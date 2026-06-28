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F1Grand Prix Oostenrijk - Startgrid

AT Red Bull Ring - 28 juni 2026

1

GB

George Russell

Mercedes

  • 1:06.113

2

MC

Charles Leclerc

Ferrari

  • 1:06.349
  • +0.236

3

GB

Lewis Hamilton

Ferrari

  • 1:06.408
  • +0.295

4

IT

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

  • 1:06.414
  • +0.301

5

NL

Max Verstappen

Red Bull Racing

  • 1:06.475
  • +0.362

6

GB

Lando Norris

McLaren

  • 1:06.502
  • +0.389

7

AU

Oscar Piastri

McLaren

  • 1:06.511
  • +0.398

8

FR

Isack Hadjar

Red Bull Racing

  • 1:06.632
  • +0.519

9

NZ

Liam Lawson

Racing Bulls

  • 1:06.955
  • +0.842

10

GB

Arvid Lindblad

Racing Bulls

  • 1:07.007
  • +0.894

11

FR

Pierre Gasly

Alpine F1

  • 1:07.223
  • +1.110

12

BR

Gabriel Bortoleto

Audi

  • 1:07.293
  • +1.180

13

GB

Oliver Bearman

Haas F1

  • 1:07.523
  • +1.410

14

DE

Nico Hülkenberg

Audi

  • 1:07.611
  • +1.498

15

FR

Esteban Ocon

Haas F1

  • 1:07.817
  • +1.704

16

AR

Franco Colapinto

Alpine F1

  • 1:08.171
  • +2.058

17

ES

Carlos Sainz jr

Williams

  • 1:08.252
  • +2.139

18

TH

Alexander Albon

Williams

  • 1:08.509
  • +2.396

19

MX

Sergio Perez

Cadillac F1

  • 1:08.945
  • +2.832

20

FI

Valtteri Bottas

Cadillac F1

  • 1:09.030
  • +2.917

21

ES

Fernando Alonso

Aston Martin

  • 1:09.942
  • +3.829

22

CA

Lance Stroll

Aston Martin

  • 1:10.363
  • +4.250

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Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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