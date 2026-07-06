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Verstappen weigert te reageren op vragen over Red Bull-toekomst

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Verstappen weigert te reageren op vragen over Red Bull-toekomst

Max Verstappen weigerde na de teleurstellend verlopen Britse Grand Prix in te gaan op geruchten over zijn toekomst. Verstappen viel in Silverstone uit na een nieuw probleem met zijn achtervleugel, en na afloop was hij woest op zijn team Red Bull. Toch vond hij het niet eerlijk om iets over zijn toekomst te roepen.

Verstappen kende een zeer frustrerend raceweekend op het circuit van Silverstone. De viervoudig wereldkampioen kwam in de kwalificatie niet verder dan de teleurstellende zevende tijd, en hij pleitte na afloop voor het vervangen van zijn motor en het aanpassen van zijn set-up. Verstappen wilde een pitlanestart voor lief nemen, maar Red Bull ging daar niet in mee. Verstappen vocht zich nog aardig naar voren, maar crashte toen zijn achtervleugel niet goed sloot. Eerder overnam hem iets soortgelijks in de kwalificatie in Oostenrijk.

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'Daar ga ik niets over zeggen'

Verstappens toekomst was voor de race in Silverstone al het onderwerp van gesprek, en na afloop werd hij hier vanzelfsprekend weer naar gevraagd. De viervoudig wereldkampioen hield bij de internationale media de kaken stijf op elkaar: "Daar ga ik niets over zeggen. Het is niet eerlijk om daar nu iets over te roepen, zeker niet op dit moment."

Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Verstappen wil nu vooral rust, en wil eventjes niet nadenken over de Formule 1 of zijn situatie bij Red Bull. De viervoudig wereldkampioen is daar heel eerlijk over: "Ik zou wel een heel zen persoon moeten zijn om nu optimistisch te blijven na wat er dit weekend allemaal is gebeurd. Het spijt me, maar het is nu eenmaal niet anders."

Verstappen vloog uren na de race naar huis, en daar gaat hij zich even niet bezighouden met de F1-wereld. Zijn uitvalbeurt in Silverstone zorgde voor veel extra frustratie: "Ik denk dat ik gewoon een paar dagen nodig heb om te resetten en om de knop weer om te zetten, en daarna gaan we het opnieuw problemen."

De stand van zaken

Verstappen pakte in de sprintrace nog wel wat puntjes, maar staat nog altijd op de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft tot nu toe 76 WK-punten bij elkaar gereden, en heeft een enorme achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan staat nu op 179 punten, en liep in Silverstone ook tegen problemen aan.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.643

Ik kan je verzekeren dat je jezelf dagelijks leeg laat slobberen het beste medicijn is voor stress.

Na twee dagen was de stress bij mij weg, maar ik zei niets tegen m'n vriendin haha.
Ik heb dat weken vol kunnen houden bij die trut

  • 5
  • 6 jul 2026 - 11:40
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (13)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.099

    Snap het wel, ik weiger ook te reageren op vragen over Red Bull-toekomst van Max Verstappen...

    • + 1
    • 6 jul 2026 - 11:25
    • Larry Perkins

      Posts: 66.099

      Maar als je vragen hebt over de blote tietenparade dan maak je kans op een antwoord. Iedere vijfde vraag zal ik beantwoorden, mits het geen ordinaire vraag is...

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 11:28
  • The Wolf

    Posts: 1.160

    thuis niet aan F1 denken, ademhalingstechnieken, yoga, meditatie.... en belangrijkste: vooral geen Red Bull drinken!

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 11:26
    • Larry Perkins

      Posts: 66.099

      Vooral veel gin-tonic drinken, dan zijn "niet aan F1 denken, ademhalingstechnieken, yoga en meditatie" niet meer van belang...

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 11:30
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.643

      Ik kan je verzekeren dat je jezelf dagelijks leeg laat slobberen het beste medicijn is voor stress.

      Na twee dagen was de stress bij mij weg, maar ik zei niets tegen m'n vriendin haha.
      Ik heb dat weken vol kunnen houden bij die trut

      • + 5
      • 6 jul 2026 - 11:40
    • The Wolf

      Posts: 1.160

      gin-tonic is voor mij persoonlijk linke business, 's zomers smaken ze altijd extra goed, ik klets er zo een aantal achterover, maar dan die ene die nekt je heel plotseling, dan ga je achteruit lopen en sla je niks dan wartaal uit... althans....meer dan anders

      • + 1
      • 6 jul 2026 - 12:45
  • F1jos

    Posts: 5.430

    “ Daar ga ik niets over zeggen. Het is niet eerlijk om daar nu iets over te roepen, zeker niet op dit moment."
    Hieruit blijkt dat Max een buitenaardse wijsheid bezit.

    • + 1
    • 6 jul 2026 - 11:36
  • BoerTeun

    Posts: 1.572

    "en daarna gaan we het opnieuw problemen."
    Nou dat is niet te hopen voor Max en Red Bull

    • + 2
    • 6 jul 2026 - 11:39
  • misstappen

    Posts: 3.600

    Max weg bij RBR.., zekerheidje wat mij betreft. Het is vechten tegen de bierkaai en loyaliteit is mooi, maar aan een dood paard moet je ook niet trekken, ook al maakt 1 zwaluw zomer.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 11:54
    • Hagueian

      Posts: 8.877

      Leclerc weet daar alles van..

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 13:47
  • Pietje Bell

    Posts: 35.623

    Max was vanmorgen voor zijn doen alweer vroeg op pad in een echte auto
    zonder accu die hij steeds op moet laden en zonder mankementen.
    Zijn nieuwe Audi RSQ8 ABT. Leclerc reed vorige week in eenzelfde wagen.

    www.instagram.com/p/DacicRyIy48/

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 12:41
    • misstappen

      Posts: 3.600

      Max naar Audi.., ik was de eerste, schrijf het op, onthou het en geef me de credits...
      joehoe

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 14:13
  • Hagueian

    Posts: 8.877

    Hij heeft gezegd dat hij er niets over wilde zeggen. Dat gezegd hebbende denk ik niet dat het zoveel zegt. Er zal nog heel wat over gezegd en gesproken worden.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 13:46

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
6
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Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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