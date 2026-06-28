Laurent Mekies heeft genoten van de Grand Prix van Oostenrijk. Zowel Max Verstappen als Isack Hadjar kenden een sterke race, wat resulteerde in de tweede plek van de viervoudig wereldkampioen. Hadjar eindigde als zesde op de Red Bull Ring.

Het heeft Mekies een erg goed gevoel gegeven. De Franse teambaas nam heel wat updates mee naar Oostenrijk en dat heeft zich uitbetaald. Verstappen deed mee om de overwinning, maar door een slimme pitstop van Russell kwam de Nederlander net tekort.

Mekies is aan het genieten

De teambaas van Red Bull geniet van het tempo bij Red Bull Racing. Zowel Verstappen als Hadjar konden opboksen tegen Ferrari, Mercedes en McLaren. "Het is een heel, heel sterke race, waarschijnlijk zonder twijfel de sterkste race die we dit seizoen hebben gereden", aldus Mekies. Dat Red Bull vooruitgaat is duidelijk, maar Mekies kan er nu pas een stempel op drukken. "Zoals we al na de kwalificatie bespraken: je kon zien dat er vooruitgang was geboekt, maar het was moeilijk om daar een cijfer op te plakken."

"Dat we nu zo dicht bij het ultieme tempo dat nodig is om hier te winnen, op een moeilijk circuit en bij zeer warm weer, zijn, is een goed bewijs van hoeveel werk er in Milton Keynes is verzet en hoe sterk Max vandaag werkelijk was in alle fasen van de race", aldus de Fransman. Verstappen liet zichzelf van zijn sterkste kant zien en vanaf de vijfde plek eindigde hij uiteindelijk als tweede, met een achterstand van 1,6 seconden.

Red Bull komt nog iets te kort

Mekies moet wel benadrukken dat hij met Red Bull nog wat snelheid tekortkomt. "Het is dus geen overwinning; we kwamen vandaag op de een of andere manier een heel klein beetje tekort, niet eens tienden, waarschijnlijk honderdsten, maar het was een goed gevecht."

De leider in het wereldkampioenschap, Kimi Antonelli, zette de druk er vol op bij Verstappen. "Eerlijk gezegd was Kimi vandaag waarschijnlijk de snelste van de drie. Max was waarschijnlijk een tikje sneller dan George, maar uiteindelijk spelen de startposities natuurlijk ook een rol en zo is het uiteindelijk gelopen, maar het was een mooi gevecht tot het einde."