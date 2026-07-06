Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft goede hoop op het alsnog door laten gaan van één van de geschrapte races in het Midden-Oosten. Begin dit jaar werden de races in Bahrein en Saoedi-Arabië geschrapt vanwege de onrust in het gebied, en Domenicali laat nu doorschemeren dat ze werken aan een oplossing. De veiligheid staat echter wel voorop.

De Formule 1-kalender werd begin dit jaar op het allerlaatste moment aangepast. Door de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran ontstond er onrust in het Midden-Oosten. Iran reageerde, en ze voerden tegenaanvallen uit. Ook Bahrein werd getroffen, en veel evenementen in het gebied werden geschrapt. Nu het wat rustiger lijkt te worden in het Midden-Oosten, ziet de F1-top om in ieder geval één van de twee geschrapte races weer te laten doorgaan.

Wat is de stand van zaken?

Formule 1-CEO Stefano Domenicali hoopt dat ze één van de twee geschrapte races door kunnen laten gaan. In Silverstone werd hij hiernaar gevraagd door Sky Sports: "Ik hoop echt dat we aan alle voorwaarden kunnen voldoen, de veiligheid voor al onze mensen staat natuurlijk voorop, zodat we daarheen kunnen gaan."

Domenicali wil echter nog geen definitieve bevestiging geven: "Als er iets is wat we hierover kunnen aankondigen, dan zullen we dat doen. Op het juiste moment en onder de juiste omstandigheden."

Het lijkt er sterk op dat als één van de twee races toch doorgaat, dit in september gaat gebeuren. Het enige logische gat op de kalender zit tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore. Dit zou voor een zeer zware triple header kunnen zorgen.

Wanneer wordt de knoop doorgehakt?

Een definitief besluit is er dus nog niet genomen, maar Domenicali weet dat ze moeten opschieten. Hij wijst de deadline aan: "Ik denk dat we de kans om één van de gemiste races in te halen, moeten pakken voordat de zomerstop begint." De zomerstop gaat eind deze maand in, wat betekent dat er enige haast is geboden met het nemen van een besluit.

Het einde van het jaar

Mocht de rust niet toenemen in het Midden-Oosten, dan komen ook de races in Qatar en Abu Dhabi onder druk te staan. Het lijkt erop dat Portimão dan sneller dan verwacht op de kalender kan terugkeren, maar Domenicali wil hier nog niet te veel over nadenken: "Het is de taak van een goede organisator om ervoor te zorgen dat er plannen op tafel liggen. Als we het hebben over het einde van het jaar, dan moet er midden september een besluit worden genomen."