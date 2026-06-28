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Mekies heeft goed nieuws voor Verstappen: "Red Bull heeft weer een winnende auto"

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Mekies heeft goed nieuws voor Verstappen: "Red Bull heeft weer een winnende auto"

Laurent Mekies is na de Grand Prix van Oostenrijk bijzonder tevreden over de vooruitgang die Red Bull Racing heeft geboekt. De teambaas zag Max Verstappen als tweede finishen op de Red Bull Ring en meent dat zijn team voor het eerst dit seizoen over een auto beschikte waarmee daadwerkelijk om de overwinning gestreden kon worden.

Verstappen kende een sterke race met een tweede plaats, tot grote genoegen van Mekies. De Fransman ziet de recente updates als een duidelijk keerpunt voor de Oostenrijkse renstal.

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'We zitten weer in de strijd om de zeges'

"Het meest positieve aan deze race was zonder twijfel onze snelheid", stelt Mekies. "Voor het eerst dit seizoen hadden we de pace om te winnen. Daar verdient iedereen in Milton Keynes een groot compliment voor. We weten dat onze concurrenten zich ook blijven ontwikkelen, maar we zitten inmiddels nog maar enkele tienden verwijderd van de absolute top."

Volgens de teambaas is dat precies de ontwikkeling waar Red Bull de afgelopen maanden op heeft ingezet. "Dit is een duidelijke stap in de goede richting."

Mekies prijst Verstappen ondanks tweede plaats

Mekies denkt dat de uitslag niet volledig weerspiegelde hoe snel Verstappen daadwerkelijk was. Volgens hem speelde de startpositie uiteindelijk een doorslaggevende rol in de strijd om de overwinning.

"Ik denk dat Andrea Kimi Antonelli vandaag de snelste man op de baan was. Daarachter was Max waarschijnlijk nét iets sneller dan George Russell. Uiteindelijk maken de startposities dan een enorm verschil."

Met die woorden spreekt Mekies het vertrouwen uit dat Red Bull de aansluiting met de concurrentie definitief heeft gevonden en de komende races opnieuw kan meestrijden om de overwinning.

Wat kan Verstappen dit seizoen nog?

Voor Red Bull, dat Verstappen maar al te graag wil behouden, moet de tweede plaats in hun thuisrace een behoorlijke opsteker zijn geweest. In de komende races in Groot-Brittannië, België en Hongarije zal moeten blijken of de RB22 ook daar competitief is. 

Rode Stier 33

Posts: 983

Ah, de sidekick van SennaS is er ook.

  • 11
  • 28 jun 2026 - 21:44
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (15)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.027

    Wat is het nou? hebben ze een "winnende auto" of "is dit een duidelijke stap in de goede richting."

    • + 1
    • 28 jun 2026 - 20:42
    • NicoS

      Posts: 20.899

      Laten we het maar op het laatste houden…..
      Maar net als Ferrari vorige race, moet ik het nog maar zien hoe het de komende races zal gaan.
      Het is al snel zomer bij sommigen…..;)

      • + 5
      • 28 jun 2026 - 20:52
    • Remco_F1

      Posts: 3.323

      Ferrari mag nog niet eens meepraten, laten die zich maar na jaren teleurstelling eerst zich maar bewijzen. Mercedes en Red Bull zitten aan de grote tafel...

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 21:02
    • Larry Perkins

      Posts: 65.992

      Dacht dat ik het al eens gemeld had, maar voor de zekerheid...

      Geduld!
      In Q2 op Monza komt het kantelpunt.

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 22:19
    • snailer

      Posts: 33.639

      Voor mij een stap in de richting. Echter zoals nu Red Bull weer voorbij Ferrari is gesprongen door updates zullen waarschijnlijk de volgende updates bij de andere teams dat gat weer groter maken waarschijnlijk. (Zeg dus niet dat het zeker is.... waarschijnlijk... Anders krijg ik dat weer te hoten. Overigens tot nu zijn de meeste updates gelukt bij de topteams.)

      Hadjar gaf een beetje meer de snelheid van de auto aan. Laatste stind rond de seconde langzamer dan Verstappen per ronde.

      Verstappen maakte voor een deel het verschil vermoed ik. Zou het een winnende auto zijn geweest, dan had Verstappen gewonnen.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 23:19
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.467

      Een "stapje" zou ik het willen noemen.

      Red Bull + Max gaat hier eigenlijk altijd goed, het is dat George zijn pace niet echt optimaal was (bewust of onbewust, geen idee) en dat Kimi zowel zijn Q als de eerste laps vernaggelde, anders was het een P3 en dat zou ook gewoon de plek zijn waar de RB dit weekend hoorde, de 2e beste wagen dit weekend.

      • + 0
      • 29 jun 2026 - 00:35
  • Pietje Bell

    Posts: 35.517

    Daar krijg je weer dat gedonder met het vroeg afremmen en batterij opladen
    en superclipping .

    • + 3
    • 28 jun 2026 - 20:44
    • Larry Perkins

      Posts: 65.992

      Wat was Silverstone 2026 een wanstaltige schertsvertoning!
      (om maar weer de eerste te zijn...)

      Wat zijn de weersverwachtingen voor Spa-Francorchamps?

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 22:24
  • koppie toe

    Posts: 5.422

    Ik wacht de komende paar races wel af om te beoordelen of Mekies gelijk heeft.

    • + 3
    • 28 jun 2026 - 20:49
  • Stillewerise

    Posts: 99

    Ze deden even mee op hun eigen baan denken overal mee te doen😂😂😂. Hun budget raakt ook snel op. Zoveel updates door gevoerd en nog niet genoeg

    • + 3
    • 28 jun 2026 - 21:41
    • Rode Stier 33

      Posts: 983

      Ah, de sidekick van SennaS is er ook.

      • + 11
      • 28 jun 2026 - 21:44
    • Aajd Flupke

      Posts: 228

      Heb je ook airco in die gesloten afdeling waar je zit?

      • + 3
      • 28 jun 2026 - 22:27
    • Knurft

      Posts: 25

      Ik zou je naam veranderen in Stillwefail .

      • + 3
      • 28 jun 2026 - 22:56
    • snailer

      Posts: 33.639

      Alle kopstukken zijn weg. Amper salarislast. Ze hebben nog bergen geld over. En anders overtreden ze gewoon effe de cap.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 23:21
    • koppie toe

      Posts: 5.422

      Of gewoon "Knurft" ofzo?
      @Still, ik denk dat die van Ferrari eerder op is. Die hebben voor zover ik meegekregen heb al een paar updatetjes meer mee genomen.

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 23:40

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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