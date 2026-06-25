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Viaplay-zaak gaat verder: F1-race België mogelijk op zwart

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Viaplay-zaak gaat verder: F1-race België mogelijk op zwart

De kans is groot dat de Belgische Grand Prix volgende maand toch niet gratis te zien is in Nederland. Het lijkt erop dat ook de Belgische omroep VRT tijdens de race op zwart gaat, omdat Viaplay de exclusieve uitzendrechten heeft in Nederland. Hetzelfde gebeurde rondom de Grand Prix van Monaco.

De Formule 1 is sinds 2022 in Nederland te zien bij de streamingdienst Viaplay. Het gaat hier echter om een betaaldienst, en veel fans hebben in de afgelopen jaren dan ook gezocht naar een alternatief. De Duitse zender RTL vormde eerder een gratis alternatief, maar die heeft sinds een aantal jaren slechts een sublicentie. Begin deze maand zond RTL de Grand Prix van Monaco uit, maar de Nederlandse fan kwam van een koude kermis thuis. Aangezien Viaplay de exclusieve rechten heeft, werden providers gedwongen om de zender op zwart te zetten tijdens de race.

Hoe zit het met de Belgische Grand Prix?

Het was de eerste keer dat de FOM en Viaplay andere zenders uit de standaard zenderpakketten op zwart lieten zetten. Volgende maand staat de Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps op het programma, en ook deze race is normaal gesproken gratis te ontvangen. De Belgische omroep VRT zendt de race uit, en vormde daarmee een uitweg voor Nederlandse fans. Maar het lijkt erop dat er dit jaar een streep door dit alternatief wordt gezet.

Het doorgaans betrouwbare Totaal TV meldt namelijk dat de VRT door de FOM wordt verplicht om het beeld op zwart te zetten voor providers buiten België. Dat zou dus betekenen dat het niet mogelijk is om de Belgische Grand Prix gratis te bekijken in Nederland.

Hoe zijn de reacties?

De VRT heeft zelf nog niets laten weten over het mogelijk blokkeren van de zender Canvas tijdens de race. Volgens Totaal TV wil de omroep noch bevestigen noch ontkennen dat ze gaan voldoen aan het verzoek van de FOM. Het feit dat dit nu gebeurt, blijft opvallend aangezien Viaplay en de FOM dit in de voorgaande jaren niet deden.

Waarom dit niet nieuw is

Voor de VRT zou het overigens niet nieuw zijn dat ze een zender op zwart moeten zetten in Nederland. Onder meer bij het wielrennen moet de omroep dit doen, omdat Eurosport hiervoor de rechten heeft in Nederland.

De Grand Prix van België vindt dit jaar plaats op 19 juli. Het is altijd een zeer populaire race voor Nederlandse fans, aangezien het niet heel ver rijden is voor hen. Max Verstappen kan ook dit jaar weer op veel steun rekenen.

Aajd Flupke

Posts: 224

En daarom IPTV

  • 7
  • 25 jun 2026 - 12:27
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Viaplay GP België 2026

Reacties (18)

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  • Ernie5335

    Posts: 5.857

    Viaplee 🤮

    • + 5
    • 25 jun 2026 - 12:11
  • Bertrand Gachot

    Posts: 967

    Sporza ging bij de Nederlandse kabelaars ook op zwart bij Milaan-San Remo, EUROSPORT / Discovery had ook deze eisen gesteld aan schublicentiehouders. Wen er maar aan, versnippering en alleen maar extra betalen! (niks aan te doen = marktwerking)

    • + 0
    • 25 jun 2026 - 12:14
    • Aajd Flupke

      Posts: 224

      En daarom IPTV

      • + 7
      • 25 jun 2026 - 12:27
    • Polleke2

      Posts: 2.041

      Gewoon niet in meegaan,wens ze lekker succes met hun licenties.

      • + 2
      • 25 jun 2026 - 13:02
  • AUDI_F1

    Posts: 3.918

    De echte Nederlandse fan heeft een abonement en is niet afhankelijk van Duitse of Belgische zenders. Het zijn de 'fans' die normaal niet naar F1 kijken, of naar een herhaling. En als VRT op zwart gaat, dan kijken ze de race s'avonds wel. Er wordt niemand gedupeerd.

    • + 4
    • 25 jun 2026 - 12:44
    • da_bartman

      Posts: 6.678

      idd, drukte om niks

      • + 1
      • 25 jun 2026 - 13:08
    • Housmans

      Posts: 519

      Geen idee of de FOM of Viaplay de zenders op zwart wil hebben,
      Maar in beide gevallen vind ik het behoorlijk stom.

      Ik ga mee met je verhaal hoor,
      Maar dan is het ook zo dat de FOM en Viaplay ook zelf niet gedupeerd worden als VRT wel uit mag zenden in NL; sterker nog, ze mogen hopen dat er nog een paar 'echte Nederlandse fan's bijkomen die een Abbo bij ze af gaan sluiten.

      • + 1
      • 25 jun 2026 - 14:00
    • Bertrand Gachot

      Posts: 967

      Ik betaal in Baskenland een klein vermogen (f1 tv niet beschikbaar) maar idd geen gezeik, gewoon betalen / kijken en daarna klagen over het "raceproduct op de baan" niet over de overbrenging op mijn scherm.

      • + 0
      • 25 jun 2026 - 14:29
    • Phantom01

      Posts: 948

      Precies, wie wil er nu kijken naar omroep zwart

      • + 0
      • 25 jun 2026 - 14:54
  • Larry Perkins

    Posts: 65.924

    Het contrast kan niet groter: Ik word altijd verwend door mijn knappe buurvrouw als ik bij haar de GP's GRATIS kom kijken...

    • + 2
    • 25 jun 2026 - 12:49
    • snailer

      Posts: 33.561

      Een knappe prostituzjazja is toch erg duur?

      • + 1
      • 25 jun 2026 - 13:37
    • Larry Perkins

      Posts: 65.924

      Boehoe! Da's wel zeer respectloos naar mijn buurvrouw @Snailer, ga je schamen!

      • + 1
      • 25 jun 2026 - 13:44
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.516

    Gewoon lappe en gewoon kijken....basta!

    • + 2
    • 25 jun 2026 - 12:57
  • TJM80

    Posts: 13

    Formule 1 is al jaren een erg dure hobby, tickets hebben astronomische prijzen. Dus een betaald abonnement hoort er tegenwoordig gewoon bij of anders een andere hobby zoeken.

    • + 0
    • 25 jun 2026 - 13:42
  • van lotje,g

    Posts: 1.261

    Maakt mij niets uit, kijk vanaf het begin niet naar de DuraCell klasse, ben niet zo voor accucultuur

    • + 0
    • 25 jun 2026 - 14:05
    • karel00

      Posts: 112

      Ik kijk via F1 pro of rtl op mn satontvanger !!

      • + 0
      • 25 jun 2026 - 14:21

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Bahrein
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Verenigde Staten van Amerika
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Canada
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Oostenrijk
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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