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Mekies ziet progressie bij Red Bull: "Sterkste race van het seizoen"

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Mekies ziet progressie bij Red Bull: "Sterkste race van het seizoen"

Laurent Mekies heeft genoten van de Grand Prix van Oostenrijk. Zowel Max Verstappen als Isack Hadjar kenden een sterke race, wat resulteerde in de tweede plek van de viervoudig wereldkampioen. Hadjar eindigde als zesde op de Red Bull Ring. 

Het heeft Mekies een erg goed gevoel gegeven. De Franse teambaas nam heel wat updates mee naar Oostenrijk en dat heeft zich uitbetaald. Verstappen deed mee om de overwinning, maar door een slimme pitstop van Russell kwam de Nederlander net tekort. 

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Mekies is aan het genieten

De teambaas van Red Bull geniet van het tempo bij Red Bull Racing. Zowel Verstappen als Hadjar konden opboksen tegen Ferrari, Mercedes en McLaren. "Het is een heel, heel sterke race, waarschijnlijk zonder twijfel de sterkste race die we dit seizoen hebben gereden", aldus Mekies. Dat Red Bull vooruitgaat is duidelijk, maar Mekies kan er nu pas een stempel op drukken. "Zoals we al na de kwalificatie bespraken: je kon zien dat er vooruitgang was geboekt, maar het was moeilijk om daar een cijfer op te plakken."

"Dat we nu zo dicht bij het ultieme tempo dat nodig is om hier te winnen, op een moeilijk circuit en bij zeer warm weer, zijn, is een goed bewijs van hoeveel werk er in Milton Keynes is verzet en hoe sterk Max vandaag werkelijk was in alle fasen van de race", aldus de Fransman. Verstappen liet zichzelf van zijn sterkste kant zien en vanaf de vijfde plek eindigde hij uiteindelijk als tweede, met een achterstand van 1,6 seconden. 

Red Bull komt nog iets te kort

Mekies moet wel benadrukken dat hij met Red Bull nog wat snelheid tekortkomt. "Het is dus geen overwinning; we kwamen vandaag op de een of andere manier een heel klein beetje tekort, niet eens tienden, waarschijnlijk honderdsten, maar het was een goed gevecht."

De leider in het wereldkampioenschap, Kimi Antonelli, zette de druk er vol op bij Verstappen. "Eerlijk gezegd was Kimi vandaag waarschijnlijk de snelste van de drie. Max was waarschijnlijk een tikje sneller dan George, maar uiteindelijk spelen de startposities natuurlijk ook een rol en zo is het uiteindelijk gelopen, maar het was een mooi gevecht tot het einde."

Pietje Bell

Posts: 35.513

[i]"Eerlijk gezegd was Kimi vandaag waarschijnlijk de snelste van de drie.

Max was waarschijnlijk een tikje sneller dan George, ..... "[/i]


Oh, dan [b]haat Mekies Russell[/b] net zo erg als ik doe

volgens @Ouwe onder een ander artikel.

🤣🤣🤣

  • 2
  • 28 jun 2026 - 18:09
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (4)

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  • Sander

    Posts: 1.798

    Op Silverstone moet blijken of dit ook echt zo is.

    • + 1
    • 28 jun 2026 - 17:38
    • De Vogel is Geland

      Posts: 967

      We gaan ieder circuit iets anders zien dus Silverstone is geen maatstaf

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 18:18
  • Pietje Bell

    Posts: 35.512

    "Eerlijk gezegd was Kimi vandaag waarschijnlijk de snelste van de drie.

    Max was waarschijnlijk een tikje sneller dan George, ..... "


    Oh, dan haat Mekies Russell net zo erg als ik doe

    volgens @Ouwe onder een ander artikel.

    🤣🤣🤣

    • + 2
    • 28 jun 2026 - 18:09
    • hupholland

      Posts: 10.026

      als mensen hem gewoon bij zn naam noemen en er geen vervelende bijvoeglijke naamwoorden aan vastplakken. Wat Mekkies zegt is gewoon precies wat we gezien hebben, Verstappen raakte in het begin wat achterop, maar kon gedurende de wedstrijd toch naar Russell toekruipen. En dan kun je zeggen, Russell reed op de cruise control, maar je laat echt niet vrijwillig iemand in de undercut range komen. En idd Antonelli leek nog weer iets sneller al startte die wel voor Verstappen en finisht hij erachter. Zeer bemoedigende race voor Red Bull en Verstappen, met ook Hadjar voor een Ferrari en een McLaren. Hopelijk was het niet circuit specifiek.

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 19:23

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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