Zoals verwacht introduceert het team van Red Bull Racing dit weekend een groot updatepakket. De Oostenrijkse renstal heeft ingrijpende veranderingen doorgevoerd aan de zijkant van de auto, terwijl ook aan de achtervleugel en de achterkant de nodige onderdelen zijn geüpdatet. Voor Max Verstappen zijn het belangrijke updates, want hij wil zich weer mengen in de strijd om de zege.

Eerder deze week werd al duidelijk dat Red Bull het grootste updatepakket van het jaar zou introduceren in Spielberg. Wat er precies zou veranderen, bleef onduidelijk, maar er lekte wel uit dat de auto's van Verstappen en Isack Hadjar voor het eerst dit jaar op gewicht zouden zijn. Tijdens de mediadag verschenen de eerste foto's van de nieuwe RB22 al op het internet, maar dat gaf nog weinig prijs over de precieze veranderingen.

Wat gaat Red Bull aanpassen?

De documenten van de FIA verklappen nu wat Red Bull precies heeft veranderd. Red Bull heeft een groot updatepakket meegenomen naar Spielberg, en de focus lijkt vooral op de zij- en achterkant te liggen. Red Bull rijdt dit weekend met sterk aangepaste sidepods en een aangepaste engine cover. Volgens Red Bull gaat het hier vooral om de betrouwbaarheid, maar ze zullen de aanval willen openen.

Red Bull heeft de geometrie van de sidepod inlets aangepast, en volgens het team moet die ervoor zorgen dat er genoeg lucht door de radiatoren gaat. Aangezien ze de sidepods hebben aangepast, was het ook nodig om een aantal zaken aan te passen aan de engine cover. Hierdoor loopt alles goed in elkaar over, en volgens het team gaat het om kleine veranderingen aan het centrale gedeelte van de engine cover en delen van de koeling.

Wat is er verder aangepast?

Als onderdeel van deze veranderingen zijn er ook updates doorgevoerd aan de vloer van de RB22. De vloer is aangepast om ervoor te zorgen dat het beter past bij de nieuwe sidepods, en dit moet voor extra local load en meer performance zorgen. Ook de floor board is aangepast, en dit moet voor meer snelheid gaan zorgen.

Red Bull heeft niet alleen de sidepods en de vloer aangepast, maar ook de achterkant van de auto. Zo is de achterwielophanging lichtelijk aangepast, om ervoor te zorgen dat ze meer local load kunnen genereren, en dus beter kunnen presteren. Ook het bodywork aan de achterkant van de auto bij de achterwielen is aangepast. Ook aan de achtervleugel en de tailpipe van de uitlaat heeft Red Bull veranderingen doorgevoerd.

Veel updates bij andere teams

Red Bull is zeker niet het enige team dat updates heeft meegenomen naar Oostenrijk. Zo rijdt het team van McLaren met een experimentele achtervleugel en introduceren Audi en Cadillac enorme updatepakketten. Alleen de teams van Williams en Aston Martin komen dit weekend niet met updates.