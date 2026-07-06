Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een geweldig raceweekend in de IndyCar achter de rug. De Juncos Hollinger-coureur scoorde in Mid-Ohio een waanzinnige vierde plaats na een zeer sterk raceweekend. De Nederlander blijft hongerig, en stelt dat dit resultaat zeker naar meer smaakt.

Het IndyCar-circus kwam afgelopen weekend in actie op de Mid-Ohio Sports Car Course in Lexington, Ohio. VeeKay had het hele weekend de snelheid te pakken, en wist zich te kwalificeren op de zesde plaats. Bij de start knalde hij naar de vierde plaats en kon hij de hele race de strijd aangaan met de grote jongens. Hij jaagde op Andretti-coureur Kyle Kirkwood, maar bij de pitstops pakte de Amerikaan een voorsprong op hem.

Hoe kijkt VeeKay terug op zijn race?

De vierde plaats was echter een goede prestatie, en het was zelfs het beste resultaat ooit van Juncos Hollinger Racing op een permanent circuit. Na afloop was de vreugde bij VeeKay vanzelfsprekend groot: "Het was een heel goede race. Ik ben ontzettend blij met het resultaat. Het was eigenlijk de eerste keer dit jaar dat we écht snel waren en konden meestrijden om de posities voorin."

Hij is supertevreden: "De kwalificatie verliep al heel erg goed, dat was ongetwijfeld het resultaat van het testwerk dat we eerder in de week hadden verricht. Tijdens de testdag hebben we dingen geprobeerd die je in een raceweekend normaal gesproken laat liggen. We grepen zaterdag onze eerste deelname aan de Fast Six dit jaar en we hebben het echt bekroond met een sterke race!"

'Dit smaakt naar meer'

VeeKay kijkt met een goed gevoel terug op zijn race: "Bij de eerste bocht passeerde ik vanaf de zesde startplek twee tegenstanders. We hebben ons gefocust op een driestopper en ik kon meestrijden om de derde plaats. Helaas bleek Kirkwood tijdens de laatste stop net ietsje sneller. Natuurlijk wil ik altijd op het podium eindigen, maar soms gaat het ook om de manier waarop je jezelf laat zien. Juist daarom ben ik tevreden. We reden vooraan mee alsof we niets anders weten, we konden ons goed handhaven. De tweede topvierfinish in drie races en P11 in het kampioenschap. Dat smaakt naar meer."

De zege op het circuit van Mid-Ohio ging naar Arrow McLaren-coureur Patricio O'Ward. De Mexicaan bleef zijn teamgenoot Christian Lundgaard voor, terwijl Andretti-coureur Kirkwood dus derde werd.