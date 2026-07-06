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Analyse: Verstappen is veel te laat met activeren Red Bull-clausules

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<b> Analyse: </b> Verstappen is veel te laat met activeren Red Bull-clausules

Max Verstappen is dichter dan ooit bij een vertrek bij Red Bull Racing. Na wederom een dramatisch weekend te hebben gehad tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, pakken de donkere wolken zich samen boven het hoofdkwartier in Milton Keynes. Maar hoe realistisch is het dat de viervoudig wereldkampioen in 2027 voor een ander team rijdt? 

Na zijn crash op Silverstone door een terugkerend probleem met de achtervleugel, was de maat helemaal vol voor Verstappen. Op geheel eigen wijze reageerde hij vol frustratie op de boordradio en ook bij de verplichte perspraat hield de 28-jarige zich niet in. Ook vader Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen hebben met teambaas Laurent Mekies en CEO Oliver Mintzlaff gesproken, waardoor de speculaties wederom opgevoerd zullen gaan worden.

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Activatie Red Bull-clausules lonken 

Een vertrek van Verstappen bij Red Bull is na zijn uitvalbeurt op Silverstone dichterbij gekomen. Naar verluidt heeft de stercoureur een clausule in zijn Red Bull-contract dat als hij in de zomerstop niet in de top-twee van het wereldkampioenschap staat, hij zijn verbintenis tot en met 2028 niet hoeft uit te dienen. Omdat George Russell als tweede finishte afgelopen weekend, is de afstand van 78 punten niet meer te overbruggen. 

Verstappen is dus in zijn recht om de knoop door te hakken dat hij na elf seizoenen de Red Bull-deur achter zich dicht wil gooien. Maar hoe realistisch is het daadwerkelijk dat een definitief vertrek gaat plaatsvinden in 2026? 

Welke opties heeft Verstappen nog? 

Zoals het er nu naar uitziet, gaan Mercedes, McLaren en ook Ferrari vasthouden aan hun eigen rijders. CEO's Toto Wolff en Zak Brown beweerden tevreden te zijn met hun eigen coureurs, terwijl ook Ferrari al bevestigd heeft dat Charles Leclerc zijn contract verlengd heeft en ook langer vast wil houden aan Lewis Hamilton

Een vertrek van Verstappen na dit seizoen bij Red Bull lijkt dus voorlopig nog niet aan de orde. Even werd er gesproken over een sabbatical, maar zelf schemerde hij al door dat hij verder wil in de Formule 1. Mocht Red Bull in 2027 wederom een matige auto bouwen, is een transfer in 2028 meer voor de hand liggend. Verstappen's race-engineer Gianpiero Lambiase zal dan verkassen naar McLaren, wat mogelijk een deur opent na komend seizoen. 

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.643

"Zoals het er nu naar uitziet, gaan Mercedes, McLaren en ook Ferrari vasthouden aan hun eigen rijders. CEO's Toto Wolff en Zak Brown beweerden tevreden te zijn met hun eigen coureurs, terwijl ook Ferrari al bevestigd heeft dat Charles Leclerc zijn contract verlengd heeft en ook langer vast wil ho... [Lees verder]

  • 9
  • 6 jul 2026 - 12:14
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (28)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.643

    " Naar verluidt heeft de ster(?) coureur een clausule in zijn Red Bull-contract dat als hij in de zomerstop niet in de top-twee van het wereldkampioenschap staat, hij zijn verbintenis tot en met 2028 niet hoeft uit te dienen. Omdat George Russell als tweede finishte afgelopen weekend, is de afstand van 78 punten niet meer te overbruggen. "

    Alhoewel vriend er niets aan kon doen krijgt hij toch weer de schuld.
    Nou, kan de horde weer los gaan op vriend hoor!

    • + 7
    • 6 jul 2026 - 12:11
    • Mick34

      Posts: 1.317

      Ik heb het vermoeden dat de positie van Russell helemaal niet in steen gebeiteld staat. Als Toto met Max in zee wil gaan, dan gaat dat gebeuren. Maar ik vraag me af wat daar voor Max mee te winnen valt. Het team wordt dit jaar naar alle waarschijnlijkheid al kampioen met Kimi...

