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Red Bull onthult ingrijpende updates

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Red Bull onthult ingrijpende updates

Zoals verwacht introduceert het team van Red Bull Racing dit weekend een groot updatepakket. De Oostenrijkse renstal heeft ingrijpende veranderingen doorgevoerd aan de zijkant van de auto, terwijl ook aan de achtervleugel en de achterkant de nodige onderdelen zijn geüpdatet. Voor Max Verstappen zijn het belangrijke updates, want hij wil zich weer mengen in de strijd om de zege.

Eerder deze week werd al duidelijk dat Red Bull het grootste updatepakket van het jaar zou introduceren in Spielberg. Wat er precies zou veranderen, bleef onduidelijk, maar er lekte wel uit dat de auto's van Verstappen en Isack Hadjar voor het eerst dit jaar op gewicht zouden zijn. Tijdens de mediadag verschenen de eerste foto's van de nieuwe RB22 al op het internet, maar dat gaf nog weinig prijs over de precieze veranderingen.

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Wat gaat Red Bull aanpassen?

De documenten van de FIA verklappen nu wat Red Bull precies heeft veranderd. Red Bull heeft een groot updatepakket meegenomen naar Spielberg, en de focus lijkt vooral op de zij- en achterkant te liggen. Red Bull rijdt dit weekend met sterk aangepaste sidepods en een aangepaste engine cover. Volgens Red Bull gaat het hier vooral om de betrouwbaarheid, maar ze zullen de aanval willen openen.

Red Bull heeft de geometrie van de sidepod inlets aangepast, en volgens het team moet die ervoor zorgen dat er genoeg lucht door de radiatoren gaat. Aangezien ze de sidepods hebben aangepast, was het ook nodig om een aantal zaken aan te passen aan de engine cover. Hierdoor loopt alles goed in elkaar over, en volgens het team gaat het om kleine veranderingen aan het centrale gedeelte van de engine cover en delen van de koeling.

Wat is er verder aangepast?

Als onderdeel van deze veranderingen zijn er ook updates doorgevoerd aan de vloer van de RB22. De vloer is aangepast om ervoor te zorgen dat het beter past bij de nieuwe sidepods, en dit moet voor extra local load en meer performance zorgen. Ook de floor board is aangepast, en dit moet voor meer snelheid gaan zorgen.

Red Bull heeft niet alleen de sidepods en de vloer aangepast, maar ook de achterkant van de auto. Zo is de achterwielophanging lichtelijk aangepast, om ervoor te zorgen dat ze meer local load kunnen genereren, en dus beter kunnen presteren. Ook het bodywork aan de achterkant van de auto bij de achterwielen is aangepast. Ook aan de achtervleugel en de tailpipe van de uitlaat heeft Red Bull veranderingen doorgevoerd.

Veel updates bij andere teams

Red Bull is zeker niet het enige team dat updates heeft meegenomen naar Oostenrijk. Zo rijdt het team van McLaren met een experimentele achtervleugel en introduceren Audi en Cadillac enorme updatepakketten. Alleen de teams van Williams en Aston Martin komen dit weekend niet met updates.

misstappen

Posts: 3.592

ze zullen je meteen aannemen bij ieder willekeurig F1 team met dit inzicht van jou! ga er voor!

  • 4
  • 26 jun 2026 - 11:54
F1 Nieuws Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (5)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 984

    "Volgens Red Bull gaat het hier vooral om de betrouwbaarheid, maar ze zullen de aanval willen openen." Tjonge, jonge, precies het omgekeerde van wat nodig is! Eerst sneller, dan betrouwbaarder, zo blijf je rond plek 5-6-7-8 hangen.

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 11:47
    • misstappen

      Posts: 3.592

      ze zullen je meteen aannemen bij ieder willekeurig F1 team met dit inzicht van jou! ga er voor!

      • + 4
      • 26 jun 2026 - 11:54
  • gridiron

    Posts: 3.552

    Als die engine cover enkel bedoeld is om te anticiperen op die aangekondigde hittegolf in Oostenrijk, is dat dan een update?

    • + 1
    • 26 jun 2026 - 12:21
    • koppie toe

      Posts: 5.393

      Nou dacht ik dus ook al.

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 13:05
    • koppie toe

      Posts: 5.393

      En niks over gewicht reductie.
      Dus welke updates?
      In het artikel dan he, heb nog niks officieels gelezen.

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 13:07

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Japan
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1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
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Spanje
Circuit de Catalunya
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Oostenrijk
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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