaat er verder mee verhuizen?

Bij Viaplay wordt het commentaar momenteel geleverd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. De studioprogramma's worden gepresenteerd door Amber Brantsen en Rob Kamphues. Naast de Formule 1 verhuizen ook de rechten van onder meer het Duitse voetbal, het Engelse voetbal, de Formule 2 en de DTM mee naar Videoland.

F1 Nieuws Viaplay

Reacties (1)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.227

    Ik dacht dat Albers alleen studiowerk deed voor viaplay, leuke foto met Toto, hij lijkt hier een beetje op Martin Freeman

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 13:26

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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8
Williams
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Audi
6
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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