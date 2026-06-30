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'Red Bull haalt opgelucht adem: Verstappen zegt McLaren af en blijft'

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'Red Bull haalt opgelucht adem: Verstappen zegt McLaren af en blijft'

Max Verstappen lijkt voorlopig een einde te maken aan alle speculaties over zijn toekomst. Hoewel de Nederlander deze zomer via een clausule onder zijn contract uit zou kunnen, wijzen de nieuwste berichten erop dat hij zijn verbintenis bij Red Bull Racing gewoon wil uitdienen. Een overstap naar Mercedes, McLaren of Ferrari zou momenteel niet aantrekkelijk genoeg zijn.

De toekomst van Verstappen bij Red Bull blijft een gespreksonderwerp waar het einde van nog lang niet in zicht lijkt te zijn. Een krakkemikkige RB22, veel kopstukken die vertrekken bij de Oostenrijkse renstal en een aantal clausules hebben in de afgelopen maanden centraal gestaan in de discussie of de viervoudig wereldkampioen nou moet vertrekken of blijven. 

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Antonelli schrikt Verstappen af, Russell krijgt duidelijkheid

Verstappen beschikt over een clausule waarmee hij Red Bull vroegtijdig kan verlaten als hij tijdens de zomerstop buiten de top twee van het WK-klassement staat. Die situatie lijkt zich momenteel voor te doen. De viervoudig wereldkampioen staat zevende en kijkt tegen een achterstand van 58 punten op de nummer twee aan. Tussen augustus en oktober kan hij daardoor besluiten zijn vertrek in gang te zetten.

Volgens het Zwitserse Blick is Verstappen daar echter niet mee bezig. De Nederlander zou hebben besloten om ook in 2027 gewoon voor Red Bull uit te komen en zelfs zijn volledige contract, dat loopt tot eind 2028, uit te dienen. Hij ziet op dit moment geen alternatief dat sportief én persoonlijk aantrekkelijker is.

GT3-vrijheid én Antonelli wegen zwaar mee

Een belangrijke reden om Red Bull trouw te blijven, is de vrijheid die Verstappen naast de Formule 1 krijgt. Bij de Oostenrijkse renstal mag hij deelnemen aan GT3-races, waaronder de 24 Uur van de Nürburgring. Volgens het Zwitserse medium zouden zowel McLaren, Ferrari als Mercedes daar geen toestemming voor geven.

Daarnaast zou Mercedes inmiddels ook minder aantrekkelijk zijn geworden vanwege Andrea Kimi Antonelli. Verstappen zou tot de conclusie zijn gekomen dat de jonge Italiaan als teamgenoot een grotere uitdaging vormt dan hij eerder dacht. Daardoor is een overstap naar Brackley minder interessant geworden. Mercedes zou George Russell inmiddels bovendien hebben verzekerd van een zitje voor 2027 naast Antonelli. Daarmee lijkt Russell zijn plaats veilig te stellen, nadat hij lange tijd werd genoemd als het mogelijke slachtoffer van een eventuele komst van Verstappen.

Larry Perkins

Posts: 66.025

Wat aannames van een andere seit en yo hey! Yo ho! Yo fucking ho, wat bizar, we hebben weer 'nieuws'...

  • 2
  • 30 jun 2026 - 14:53
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (6)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.025

    Wat aannames van een andere seit en yo hey! Yo ho! Yo fucking ho, wat bizar, we hebben weer 'nieuws'...

    • + 2
    • 30 jun 2026 - 14:53
    • HarryLam

      Posts: 5.556

      Wat een eersteklas nonsense weer ivm die Antonelli.
      Alsof Max bang voor hem moet zijn, zeldzame onzin.

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 15:50
  • OrangeArrows

    Posts: 3.404

    Beetje moedeloos elke dag weer die geruchten over de toekomst van Max. Een kenner zegt dit een insider zegt dat een presentator zegt zus.. zo gaat het elke dag maar door..

    • + 1
    • 30 jun 2026 - 14:59
  • Larry Perkins

    Posts: 66.025

    Daarom zit McLaren ook in zak en as!

    Zie het vorige bericht...

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 15:21
  • fdorp

    Posts: 130

    Dit heeft niets meer te maken met het verslaan van nieuws. Dit is nieuws genereren en dat is heel wat anders.

    • + 2
    • 30 jun 2026 - 15:23
  • F1 bekijker

    Posts: 407

    Wat zegt hij af dan?

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 15:38

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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