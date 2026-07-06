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VeeKay jubelt na ijzersterke prestatie: "Dit smaakt naar meer!"

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VeeKay jubelt na ijzersterke prestatie: "Dit smaakt naar meer!"

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een geweldig raceweekend in de IndyCar achter de rug. De Juncos Hollinger-coureur scoorde in Mid-Ohio een waanzinnige vierde plaats na een zeer sterk raceweekend. De Nederlander blijft hongerig, en stelt dat dit resultaat zeker naar meer smaakt.

Het IndyCar-circus kwam afgelopen weekend in actie op de Mid-Ohio Sports Car Course in Lexington, Ohio. VeeKay had het hele weekend de snelheid te pakken, en wist zich te kwalificeren op de zesde plaats. Bij de start knalde hij naar de vierde plaats en kon hij de hele race de strijd aangaan met de grote jongens. Hij jaagde op Andretti-coureur Kyle Kirkwood, maar bij de pitstops pakte de Amerikaan een voorsprong op hem.

Hoe kijkt VeeKay terug op zijn race?

De vierde plaats was echter een goede prestatie, en het was zelfs het beste resultaat ooit van Juncos Hollinger Racing op een permanent circuit. Na afloop was de vreugde bij VeeKay vanzelfsprekend groot: "Het was een heel goede race. Ik ben ontzettend blij met het resultaat. Het was eigenlijk de eerste keer dit jaar dat we écht snel waren en konden meestrijden om de posities voorin."

Hij is supertevreden: "De kwalificatie verliep al heel erg goed, dat was ongetwijfeld het resultaat van het testwerk dat we eerder in de week hadden verricht. Tijdens de testdag hebben we dingen geprobeerd die je in een raceweekend normaal gesproken laat liggen. We grepen zaterdag onze eerste deelname aan de Fast Six dit jaar en we hebben het echt bekroond met een sterke race!"

'Dit smaakt naar meer'

VeeKay kijkt met een goed gevoel terug op zijn race: "Bij de eerste bocht passeerde ik vanaf de zesde startplek twee tegenstanders. We hebben ons gefocust op een driestopper en ik kon meestrijden om de derde plaats. Helaas bleek Kirkwood tijdens de laatste stop net ietsje sneller. Natuurlijk wil ik altijd op het podium eindigen, maar soms gaat het ook om de manier waarop je jezelf laat zien. Juist daarom ben ik tevreden. We reden vooraan mee alsof we niets anders weten, we konden ons goed handhaven. De tweede topvierfinish in drie races en P11 in het kampioenschap. Dat smaakt naar meer."

De zege op het circuit van Mid-Ohio ging naar Arrow McLaren-coureur Patricio O'Ward. De Mexicaan bleef zijn teamgenoot Christian Lundgaard voor, terwijl Andretti-coureur Kirkwood dus derde werd.

F1 sport liefhebber

Posts: 47

Deze berichten, niet F1, vind ik altijd prettig te lezen: inhoudelijk, duidelijk en geen prietpraat. Kan dit ook toegepast worden op de F1 rubrieken ipv telkens de 1e alinea vol te proppen met een intro die door iedereen is in te koppen?

  • 1
  • 6 jul 2026 - 13:53
IndyCar Nieuws Rinus van Kalmthout

Reacties (5)

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  • Sander

    Posts: 1.866

    Het was een dodelijk saaie race op een prachtig circuit. Hopelijk kan Rinus wat vaker vooraan mee gaan doen want dat was het enige wat me nog een beetje wakker hield.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 13:52
    • F1 sport liefhebber

      Posts: 47

      Waar kijk je dit? Ik zit niet in een Ziggogebied.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 13:54
    • Sander

      Posts: 1.866

      Dat was inderdaad op Ziggo Sport 2. Geen idee waar het elders wordt uitgezonden. Ook voorzien van prima commentaar. Alleen de regie, die natuurlijk niet in hun hand ligt, mist hier en daar nog wel eens wat. Het is vaak nog erger als bij een F1 race, maar goed, het is altijd zeer vermakelijk om te kijken mits op redelijke tijden natuurlijk :-)

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 14:18
  • F1 sport liefhebber

    Posts: 47

    Deze berichten, niet F1, vind ik altijd prettig te lezen: inhoudelijk, duidelijk en geen prietpraat. Kan dit ook toegepast worden op de F1 rubrieken ipv telkens de 1e alinea vol te proppen met een intro die door iedereen is in te koppen?

    • + 1
    • 6 jul 2026 - 13:53
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.643

    De ene Nederlandsche racer jubelt....terwijl de andere Nederlandsche racer 'n groot sjagerijn is.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 14:03

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Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
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10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Rinus van Kalmthout -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land NL
  • Geb. datum 11 sep 2000 (25)
  • Geb. plaats Hoofddorp, Netherlands, NL
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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