      Ik hoop al enkele jaren dat Max ooit voor Ferrari gaat rijden. Het is een team die kan doorontwikkelen en maken vrijwel ieder jaar wel een auto met potentie. Alleen die laatste procenten kunnen ze er meestal niet uithalen. Laat dat maar aan Max over...

      Helaas zit Hamilton nu daar, waardoor deze stap voorlopig niet gemaakt lijkt te kunnen worden.

      • + 4
      • 6 jul 2026 - 12:29
    • RH

      Posts: 801

      Max bij Ferrari hoop ik ook op, alleen realistisch gezien zie ik dat niet gebeuren. Zowel Verstappen als Hamilton zijn niet de toekomst voor de lange termijn. Verstappen heeft al vaak genoeg doorgegeven dat er meer is naast de F1. Mocht hij naar Ferrari gaan, is dat ook slechts voor een paar jaar. Zolang houdt Hamilton het waarschijnlijk ook nog vol en ik zie Verstappen het niet perce beter doen daar.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 12:39
  • Golf-GTI

    Posts: 1.826

    Ik tel tot 10, wie niet weg is……








    Is Verstappen 🤭

    • + 3
    • 6 jul 2026 - 12:12
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.643

    "Zoals het er nu naar uitziet, gaan Mercedes, McLaren en ook Ferrari vasthouden aan hun eigen rijders. CEO's Toto Wolff en Zak Brown beweerden tevreden te zijn met hun eigen coureurs, terwijl ook Ferrari al bevestigd heeft dat Charles Leclerc zijn contract verlengd heeft en ook langer vast wil houden aan Lewis Hamilton. "

    Tja, wie wil die middenvelder nu nog hebben?....niemand toch!
    Je wil immers je team versterken...toch niet verzwakken.

    • + 9
    • 6 jul 2026 - 12:14
  • Dale U

    Posts: 1.983

    Afwachten wat Jos en Vermeulen gezegd hebben. Max moet oppassen, is dat hij veel krediet heeft, maar Tsolov tikt aan de deur. Maar goed dat Helmut er niet meer is, die kan zomaar .......
    Lawson en Lindblad presteren ook uitstekend, dus daar is geen plaats...

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 12:21
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.081

    Kunnen we de plaatser van dit bericht misschien ook wat credit geven, je moet toch over voldoende creativiteit, doorzettingsvermogen en souplesse beschikken om dit soort berichten de komen paar weken te blijven rondpompen

    • + 5
    • 6 jul 2026 - 12:27
    • Regenrace

      Posts: 2.759

      Ik vermoed dat een groot deel AI gegenereerd is.

      • + 1
      • 6 jul 2026 - 12:30
    • F1jos

      Posts: 5.430

      Een analyse die kant noch wal raakt.

      • + 2
      • 6 jul 2026 - 12:40
    • Larry Perkins

      Posts: 66.100

      Max kan nog altijd Donald J. Trump inschakelen, die krijgt alles voor elkaar want hij is The Greatest, it's true, vraag dat maar aan de Rode Duivels en Infantino...

      • + 1
      • 6 jul 2026 - 14:15
  • Hagueian

    Posts: 8.881

    Een goede manager moet dat toch kunnen regelen. Zo is het altijd geweest. Als je één van de beste coureurs aller tijden onder je hoede hebt moet je hem bij een topteam onder kunnen brengen. Toto heeft bijvoorbeeld niets uitgesloten. Dan moet je gesprekken gaan voeren met hem en kijken wat er mogelijk is. Maar niet in oktober natuurlijk.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 12:49
    • Pietje Bell

      Posts: 35.628

      Toto zijn jacht ligt alweer voor de kust van Sardinië. Toevallig is dat ook Max zijn favoriete eiland, haha. Geklets wordt er toch wel.

