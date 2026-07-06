Max Verstappen beleefde een dramatische Grand Prix van Groot-Brittannië, die eindigde met een uitvalbeurt na een spin in de slotfase. Opvallend genoeg gebeurde dat pal voor de beroemde 'Landostand', de tribune vol fans van Lando Norris. Waar boegeroep voor de hand leek te liggen, kreeg de Nederlander juist een verrassend warm onthaal.

Verstappen kende op Silverstone een uiterst moeizaam weekend. Na een teleurstellende sprintrace worstelde de Red Bull-coureur ook tijdens de hoofdrace met de RB22. Via de boordradio klaagde hij herhaaldelijk over de batterij, de motor en het gebrek aan grip, terwijl hij verwikkeld was in een gevecht om het podium met Lewis Hamilton en George Russell.

Verstappen ziet podiumkans verdwijnen na kostbare spin

Lang leek een derde plaats nog binnen bereik, totdat het misging in de slotfase. In Stowe verloor Verstappen de controle over zijn Red Bull, waarna hij in de grindbak belandde en zijn race vroegtijdig ten einde kwam. De Nederlander stapte zichtbaar woedend uit zijn wagen en maakte duidelijk dat hij allerminst tevreden was over het materiaal dat Red Bull hem had gegeven.

Juist omdat de spin plaatsvond voor de tribune van Norris, leek Verstappen zich op te moeten maken voor een vijandige ontvangst. De rivaliteit tussen beide coureurs bereikte vorig seizoen immers een hoogtepunt in de strijd om de wereldtitel, die uiteindelijk met slechts twee punten werd gewonnen door Norris.

Britse fans tonen respect voor Verstappen

Toch gebeurde precies het tegenovergestelde. Beelden die na afloop op sociale media verschenen, laten zien dat Verstappen juist op luid applaus kon rekenen toen hij uit zijn auto stapte en terugliep naar de pits. De Britse fans, normaal gesproken niet de grootste supporters van de viervoudig wereldkampioen, gaven hem een respectvolle ontvangst.

Het incident lijkt opnieuw te onderstrepen dat de spanningen tussen Verstappen en Norris inmiddels grotendeels zijn verdwenen. Norris eindigde de race uiteindelijk als vierde en heeft nu een voorsprong van 21 punten op Verstappen in het kampioenschap. Hoewel beide coureurs voorlopig niet volop meedoen om de wereldtitel, zorgde het applaus op Silverstone voor een opvallend en sportief moment na een frustrerende middag voor de Nederlander.