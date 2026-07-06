Max Verstappen weigerde na de teleurstellend verlopen Britse Grand Prix in te gaan op geruchten over zijn toekomst. Verstappen viel in Silverstone uit na een nieuw probleem met zijn achtervleugel, en na afloop was hij woest op zijn team Red Bull. Toch vond hij het niet eerlijk om iets over zijn toekomst te roepen.

Verstappen kende een zeer frustrerend raceweekend op het circuit van Silverstone. De viervoudig wereldkampioen kwam in de kwalificatie niet verder dan de teleurstellende zevende tijd, en hij pleitte na afloop voor het vervangen van zijn motor en het aanpassen van zijn set-up. Verstappen wilde een pitlanestart voor lief nemen, maar Red Bull ging daar niet in mee. Verstappen vocht zich nog aardig naar voren, maar crashte toen zijn achtervleugel niet goed sloot. Eerder overnam hem iets soortgelijks in de kwalificatie in Oostenrijk.

'Daar ga ik niets over zeggen'

Verstappens toekomst was voor de race in Silverstone al het onderwerp van gesprek, en na afloop werd hij hier vanzelfsprekend weer naar gevraagd. De viervoudig wereldkampioen hield bij de internationale media de kaken stijf op elkaar: "Daar ga ik niets over zeggen. Het is niet eerlijk om daar nu iets over te roepen, zeker niet op dit moment."

Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Verstappen wil nu vooral rust, en wil eventjes niet nadenken over de Formule 1 of zijn situatie bij Red Bull. De viervoudig wereldkampioen is daar heel eerlijk over: "Ik zou wel een heel zen persoon moeten zijn om nu optimistisch te blijven na wat er dit weekend allemaal is gebeurd. Het spijt me, maar het is nu eenmaal niet anders."

Verstappen vloog uren na de race naar huis, en daar gaat hij zich even niet bezighouden met de F1-wereld. Zijn uitvalbeurt in Silverstone zorgde voor veel extra frustratie: "Ik denk dat ik gewoon een paar dagen nodig heb om te resetten en om de knop weer om te zetten, en daarna gaan we het opnieuw problemen."

De stand van zaken

Verstappen pakte in de sprintrace nog wel wat puntjes, maar staat nog altijd op de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft tot nu toe 76 WK-punten bij elkaar gereden, en heeft een enorme achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan staat nu op 179 punten, en liep in Silverstone ook tegen problemen aan.