      • + 1
      • 6 jul 2026 - 13:10
    • Hagueian

      Posts: 8.881

      Ik ga er vanuit dat Raymond nog wel de nodige uren op dat ding gaat slijten.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 13:58
    • Tifoso-01

      Posts: 3.877

      Het zou voor Max beter zijn afstand te nemen van pa en een andere manager nemen van het kaliber Nicolas Todt bijvoorbeeld. (heeft veel meer contacten)
      Ik denk dat het beter is de sportieve connecties apart te houden van de vriendschappelijke, het is tenslotte een hard wereldje

      • + 1
      • 6 jul 2026 - 14:10
    • Hagueian

      Posts: 8.881

      Misschien wel. Ik denk wel dat je meer aan Jos hebt dan aan Raymond als het gaat om gesprekken met Toto bijvoorbeeld. De komende tijd zal leren wat zijn manager voor elkaar kan krijgen.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 14:24
    • Pietje Bell

      Posts: 35.628

      Hagueian

      Ik ga er vanuit dat Raymond nog wel de nodige uren op dat ding gaat slijten.

      ======================================================

      Raymond heeft nu een ander jacht de "Simpley Lovely" tot zijn
      beschikking. Hier zie je hoe de Simpley Lovely heel dicht bij zijn
      woning (rode X) aangemeerd is. Port de Fontvieille.

      ibb.co/gbpx1rcC

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 14:26
    • Hagueian

      Posts: 8.881

      Het maakt niet uit waar de koffie staat natuurlijk. Als ze er maar van drinken.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 14:31
  • shakedown

    Posts: 1.891

    vorig jaar starten ze niet zo best, maar was verstappen uiteindelijk de grootste Titel uitdager. Dit jaar is het niet best. Dus na 1 jaar vertrek Verstappen direct?

    Telegraaf, AD en al die zo genaamde journalistieke mensen zijn vooral bezig met sensatie zoeken. Niemand kijkt eens verder dan de waan van de dag.
    Als je je enigszins inleeft in Verstappen en bekijkt hou hij zijn beslissingen heeft genomen in zijn race avontuur, weet je dat Verstappen niet iemand is die zich laat leiden door de waan van de dag. Hij is loyaal, denkt goed na over waar hij invloed op kan hebben en weet wat hij kan. Hij heeft een team om zich heen gebouwd waar ze gezamenlijk data doornemen, strategische afwegingen maken en race beslissingen nemen. En ja, Verstappen heeft altijd het laatste woord. Zoals dat bij elk team/(ervaren) rijder dat gebeurd.

    Nergens zal een team baas zeggen: Ja, leuk dat jullie dat uitgedokterd hebben, maar ik heb er vannacht ook over geslapen en we gaan het zo en zo doen. Dat is te ridicuul om te denken.

    Dat een vleugel kapot gaat kan een keer gebeuren, een tweede keer is dat wel een groot probleem. Daar heeft Verstappen alle redenen om boos over te zijn.

    Dat het niet loop in de race zoals hij hoopt/wil is het gevolg van zijn team. Zijn kant van de garage, zijn feedback en zijn input in combinatie met alle informatie die het team heeft kwa motor, downforce, track data enz enz enz. Dat is niet de schuld van 1 iemand, maar als totaal team. Dat e ergens een verkeerde afslag hebben genomen is wel duidelijk. Die afslag is genomen door engineering, ontwerpers en rijders. Want blijkbaar is de feedback niet goed overgekomen. Of de feedback is niet correct. Ik denk dan ook niet dat het een kwestie is van meer praten en feedback geven, maar dat er meer geluisterd moet worden en doorgevraagd moet worden hoe die feedback geplaatst moet worden. En die wisselwerking zit nu het issue denk ik. Iets wat ze samen moeten oplossen.

    Is het Wache? Is het Verstappen? Is het het team wat eronder zit? Ik vermoed dat de vertaling van het gevoel van Verstappen niet goor doorkomt bij het ontwerp team. En dat is zowel een zend als ontvangst issue.

    Maar al met al, Weg gaan heeft geen zin. Red Bull is juist het team wat weer terug kan komen. Met de juiste mensen, op de juiste plaatsen. Ik zie niet in waarom verstappen zo snel weg zou gaan. Strip de waan van de dag eruit en er blijft een heel ander verhaal over.

