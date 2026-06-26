Red Bull Racing introduceerde tijdens de Grand Prix van Oostenrijk een omvangrijk updatepakket, maar dat leverde vrijdag nog niet het gewenste effect op. Isack Hadjar was na de tweede vrije training dan ook kritisch en gaf toe dat hij meer had verwacht van de vernieuwde auto.

Hadjar sloot de tweede trainingssessie als zevende af, terwijl Max Verstappen de vierde tijd noteerde. De Nederlander gaf ruim een halve seconde toe op snelste man Kimi Antonelli, waardoor Red Bull nog altijd werk aan de winkel lijkt te hebben.

'De auto voelt vrijwel hetzelfde als voorheen'

Volgens Hadjar heeft het updatepakket de auto nog niet ingrijpend veranderd. De Fransman merkt dat Red Bull nog altijd tegen dezelfde problemen aanloopt als voorheen. "Eerlijk gezegd voelt de auto niet heel anders aan. Het is grotendeels hetzelfde verhaal als voorheen en we zullen nog flinke stappen moeten zetten om het gat te dichten", zo liet hij optekenen bij Sky Sports.

Daarnaast viel hem vooral op dat de RB22 opnieuw moeizaam op gang kwam tijdens de trainingen. "Om de een of andere reden zijn we telkens langzaam uit de startblokken. Vaak komt de auto pas echt tot leven in de kwalificatie, maar dat moeten we zien op te lossen. Op dit moment is het behoorlijk lastig."

Gripproblemen zorgen voor hoofdbrekens

Vooral het gebrek aan grip in de langzame bochten baart Hadjar zorgen. Volgens de Red Bull-coureur is dat opvallend, omdat de auto juist op dat soort secties normaal gesproken sterk presteert.

"Vooral in bocht drie hadden we nauwelijks grip. Dat verrast me, want dit is juist een snelheidsbereik waarin we normaal goed zijn. Waarom de auto zich nu zo gedraagt, kan ik eigenlijk niet verklaren. We willen bovendien in iedere sessie competitief zijn en niet afhankelijk zijn van omstandigheden. Welke baan je ook voorgeschoteld krijgt, je moet simpelweg snel zijn."