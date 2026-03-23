Antonelli de hemel in geprezen na eerste zege: "Bijna perfect!"

Andrea Kimi Antonelli is de eerste Italiaanse Grand Prix-winnaar in twintig jaar tijd. De laatste Italiaan die een race wist te winnen was Giancarlo Fisichella, die erg trots is op zijn landgenoot van Mercedes. Hij heeft lovende woorden over voor Antonelli

Waar Antonelli's teamgenoot George Russell erg veel moeite had met de Ferrari-coureurs in China, wist de jonge Italiaan zonder problemen weg te rijden en de race naar zich toe te trekken. Hierdoor staat hij tweede in het wereldkampioenschap met uitzicht op de titel. 

Fisichella is trots op Antonelli

De Italiaanse oud-coureur vertelt aan F1.com dat hij trots is op de Mercedes-coureur:  "Als je bedenkt dat Kimi nog niet eens geboren was toen ik 20 jaar geleden won! Het is gewoon fantastisch. Ik ben blij voor hem en trots op hem. Eerlijk gezegd was het te lang wachten, 20 jaar, om eindelijk weer een Italiaanse coureur op de hoogste trede van het podium te zien."

Volgens Fisichella mag Antonelli echt genieten van zijn eerste overwinning, want het kwam niet uit de lucht vallen: "Kimi had een fantastisch weekend. Net als mijn weekend in Maleisië 20 jaar geleden, was hij al tijdens de trainingen erg competitief, pakte hij de pole position en won hij vervolgens de race, waarbij hij van de eerste tot de laatste ronde aan de leiding reed. Het was bijna perfect."

Heel Italië is lovend over Antonelli

De Italiaanse media zijn lovend over Antonelli en beoordeelden hem allemaal met een tien. Fisichella merkt dit ook op en kan daar zelf ook een graantje van meepikken. "In Italië heeft iedereen het over Kimi – iedereen is blij. Ook ik werd op zondag en maandag na de race gebeld door alle journalisten, tv-zenders, echt iedereen. Na zo'n lange tijd in de Formule 1… niet dat ze me vergeten zijn, maar nu ben ik weer beroemd!"

De oud-coureur denkt niet dat het hierbij blijft. "Hij krijgt de kans om het opnieuw te doen, en niet slechts één keer, maar meerdere keren. Hij heeft dezelfde kans als Russell, en op dit moment heeft Mercedes de beste auto, dus hij heeft 50% kans om races te winnen."

Reacties (1)

  • HermanInDeZon

    Posts: 944

    Tijdens sprint race sliep vriend Giancarlo gelukkig blijkbaar nog.

    • 23 maa 2026 - 08:14

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Giancarlo Fisichella -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 14 jan 1973 (53)
  • Geb. plaats Rome, Italy, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,72 m
Bekijk volledig profiel

