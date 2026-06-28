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Verstappen kan lachen om crash: "Misschien moet ik als boeddha naar Tibet"

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Verstappen kan lachen om crash: "Misschien moet ik als boeddha naar Tibet"

Max Verstappen beleefde zaterdag opnieuw een pijnlijke kwalificatie. De Nederlander crashte in zijn laatste snelle ronde op de Red Bull Ring en moet de Grand Prix van Oostenrijk daardoor vanaf de vijfde plaats aanvangen. Na afloop sprak de viervoudig wereldkampioen van een onverklaarbaar incident en haalde hij met een knipoog uit naar alle pech die hem dit seizoen blijft achtervolgen.

Door de crash zag Verstappen een kans op een plek in de top drie in rook opgaan. Poleposition zat er volgens de Red Bull Racing-coureur waarschijnlijk niet in, maar een sterke uitgangspositie voor de race leek wel binnen handbereik.

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Verstappen begrijpt niets van crash

Volgens Verstappen voelde zijn RB22 al eerder in de ronde vreemd aan. "In bocht zes merkte ik al dat de auto zich vreemd gedroeg, maar dat kon ik nog opvangen. In de voorlaatste bocht verloor ik ineens alle grip toen ik instuurde. Dat is heel apart en ik kan het eigenlijk niet verklaren. Ik ging die bocht niet harder in dan normaal, maar opeens brak de achterkant volledig uit."

Het was al de tweede keer dit seizoen dat Verstappen tijdens een kwalificatie crashte. Ook in Australië sprak hij destijds van een bijzonder vreemd incident. De Nederlander erkent dat de pech zich dit jaar blijft opstapelen. "Het hele seizoen gebeuren er al vreemde dingen. Misschien moet ik na afloop van het seizoen wel twee maanden naar Tibet om als een boeddha volledig tot rust te komen. Met deze auto's is alles zo complex dat ik soms niet alleen tot tien, maar zelfs tot honderd moet tellen."

Vertrouwen in upgrades, zorgen voor de race

Alsof de crash nog niet genoeg was, kende Verstappen ook gedurende het weekend meerdere technische problemen. Zo kampte hij met een slecht functionerend stoeltje, haperende communicatie via zijn oortjes en viel de RB22 meerdere keren zonder vermogen stil. Toch blijft hij positief over het nieuwe updatepakket van Red Bull.

"Het grootste deel van de upgrades doet precies wat we ervan verwachtten. Er zijn nog een paar punten die beter kunnen, maar daar gaan we de komende races meer duidelijkheid over krijgen. Mercedes was vooral in de snelle bochten nog sterker dan wij. Voor zondag maak ik me vooral zorgen over de bandenslijtage, want dat is dit seizoen meestal ons zwakste punt. We zullen zien wat er mogelijk is."

NicoS

Posts: 20.896

Ik zie hier eigenlijk maar één persoon continu janken……;)

  • 9
  • 28 jun 2026 - 10:31
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (14)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.505

    "Dat is heel apart en ik kan het eigenlijk niet verklaren.

    Ik ging die bocht niet harder in dan normaal,

    maar opeens brak de achterkant volledig uit.""


    Oh, maar Russell kan dat wel verklaren hoor!

    "De enige reden dat Max daar zo ver weg in de muur stond, was

    omdat hij aan het pushen was en daardoor de macht over het stuur verloor."

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 08:56
    • Mr Marly

      Posts: 8.005

      Je kan toch door een technisch mankement de controle over het stuur verliezen terwijl je aan het pushen bent?

      • + 5
      • 28 jun 2026 - 09:03
    • Pietje Bell

      Posts: 35.505

      Klopt, dat was ook het geval, maar Russell wist zeker

      dat het pushen de enige reden was. Zie zijn uitspraak.

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 09:12
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.557

    "Verstappen kan lachen om crash: "Misschien moet ik als boeddha naar Tibet"

    En als je dan toch gaat, neem dan het huilvolk mee ...heeft de rest 'n rustige winter.

    • + 3
    • 28 jun 2026 - 09:58
    • GetInThereLewis

      Posts: 1.044

      Racen met een aanhanger(s), daar heeft max wel ervaring mee.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 10:12
    • NicoS

      Posts: 20.896

      Ik zie hier eigenlijk maar één persoon continu janken……;)

      • + 9
      • 28 jun 2026 - 10:31
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.557

      Sarren of Narren Nico.

      Ik heb te weinig verstand van F1 om inhoudelijk te reageren....dus moet ik het zo doen.

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 11:07
    • WickieDeViking

      Posts: 1.219

      Zijn we eindelijk van ClownS af.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 12:01
    • da_bartman

      Posts: 6.696

      "Ik heb te weinig verstand van F1 om inhoudelijk te reageren....dus moet ik het zo doen." Ik heb al tijden de indruk, dat als je de woordjes " van F1 " had weggelaten dat dat dichter bij de waarheid zou zitten.

      • + 2
      • 28 jun 2026 - 13:53
  • snailer

    Posts: 33.618

    Begreep dat de foute constructie ook bij Hadjar aanwezig was.

    Als ik de FIA was zou ik de RBR's aan de kant houden, tot duidelijk is dat inderdaad de issue is verholpen.

    • + 1
    • 28 jun 2026 - 10:48
  • WickieDeViking

    Posts: 1.219

    "Ik ging die bocht niet harder in dan normaal."

    Dat klopt niet, Max. Volgens ClownS ging jij te snel de bocht in, omdat je tijd moest vinden. En hij kan het weten, want hij zat op de bank thuis en jij in de auto, dus logisch dat hij het beter weet dan jijzelf.

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 12:03
  • f1 benelux

    Posts: 4.279

    Nee Max, als je Boeddha al bent, hoef je niet meer naar Tibet.






    Zo ..

    • + 1
    • 28 jun 2026 - 12:26
  • harry stotter

    Posts: 1.080

    Die nummer 3 brengt hem net zo veel geluk als bij Ricciardo.

    • + 1
    • 28 jun 2026 - 13:07
  • Pietje Bell

    Posts: 35.505

    Mooie reacties van Leclerc en Norris toen ze hoorden dat er met de gele vlag
    gezwaaid werd.

    urlr.me/CvjRv3

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 14:05

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Ferrari
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89
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Datum
Grand Prix
Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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