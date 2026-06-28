Laurent Mekies is na de Grand Prix van Oostenrijk bijzonder tevreden over de vooruitgang die Red Bull Racing heeft geboekt. De teambaas zag Max Verstappen als tweede finishen op de Red Bull Ring en meent dat zijn team voor het eerst dit seizoen over een auto beschikte waarmee daadwerkelijk om de overwinning gestreden kon worden.

Verstappen kende een sterke race met een tweede plaats, tot grote genoegen van Mekies. De Fransman ziet de recente updates als een duidelijk keerpunt voor de Oostenrijkse renstal.

'We zitten weer in de strijd om de zeges'

"Het meest positieve aan deze race was zonder twijfel onze snelheid", stelt Mekies. "Voor het eerst dit seizoen hadden we de pace om te winnen. Daar verdient iedereen in Milton Keynes een groot compliment voor. We weten dat onze concurrenten zich ook blijven ontwikkelen, maar we zitten inmiddels nog maar enkele tienden verwijderd van de absolute top."

Volgens de teambaas is dat precies de ontwikkeling waar Red Bull de afgelopen maanden op heeft ingezet. "Dit is een duidelijke stap in de goede richting."

Mekies prijst Verstappen ondanks tweede plaats

Mekies denkt dat de uitslag niet volledig weerspiegelde hoe snel Verstappen daadwerkelijk was. Volgens hem speelde de startpositie uiteindelijk een doorslaggevende rol in de strijd om de overwinning.

"Ik denk dat Andrea Kimi Antonelli vandaag de snelste man op de baan was. Daarachter was Max waarschijnlijk nét iets sneller dan George Russell. Uiteindelijk maken de startposities dan een enorm verschil."

Met die woorden spreekt Mekies het vertrouwen uit dat Red Bull de aansluiting met de concurrentie definitief heeft gevonden en de komende races opnieuw kan meestrijden om de overwinning.

Wat kan Verstappen dit seizoen nog?

Voor Red Bull, dat Verstappen maar al te graag wil behouden, moet de tweede plaats in hun thuisrace een behoorlijke opsteker zijn geweest. In de komende races in Groot-Brittannië, België en Hongarije zal moeten blijken of de RB22 ook daar competitief is.