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Eerste rode vlag tijdens Monaco-quali een feit: Bortoleto crasht met Audi

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Eerste rode vlag tijdens Monaco-quali een feit: Bortoleto crasht met Audi

De kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco is begonnen en meteen staat er enorme druk op de coureurs. Op het iconische stratencircuit is een goede startpositie vaak cruciaal voor de eindzege, waardoor de strijd om poleposition misschien wel belangrijker is dan waar ook op de kalender. Max Verstappen liet in de openingsfase direct zien dat hij wil meedoen om de beste uitgangspositie.

Terwijl Ferrari-coureur Charles Leclerc de toon zette met een indrukwekkende eerste richttijd, wist Verstappen zich knap tussen de favorieten te nestelen. De Nederlander hield het verschil beperkt en gaf daarmee een duidelijk signaal af richting de concurrentie.

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Leclerc maakte in de eerste minuten van de sessie direct indruk op zijn thuiscircuit. De Ferrari-coureur was voorlopig de snelste man op de baan en sloeg een eerste gaatje naar de rest van het veld.

Lando Norris en Lewis Hamilton moesten in eerste instantie ongeveer vier tienden toegeven op de Monegask. Ook Mercedes-talent Kimi Antonelli en Verstappen kwamen voorlopig een halve seconde tekort, al bleef de Red Bull-coureur nadrukkelijk in de buurt van de absolute top.

Niet veel later verbeterde Verstappen zich aanzienlijk. De regerend wereldkampioen schoof op naar de tweede plaats en beperkte de achterstand op Leclerc tot slechts twee tienden van een seconde. Daarmee lijkt de Nederlander zich alsnog serieus te kunnen mengen in de strijd om de eerste startrij.

Rode vlag zorgt voor chaos in slotfase

De openingssessie kreeg echter een abrupt vervolg toen Gabriel Bortoleto in de slotminuten hard in aanraking kwam met de vangrail. De Braziliaan verloor de controle over zijn wagen en eindigde uiteindelijk in de muur.

De wedstrijdleiding zag zich daardoor genoodzaakt de rode vlag te zwaaien. Met nog slechts twee minuten op de klok werd het voor veel coureurs vrijwel onmogelijk om nog een laatste snelle ronde neer te zetten. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Gabriel Bortoleto Audi GP Monaco 2026

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

BR Gabriel Bortoleto -
  • Team Audi
  • Punten 21
  • Podiums 0
  • Grand Prix 29
  • Land BR
  • Geb. datum 17 okt 2004 (21)
  • Geb. plaats Sao Paulo, BR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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