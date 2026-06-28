Max Verstappen beleefde zaterdag opnieuw een pijnlijke kwalificatie. De Nederlander crashte in zijn laatste snelle ronde op de Red Bull Ring en moet de Grand Prix van Oostenrijk daardoor vanaf de vijfde plaats aanvangen. Na afloop sprak de viervoudig wereldkampioen van een onverklaarbaar incident en haalde hij met een knipoog uit naar alle pech die hem dit seizoen blijft achtervolgen.

Door de crash zag Verstappen een kans op een plek in de top drie in rook opgaan. Poleposition zat er volgens de Red Bull Racing-coureur waarschijnlijk niet in, maar een sterke uitgangspositie voor de race leek wel binnen handbereik.

Verstappen begrijpt niets van crash

Volgens Verstappen voelde zijn RB22 al eerder in de ronde vreemd aan. "In bocht zes merkte ik al dat de auto zich vreemd gedroeg, maar dat kon ik nog opvangen. In de voorlaatste bocht verloor ik ineens alle grip toen ik instuurde. Dat is heel apart en ik kan het eigenlijk niet verklaren. Ik ging die bocht niet harder in dan normaal, maar opeens brak de achterkant volledig uit."

Het was al de tweede keer dit seizoen dat Verstappen tijdens een kwalificatie crashte. Ook in Australië sprak hij destijds van een bijzonder vreemd incident. De Nederlander erkent dat de pech zich dit jaar blijft opstapelen. "Het hele seizoen gebeuren er al vreemde dingen. Misschien moet ik na afloop van het seizoen wel twee maanden naar Tibet om als een boeddha volledig tot rust te komen. Met deze auto's is alles zo complex dat ik soms niet alleen tot tien, maar zelfs tot honderd moet tellen."

Vertrouwen in upgrades, zorgen voor de race

Alsof de crash nog niet genoeg was, kende Verstappen ook gedurende het weekend meerdere technische problemen. Zo kampte hij met een slecht functionerend stoeltje, haperende communicatie via zijn oortjes en viel de RB22 meerdere keren zonder vermogen stil. Toch blijft hij positief over het nieuwe updatepakket van Red Bull.

"Het grootste deel van de upgrades doet precies wat we ervan verwachtten. Er zijn nog een paar punten die beter kunnen, maar daar gaan we de komende races meer duidelijkheid over krijgen. Mercedes was vooral in de snelle bochten nog sterker dan wij. Voor zondag maak ik me vooral zorgen over de bandenslijtage, want dat is dit seizoen meestal ons zwakste punt. We zullen zien wat er mogelijk is."