Max Verstappen is dichter dan ooit bij een vertrek bij Red Bull Racing. Na wederom een dramatisch weekend te hebben gehad tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, pakken de donkere wolken zich samen boven het hoofdkwartier in Milton Keynes. Maar hoe realistisch is het dat de viervoudig wereldkampioen in 2027 voor een ander team rijdt?

Na zijn crash op Silverstone door een terugkerend probleem met de achtervleugel, was de maat helemaal vol voor Verstappen. Op geheel eigen wijze reageerde hij vol frustratie op de boordradio en ook bij de verplichte perspraat hield de 28-jarige zich niet in. Ook vader Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen hebben met teambaas Laurent Mekies en CEO Oliver Mintzlaff gesproken, waardoor de speculaties wederom opgevoerd zullen gaan worden.

Activatie Red Bull-clausules lonken

Een vertrek van Verstappen bij Red Bull is na zijn uitvalbeurt op Silverstone dichterbij gekomen. Naar verluidt heeft de stercoureur een clausule in zijn Red Bull-contract dat als hij in de zomerstop niet in de top-twee van het wereldkampioenschap staat, hij zijn verbintenis tot en met 2028 niet hoeft uit te dienen. Omdat George Russell als tweede finishte afgelopen weekend, is de afstand van 78 punten niet meer te overbruggen.

Verstappen is dus in zijn recht om de knoop door te hakken dat hij na elf seizoenen de Red Bull-deur achter zich dicht wil gooien. Maar hoe realistisch is het daadwerkelijk dat een definitief vertrek gaat plaatsvinden in 2026?

Welke opties heeft Verstappen nog?

Zoals het er nu naar uitziet, gaan Mercedes, McLaren en ook Ferrari vasthouden aan hun eigen rijders. CEO's Toto Wolff en Zak Brown beweerden tevreden te zijn met hun eigen coureurs, terwijl ook Ferrari al bevestigd heeft dat Charles Leclerc zijn contract verlengd heeft en ook langer vast wil houden aan Lewis Hamilton.

Een vertrek van Verstappen na dit seizoen bij Red Bull lijkt dus voorlopig nog niet aan de orde. Even werd er gesproken over een sabbatical, maar zelf schemerde hij al door dat hij verder wil in de Formule 1. Mocht Red Bull in 2027 wederom een matige auto bouwen, is een transfer in 2028 meer voor de hand liggend. Verstappen's race-engineer Gianpiero Lambiase zal dan verkassen naar McLaren, wat mogelijk een deur opent na komend seizoen.