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Hadjar heeft slecht nieuws voor Verstappen: "Updates werken niet"

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Hadjar heeft slecht nieuws voor Verstappen: "Updates werken niet"

Red Bull Racing introduceerde tijdens de Grand Prix van Oostenrijk een omvangrijk updatepakket, maar dat leverde vrijdag nog niet het gewenste effect op. Isack Hadjar was na de tweede vrije training dan ook kritisch en gaf toe dat hij meer had verwacht van de vernieuwde auto.

Hadjar sloot de tweede trainingssessie als zevende af, terwijl Max Verstappen de vierde tijd noteerde. De Nederlander gaf ruim een halve seconde toe op snelste man Kimi Antonelli, waardoor Red Bull nog altijd werk aan de winkel lijkt te hebben.

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'De auto voelt vrijwel hetzelfde als voorheen'

Volgens Hadjar heeft het updatepakket de auto nog niet ingrijpend veranderd. De Fransman merkt dat Red Bull nog altijd tegen dezelfde problemen aanloopt als voorheen. "Eerlijk gezegd voelt de auto niet heel anders aan. Het is grotendeels hetzelfde verhaal als voorheen en we zullen nog flinke stappen moeten zetten om het gat te dichten", zo liet hij optekenen bij Sky Sports. 

Daarnaast viel hem vooral op dat de RB22 opnieuw moeizaam op gang kwam tijdens de trainingen. "Om de een of andere reden zijn we telkens langzaam uit de startblokken. Vaak komt de auto pas echt tot leven in de kwalificatie, maar dat moeten we zien op te lossen. Op dit moment is het behoorlijk lastig."

Gripproblemen zorgen voor hoofdbrekens

Vooral het gebrek aan grip in de langzame bochten baart Hadjar zorgen. Volgens de Red Bull-coureur is dat opvallend, omdat de auto juist op dat soort secties normaal gesproken sterk presteert.

"Vooral in bocht drie hadden we nauwelijks grip. Dat verrast me, want dit is juist een snelheidsbereik waarin we normaal goed zijn. Waarom de auto zich nu zo gedraagt, kan ik eigenlijk niet verklaren. We willen bovendien in iedere sessie competitief zijn en niet afhankelijk zijn van omstandigheden. Welke baan je ook voorgeschoteld krijgt, je moet simpelweg snel zijn."

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.532

"Hadjar heeft slecht nieuws voor Verstappen: "Updates werken niet".

Verander Hadjar voor Redbull.

Maar daar zijn ze zo slim om tegen Isack te zeggen dat hij het slechte nieuws moet brengen tegen Max, anders komt Vermeulen weer om te dreigen dat Max anders weg gaat..

  • 2
  • 26 jun 2026 - 22:00
F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (4)

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  • Schumi86

    Posts: 626

    Die auto is lichter geworden, dan moet die toch sneller gaan maar nee hoor.

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 21:36
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.532

    "Hadjar heeft slecht nieuws voor Verstappen: "Updates werken niet".

    Verander Hadjar voor Redbull.

    Maar daar zijn ze zo slim om tegen Isack te zeggen dat hij het slechte nieuws moet brengen tegen Max, anders komt Vermeulen weer om te dreigen dat Max anders weg gaat..

    • + 2
    • 26 jun 2026 - 22:00
  • Bertrand Gachot

    Posts: 994

    Als je de koppen van de artikelen hier van boven naar beneden leest weet je hoe een schizofreen zich zou moeten voelen,

    • + 2
    • 26 jun 2026 - 22:04
    • snailer

      Posts: 33.591

      Dit is wel het grootste dieptepunt. Alsof Verstappen dat nieuws niet zelf had kunnen maken.

      Onboardje gezien. Lijkt wel de auto van begin 2024. Onderstuur, overstuur. Geen stuur. Stuurloos.

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 22:10

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 85
  • Podiums 1
  • Grand Prix 31
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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