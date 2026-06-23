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Hadjar open over Verstappen: "Hij dwingt je tot het uiterste in elke ronde"

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Hadjar open over Verstappen: "Hij dwingt je tot het uiterste in elke ronde"

Isack Hadjar legt uit hoe zijn band met Max Verstappen zich verhoudt De Fransman is in een goede vorm en lijkt redelijk tegen Verstappen op te kunnen boksen. De twee helpen elkaar door dit seizoen heen en lijken te groeien. 

Hadjar zoekt veel steun bij Verstappen en de viervoudig wereldkampioen geeft die ook. Het is nog maar het tweede seizoen van de Fransman in de koningsklasse van de autosport. Momenteel is de verhouding in het voordeel van Verstappen. Zowel in de races als de kwalificaties staat het 5-2 voor de Nederlander. 

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Hadjar en Verstappen hebben een goede band

Tegenover Motorsport vertelt de Fransman over zijn band met de Nederlander. "Hij vraagt me zeker geen advies, maar als ik het hem vraag, geeft hij antwoord. Als ik informatie nodig heb, is hij heel open en heel vriendelijk. Hij verbergt dus niets, omdat hij weet dat hij sterk is." Het is geen gemakkelijke taak om de teamgenoot van Verstappen te zijn, want dat is de eerste rivaal die je moet verslaan. 

"Er is gewoon geen tijd om lui te zijn, echt niet. Het is alsof hij elke keer dat je de baan opgaat een ronde neerzet op het hoogste niveau dat je ooit hebt gezien, en dan denk je: 'Oké, ik moet hier en daar een grote stap zetten' en het kost je veel om dat te evenaren, of zelfs maar in de buurt te komen", aldus de Fransman. Momenteel is Hadjar terug te vinden op de negende plek met 34 punten en Verstappen op de zevende plek met 55 punten. 

Hadjar moet aanpoten

De coureur moet door blijven zetten; dat is een ding dat zeker is. "Dus elke keer als ik op het circuit ben, weet ik dat ik heel diep moet graven, want het is superindrukwekkend", aldus de Fransman. "Het is niet altijd makkelijk, maar het kan me niet zoveel schelen. Ik ben jong, dit is mijn tweede jaar, dus nu maak ik die fouten nog. Als ik straks een auto heb waarmee ik wereldkampioen kan worden, maak ik die fouten niet meer. Dat is het idee."

Hadjar let niet op de Nederlander, maar rijdt zijn eigen races. "Maar ik ben meer gefocust op mijn eigen prestaties. Ik kan mijn prestaties vergelijken met die van de besten op de startgrid. Daar richt ik me op dit moment op."

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.491

Als ik zo naar dat gezicht kijk van Isack kan ik concluderen dat dat Max goed gelukt is.
Ronde na ronde heeft Max Isack flink van langs gegeven.

Hmm, zou Kelly dat wel goed vinden??

  • 3
  • 23 jun 2026 - 20:15
F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (3)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.491

    Als ik zo naar dat gezicht kijk van Isack kan ik concluderen dat dat Max goed gelukt is.
    Ronde na ronde heeft Max Isack flink van langs gegeven.

    Hmm, zou Kelly dat wel goed vinden??

    • + 3
    • 23 jun 2026 - 20:15
    • Drunt

      Posts: 630

      Tis idd echt een lelijkerd, of er zit hem een fikse drol dwars

      • + 0
      • 23 jun 2026 - 22:18
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.491

      Ik denk allebei.

      • + 0
      • 23 jun 2026 - 22:20

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Ferrari
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-
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-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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