    • + 1
    • 6 jul 2026 - 13:02
  • fdorp

    Posts: 141

    Ik denk idd dat Max veroordeeld is tot aanblijven bij RBR. Dat geknuffel met andere teams heeft te lang geduurd en ze zijn het momentum kwijt. Mercedes presteert nu weer goed en hebben een eigen nieuwe sterrijder. McL is gewoon net zo bang bezig als altijd. Die durven geen uitdagende stappen te zetten.

    • + 1
    • 6 jul 2026 - 13:27
    • Tifoso-01

      Posts: 3.877

      Toto zal geen zin hebben om de nog prille carriere van Kimi ter laten beschadigen door Max en daar heeft hij wel een punt, dit is waarom hij zo snel de knoop heeft doorgehakt met Russell m.i.

      • + 1
      • 6 jul 2026 - 14:14
    • Pietje Bell

      Posts: 35.628

      @Tifoso, waar en wanneer heeft Toto bevestigd dat Russell volgend jaar bij Mercedes rijdt? Bovendien kent niemand zijn contract. Russell kan zoveel beweren.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 14:30
    • Tifoso-01

      Posts: 3.877

      @Pietje Bell: Las dit op de Engelse versie van mtr.sp.*cm.
      Daar gaven ze aan dat dit niet officieel is aangekondigd omdat het gaat om een reeds bestaand contract met optie plus 1 en dat er alleen een melding wordt gedaan bij een nieuwe verbintenis. (dat zelfde is ook gebeurd met Hamilton voor 2027 wat ook niet is gemeld)
      Optie van Russell schijnt al in Barcelona te zijn gelicht.
      Volgens mij heeft Red Bull dat ook niet altijd gedaan met doorlopende contracten.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 14:37
    • Pietje Bell

      Posts: 35.628

      Nee hoor. Hamilton had een 2+1 contract en Vasseur heeft recent bevestigd dat Lewis Hamilton ook volgend jaar (2027) voor Ferrari zal rijden.
      Vasseur antwoordde op de vraag of Hamilton in 2027 nog Ferrari-coureur is simpelweg: "Ja." Ik meen afgelopen donderdag.

      Quote: Hamiltons oorspronkelijke Ferrari-contract bevatte een optie voor een extra seizoen. Volgens de recente berichtgeving is die optie nu bevestigd, waardoor hij ook in 2027 voor Ferrari uitkomt.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 14:55
  • Pietje Bell

    Posts: 35.628

    Will Buxton
    @wbuxtonofficial
    Vertaald uit het Engels
    Ik hoor dat er een grote aankondiging op komst is voor het einde van de dag.
    Als het is wat ik denk dat het is, dan is het absoluut gigantisch.


    De meeste van de reacties (700) gaan over Max, maar ik denk dat het over Leclerc gaat.

    urlr.me/S7UMQg

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 14:38
    • Tifoso-01

      Posts: 3.877

      Pietje: Heb je gezien hoe gelukkig Elkann naar Charles keek gisteren , dat zou wel het allerlaatste zijn waar ik aan denk

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 14:41
    • fdorp

      Posts: 141

      Denk eerder een indycar dingetje. Maar we gaan het zien.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 14:55
    • Pietje Bell

      Posts: 35.628

      @Tifoso, het betreft imo de aankondiging dat hij vader wordt, aangezien zijn vrouw zwanger is. Zou het trouwens niet gigantisch willen noemen,
      maar ja, Buxton hè.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 14:58
  • hupholland

    Posts: 10.070

    Gewoon bij Red Bull blijven en dan volgend jaar kijken wie de beste auto heeft. Dat riep men vorig jaar in koor, maar zo werkt het dus duidelijk niet. En Verstappen schiet zichzelf natuurlijk ook wel een beetje in de voet met zn eeuwige geklaag en gemopper. Toch zou ik als Ferrari of Mercedes zijnde de zaak nog steeds heel nauwlettend in de gaten houden. McLaren vind ik Verstappen niet zo goed passen en die hebben met Piastri natuurlijk al de nieuwe Max in huis. Oh nee, dat was vorig jaar. Verstappen moet iig zorgen dat hij flexibel blijft en misschien een andere manager nemen.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 15:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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