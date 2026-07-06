user icon
icon

F1-top hint op terugkeer van geschrapte races

<< Naar nieuwsoverzicht
F1-top hint op terugkeer van geschrapte races

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft goede hoop op het alsnog door laten gaan van één van de geschrapte races in het Midden-Oosten. Begin dit jaar werden de races in Bahrein en Saoedi-Arabië geschrapt vanwege de onrust in het gebied, en Domenicali laat nu doorschemeren dat ze werken aan een oplossing. De veiligheid staat echter wel voorop.

De Formule 1-kalender werd begin dit jaar op het allerlaatste moment aangepast. Door de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran ontstond er onrust in het Midden-Oosten. Iran reageerde, en ze voerden tegenaanvallen uit. Ook Bahrein werd getroffen, en veel evenementen in het gebied werden geschrapt. Nu het wat rustiger lijkt te worden in het Midden-Oosten, ziet de F1-top om in ieder geval één van de twee geschrapte races weer te laten doorgaan.

Wat is de stand van zaken?

Formule 1-CEO Stefano Domenicali hoopt dat ze één van de twee geschrapte races door kunnen laten gaan. In Silverstone werd hij hiernaar gevraagd door Sky Sports: "Ik hoop echt dat we aan alle voorwaarden kunnen voldoen, de veiligheid voor al onze mensen staat natuurlijk voorop, zodat we daarheen kunnen gaan."

Domenicali wil echter nog geen definitieve bevestiging geven: "Als er iets is wat we hierover kunnen aankondigen, dan zullen we dat doen. Op het juiste moment en onder de juiste omstandigheden."

Het lijkt er sterk op dat als één van de twee races toch doorgaat, dit in september gaat gebeuren. Het enige logische gat op de kalender zit tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore. Dit zou voor een zeer zware triple header kunnen zorgen.

Wanneer wordt de knoop doorgehakt?

Een definitief besluit is er dus nog niet genomen, maar Domenicali weet dat ze moeten opschieten. Hij wijst de deadline aan: "Ik denk dat we de kans om één van de gemiste races in te halen, moeten pakken voordat de zomerstop begint." De zomerstop gaat eind deze maand in, wat betekent dat er enige haast is geboden met het nemen van een besluit.

Het einde van het jaar

Mocht de rust niet toenemen in het Midden-Oosten, dan komen ook de races in Qatar en Abu Dhabi onder druk te staan. Het lijkt erop dat Portimão dan sneller dan verwacht op de kalender kan terugkeren, maar Domenicali wil hier nog niet te veel over nadenken: "Het is de taak van een goede organisator om ervoor te zorgen dat er plannen op tafel liggen. Als we het hebben over het einde van het jaar, dan moet er midden september een besluit worden genomen."

Hagueian

Posts: 8.887

Met de grilligheid van bepaalde politieke figuren valt er niets meer te plannen. Ze roepen iets en doen 5 minuten later wat anders. Het enige wat je kan doen is gewoon gelijk vervangen door een veilig gebied. Als je weer te lang wacht gaat dat hem ook weer niet worden. Gewoon lekker in Europa bli... [Lees verder]

  • 2
  • 6 jul 2026 - 18:18
F1 Nieuws Stefano Domenicali GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.088

    Als de veiligheid voorop zou staan zou het dus niet doorgaan. Het risico in die regio is gewoon niet op “0” te krijgen. Conclusie: de veiligheid staat niet voorop.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 16:29
  • Hagueian

    Posts: 8.887

    Met de grilligheid van bepaalde politieke figuren valt er niets meer te plannen. Ze roepen iets en doen 5 minuten later wat anders. Het enige wat je kan doen is gewoon gelijk vervangen door een veilig gebied. Als je weer te lang wacht gaat dat hem ook weer niet worden. Gewoon lekker in Europa blijven. Turkije, Portugal of Italië lijken me prima alternatieven.

    • + 2
    • 6 jul 2026 - 18:18
    • Snork

      Posts: 22.734

      Zelfs Sochi is nu een betere optie.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 18:49
  • Erwinnaar

    Posts: 5.757

    Men zal op korte baantjes moeten rijden om zo dat gezeik van de batterij te doen verstommen. Dus om nog iets van het wk te maken moet men daar eens naar kijken.
    Dan heeft Max alsnog gelijk met de Formule E op sterooïden...

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 18:38
  • snailer

    Posts: 33.769

    Sa is nog een paar tandjes erger dan Silverstone voor de hybride accubak racerij.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 18:46
  • Larry Perkins

    Posts: 66.107

    Waar blijft roeptoeter Chris Woerts met de GP van Assen?

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 19:06

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Stefano Domenicali -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 11 mei 1965 (61)
  • Geb. plaats Imola, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar