Max Verstappen lijkt voorlopig een einde te maken aan alle speculaties over zijn toekomst. Hoewel de Nederlander deze zomer via een clausule onder zijn contract uit zou kunnen, wijzen de nieuwste berichten erop dat hij zijn verbintenis bij Red Bull Racing gewoon wil uitdienen. Een overstap naar Mercedes, McLaren of Ferrari zou momenteel niet aantrekkelijk genoeg zijn.

De toekomst van Verstappen bij Red Bull blijft een gespreksonderwerp waar het einde van nog lang niet in zicht lijkt te zijn. Een krakkemikkige RB22, veel kopstukken die vertrekken bij de Oostenrijkse renstal en een aantal clausules hebben in de afgelopen maanden centraal gestaan in de discussie of de viervoudig wereldkampioen nou moet vertrekken of blijven.

Antonelli schrikt Verstappen af, Russell krijgt duidelijkheid

Verstappen beschikt over een clausule waarmee hij Red Bull vroegtijdig kan verlaten als hij tijdens de zomerstop buiten de top twee van het WK-klassement staat. Die situatie lijkt zich momenteel voor te doen. De viervoudig wereldkampioen staat zevende en kijkt tegen een achterstand van 58 punten op de nummer twee aan. Tussen augustus en oktober kan hij daardoor besluiten zijn vertrek in gang te zetten.

Volgens het Zwitserse Blick is Verstappen daar echter niet mee bezig. De Nederlander zou hebben besloten om ook in 2027 gewoon voor Red Bull uit te komen en zelfs zijn volledige contract, dat loopt tot eind 2028, uit te dienen. Hij ziet op dit moment geen alternatief dat sportief én persoonlijk aantrekkelijker is.

GT3-vrijheid én Antonelli wegen zwaar mee

Een belangrijke reden om Red Bull trouw te blijven, is de vrijheid die Verstappen naast de Formule 1 krijgt. Bij de Oostenrijkse renstal mag hij deelnemen aan GT3-races, waaronder de 24 Uur van de Nürburgring. Volgens het Zwitserse medium zouden zowel McLaren, Ferrari als Mercedes daar geen toestemming voor geven.

Daarnaast zou Mercedes inmiddels ook minder aantrekkelijk zijn geworden vanwege Andrea Kimi Antonelli. Verstappen zou tot de conclusie zijn gekomen dat de jonge Italiaan als teamgenoot een grotere uitdaging vormt dan hij eerder dacht. Daardoor is een overstap naar Brackley minder interessant geworden. Mercedes zou George Russell inmiddels bovendien hebben verzekerd van een zitje voor 2027 naast Antonelli. Daarmee lijkt Russell zijn plaats veilig te stellen, nadat hij lange tijd werd genoemd als het mogelijke slachtoffer van een eventuele komst van Verstappen.