F1Grand Prix Oostenrijk - Startgrid
Red Bull Ring - 28 juni 2026
1
- 1:06.113
2
- 1:06.349
- +0.236
3
- 1:06.408
- +0.295
4
- 1:06.414
- +0.301
5
- 1:06.475
- +0.362
6
- 1:06.502
- +0.389
7
- 1:06.511
- +0.398
8
- 1:06.632
- +0.519
9
- 1:06.955
- +0.842
10
- 1:07.007
- +0.894
11
- 1:07.223
- +1.110
12
- 1:07.293
- +1.180
13
- 1:07.523
- +1.410
14
- 1:07.611
- +1.498
15
- 1:07.817
- +1.704
16
- 1:08.171
- +2.058
17
- 1:08.252
- +2.139
18
- 1:08.509
- +2.396
19
- 1:08.945
- +2.832
20
- 1:09.030
- +2.917
21
- 1:09.942
- +3.829
22
- 1:10.363
- +4.250
Grand Prix van Oostenrijk
Lokale tijd
-
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
-
Vrije training 1
13:30 - 14:30
Vrije training 3
12:30 - 13:30
Race / Startgrid
15:00 - 17:00
-
Vrije training 2
17:00 - 18:00
Kwalificatie
16:00 - 17:00
Snelste ronde
15:00 - 15:00
-
-
Grand Prix van Oostenrijk
Lokale tijd
-
Vrijdag
-
Vrije training 1
13:30 - 14:30
-
Zaterdag
-
Vrije training 3
12:30 - 13:30
-
Zondag
-
Race
15:00 - 17:00
-
Vrijdag
-
Vrije training 2
17:00 - 18:00
-
Zaterdag
-
Kwalificatie
16:00 - 17:00
-
Zondag
-
Snelste ronde
15:00 - 15:00
Test kalender
Circuit de Catalunya - Wintertest
WK standen 2026
Pos
Coureur
Team
Punten
2
115
3
106
4
75
5
73
Pos
Team
Punten
1
262
2
190
3
141
4
89
5
60
6
38
7
21
8
11
9
2
10
1
Gerelateerd nieuws
-
Red Bull vervangt veel onderdelen na crash Verstappen28 jun 2026 14:06
-
Russell vreest voor Verstappen: "Hij zat er goed bij!"28 jun 2026 13:22
-
Verstappen reageert op hardnekkige geruchten over F1-toekomst28 jun 2026 12:46
-
Kravitz: "Brown heeft Verstappen-gerucht zelf laten uitlekken"28 jun 2026 12:09
Geef je mening
Formule 1 kalender - 2026
Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
13 - 15 maa
China
27 - 29 maa
Japan
10 - 12 apr
Bahrein
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
22 - 24 mei
Canada
5 - 7 jun
Monaco
12 - 14 jun
Spanje
26 - 28 jun
Oostenrijk
Formule 1 kalender - 2026
Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
-
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Coureursprofiel
- Team Red Bull Racing
- Punten 3.500
- Podiums 128
- Grand Prix 240
- Land NL
- Geb. datum 30 sep 1997 (28)
- Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
- Gewicht 70 kg
- Lengte 1,8 m
- 834.635 reacties op Red Bull Racing
- 984 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Max Verstappen
Team profiel
- Team naam Red Bull Racing
- Basis Milton Keynes, Leafield, Oostenrijk
-
- Liam Lawson
- Sebastian Vettel 1
- Sebastian Vettel 1
- Sebastian Vettel 1
- Sebastian Vettel 1
- Daniel Ricciardo 3
- Sebastian Vettel 5
- Isack Hadjar 6
- Pierre Gasly 10
- Sergio Perez 11
- Sebastian Vettel 15
- Yuki Tsunoda 22
- Daniil Kvyat 26
- Max Verstappen 33
- 909.610 reacties op Red Bull Racing
- 687 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Red Bull Racing
Reacties (0)Login om te reageren