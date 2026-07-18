Viaplay heeft na de aankondiging van de verkoop aan DPG Media voor het eerst in lange tijd winst geboekt. De van oorsprong Scandinavische streamingdienst kondigde recent hun vertrek uit Nederland aan, en dat betekent dat de Formule 1-rechten naar Videoland verhuizen. De gevolgen zijn nu opvallend.

Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland, maar het werd nooit een groot succes. De Scandinavische streamingdienst ontving al in de eerste weken veel kritiek, en die is nooit verdwenen. Viaplay kampte daarnaast met financiële problemen, en werd na een kapitaalinjectie van de afgrond gered. Eerder deze maand werd echter bekend dat de Nederlandse afdeling van Viaplay, inclusief de sprotrechten, wordt verkocht aan DPG Media. Als de verkoop is goedgekeurd, zal de Formule 1 te zien zijn bij Videoland.

Wat is nu de situatie?

Na de aankondiging van de verkoop is bekendgeworden dat het bedrijf voor het eerst sinds 2024 winst heeft geboekt. Terwijl ze de verkoop zo snel mogelijk willen afronden, heeft de Viaplay Group nu dus winst geboekt in het tweede kwartaal van 2026. De Viaplay Group heeft onder de streep zeventig miljoen Zweedse kroon overgehouden, wat omgerekend zo'n zes miljoen euro is. Eén jaar geleden boekte het bedrijf nog een verlies van 49 miljoen kroon.

De totale omzet van de Viaplay Group kwam uit op 5,51 miljard kroon, terwijl de aangepaste ebitda met 11,2 procent steeg naar 458 miljoen kroon. De inkomsten uit de streamingabonnementen groeiden daarnaast ook met zeven procent.

Belangrijke speler

Viaplay is voor veel Nederlandse fans dé manier om naar de Formule 1 te kijken. Naast F1 TV Pro zijn ze de enige aanbieder van de koningsklasse in Nederland, terwijl de dienst van de FOM ook inbegrepen is bij een Viaplay-abonnement. Of dit hetzelfde blijft bij Videoland, of dat ze hier gaan proberen F1 TV uit Nederland te laten verdwijnen, is nog niet duidelijk.

Wat gaat er verder mee verhuizen?

Bij Viaplay wordt het commentaar momenteel geleverd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. De studioprogramma's worden gepresenteerd door Amber Brantsen en Rob Kamphues. Naast de Formule 1 verhuizen ook de rechten van onder meer het Duitse voetbal, het Engelse voetbal, de Formule 2 en de DTM mee naar Videoland.