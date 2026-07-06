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Mooie beelden: Britse fans juichen voor Verstappen na crash op Silverstone

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Mooie beelden: Britse fans juichen voor Verstappen na crash op Silverstone

Max Verstappen beleefde een dramatische Grand Prix van Groot-Brittannië, die eindigde met een uitvalbeurt na een spin in de slotfase. Opvallend genoeg gebeurde dat pal voor de beroemde 'Landostand', de tribune vol fans van Lando Norris. Waar boegeroep voor de hand leek te liggen, kreeg de Nederlander juist een verrassend warm onthaal.

Verstappen kende op Silverstone een uiterst moeizaam weekend. Na een teleurstellende sprintrace worstelde de Red Bull-coureur ook tijdens de hoofdrace met de RB22. Via de boordradio klaagde hij herhaaldelijk over de batterij, de motor en het gebrek aan grip, terwijl hij verwikkeld was in een gevecht om het podium met Lewis Hamilton en George Russell.

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Lang leek een derde plaats nog binnen bereik, totdat het misging in de slotfase. In Stowe verloor Verstappen de controle over zijn Red Bull, waarna hij in de grindbak belandde en zijn race vroegtijdig ten einde kwam. De Nederlander stapte zichtbaar woedend uit zijn wagen en maakte duidelijk dat hij allerminst tevreden was over het materiaal dat Red Bull hem had gegeven.

Juist omdat de spin plaatsvond voor de tribune van Norris, leek Verstappen zich op te moeten maken voor een vijandige ontvangst. De rivaliteit tussen beide coureurs bereikte vorig seizoen immers een hoogtepunt in de strijd om de wereldtitel, die uiteindelijk met slechts twee punten werd gewonnen door Norris.

Britse fans tonen respect voor Verstappen

Toch gebeurde precies het tegenovergestelde. Beelden die na afloop op sociale media verschenen, laten zien dat Verstappen juist op luid applaus kon rekenen toen hij uit zijn auto stapte en terugliep naar de pits. De Britse fans, normaal gesproken niet de grootste supporters van de viervoudig wereldkampioen, gaven hem een respectvolle ontvangst.

Het incident lijkt opnieuw te onderstrepen dat de spanningen tussen Verstappen en Norris inmiddels grotendeels zijn verdwenen. Norris eindigde de race uiteindelijk als vierde en heeft nu een voorsprong van 21 punten op Verstappen in het kampioenschap. Hoewel beide coureurs voorlopig niet volop meedoen om de wereldtitel, zorgde het applaus op Silverstone voor een opvallend en sportief moment na een frustrerende middag voor de Nederlander.

F1 bekijker

Posts: 430

Ik heb ook op de bank staan klappen.

  • 2
  • 6 jul 2026 - 14:54
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (2)

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  • Rocks

    Posts: 1.114

    Het waren toch die fans van die kneus die altijd moeilijk deden 😎

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 14:50
  • F1 bekijker

    Posts: 430

    Ik heb ook op de bank staan klappen.

    • + 1
    • 6 jul 2026 - 14:54

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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