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Hadjar aangewezen als beste teamgenoot van 'onaantastbare' Verstappen

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Hadjar aangewezen als beste teamgenoot van 'onaantastbare' Verstappen

F1TV-analisten Jolyon Palmer, James Hinchcliffe en Tom Clarkson hebben zich erg positief uitgelaten over Max Verstappen en Red Bull Racing. De prestaties bij het team verbeteren lichtelijk, maar het is nog niet goed genoeg. Wanneer de auto wel goed is, is Verstappen op zijn allerbest stellen de analisten. 

De Nederlander is momenteel terug te vinden op de zevende plek in het wereldkampioenschap met 55 punten en Isack Hadjar met 34 punten. Hierdoor staat Red Bull op de vierde plek in het constructeurskampioenschap met 89 punten. 

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Lof voor Hadjar

Hadjar krijgt veel complimenten om zijn oren, want sommigen zeggen dat hij de sterkste teamgenoot van de viervoudig wereldkampioen is. Zo vraagt ook Clarkson zich af in de F1 Nation Podcast. "Hij zat heel dicht bij hem in de kwalificatie. Is hij de meest overtuigende teamgenoot die Max de afgelopen jaren heeft gehad?"

Palmer denkt het wel, maar er is een coureur die beter is dan Hadjar: Daniel Ricciardo. "Absoluut, met afstand zelfs. Sinds Daniel Ricciardo, zou ik zeggen. De statistieken van Verstappen tegenover zijn teamgenoten zijn heel interessant, want volgens mij is vrijwel niemand gemiddeld genomen in de kwalificatie comfortabel binnen vier tienden van hem gekomen."

Verstappen lost problemen op

De oud-coureur merkt op dat Verstappen bezig is met veel meer zaken dan alleen rijden. "De kanttekening daarbij is wel dat Max momenteel bezig is met het oplossen van problemen in een lastige auto. Ze hebben die auto nog niet helemaal onder controle. En wanneer Max een veel betere ronde rijdt, zie je ook ten opzichte van Hadjar weer wat meer verschil ontstaan", aldus Palmer. 

Hinchcliffe merkt op dat Hadjar een speciale vaardigheid heeft. "Het is interessant, want we hebben het de afgelopen twee, drie seizoenen vaker gehad over rookies en hoe zij zich verhouden tot hun meer ervaren teamgenoten." Hadjar doet iets dat de meeste jongelingen niet doen. "De trend was eigenlijk altijd dat een rookie dicht bij een ervaren coureur kan zitten wanneer de auto goed is. Maar wanneer de auto niet in het juiste venster zit, is de ervaren coureur vaak beter in staat om alles bij elkaar te brengen en er wat meer snelheid uit te halen."

Toch blijft Verstappen een dominante factor binnen Red Bull als de auto wel loopt. "Zoals je zegt: wanneer Max zich helemaal op zijn gemak voelt, is hij nog steeds absoluut onaantastbaar. Ik denk ook niet dat het kwalificatieverschil dan echt veel kleiner is dan wat we bij de afgelopen twee, drie of vier teamgenoten van hem hebben gezien."

Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing

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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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