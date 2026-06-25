De kans is groot dat de Belgische Grand Prix volgende maand toch niet gratis te zien is in Nederland. Het lijkt erop dat ook de Belgische omroep VRT tijdens de race op zwart gaat, omdat Viaplay de exclusieve uitzendrechten heeft in Nederland. Hetzelfde gebeurde rondom de Grand Prix van Monaco.

De Formule 1 is sinds 2022 in Nederland te zien bij de streamingdienst Viaplay. Het gaat hier echter om een betaaldienst, en veel fans hebben in de afgelopen jaren dan ook gezocht naar een alternatief. De Duitse zender RTL vormde eerder een gratis alternatief, maar die heeft sinds een aantal jaren slechts een sublicentie. Begin deze maand zond RTL de Grand Prix van Monaco uit, maar de Nederlandse fan kwam van een koude kermis thuis. Aangezien Viaplay de exclusieve rechten heeft, werden providers gedwongen om de zender op zwart te zetten tijdens de race.

Hoe zit het met de Belgische Grand Prix?

Het was de eerste keer dat de FOM en Viaplay andere zenders uit de standaard zenderpakketten op zwart lieten zetten. Volgende maand staat de Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps op het programma, en ook deze race is normaal gesproken gratis te ontvangen. De Belgische omroep VRT zendt de race uit, en vormde daarmee een uitweg voor Nederlandse fans. Maar het lijkt erop dat er dit jaar een streep door dit alternatief wordt gezet.

Het doorgaans betrouwbare Totaal TV meldt namelijk dat de VRT door de FOM wordt verplicht om het beeld op zwart te zetten voor providers buiten België. Dat zou dus betekenen dat het niet mogelijk is om de Belgische Grand Prix gratis te bekijken in Nederland.

Hoe zijn de reacties?

De VRT heeft zelf nog niets laten weten over het mogelijk blokkeren van de zender Canvas tijdens de race. Volgens Totaal TV wil de omroep noch bevestigen noch ontkennen dat ze gaan voldoen aan het verzoek van de FOM. Het feit dat dit nu gebeurt, blijft opvallend aangezien Viaplay en de FOM dit in de voorgaande jaren niet deden.

Waarom dit niet nieuw is

Voor de VRT zou het overigens niet nieuw zijn dat ze een zender op zwart moeten zetten in Nederland. Onder meer bij het wielrennen moet de omroep dit doen, omdat Eurosport hiervoor de rechten heeft in Nederland.

De Grand Prix van België vindt dit jaar plaats op 19 juli. Het is altijd een zeer populaire race voor Nederlandse fans, aangezien het niet heel ver rijden is voor hen. Max Verstappen kan ook dit jaar weer op veel steun rekenen.