Het lijkt erop dat het team van Red Bull Racing aankomend weekend alle kaarten op tafel gaat leggen. In Oostenrijk introduceert het team van Max Verstappen een groot updatepakket, en het lijkt om een ingrijpend pakket te gaan. De RB22 lijkt ook voor het eerst op gewicht te komen.

Red Bull-teambaas Laurent Mekies kondigde in Barcelona al aan dat het team in Spielberg een groot updatepakket gaat introduceren. Wat ze precies gaan doen, hield hij in het midden, maar dat Red Bull met deze nieuwe onderdelen de aanval wil openen, werd wel duidelijk. Het Oostenrijkse team jaagt op betere prestaties, en de achterstand op Mercedes, Ferrari en McLaren begint steeds verder te groeien.

Hoe groot zijn de updates?

Volgens De Telegraaf introduceert Red Bull in Oostenrijk het grootste updatepakket van het jaar. Eerder dit seizoen introduceerde het team een groot updatepakket in Miami, maar de aanstaande updates voor Spielberg zijn nóg groter. Het is een belangrijk moment voor het team, want Verstappen wil weer mee kunnen vechten om de podiumplekken én de zeges.

Het lijkt erop dat Red Bull op hun thuiscircuit in Oostenrijk een stap gaat zetten in de goede richting. Volgens De Telegraaf waren de auto's van Verstappen en Isack Hadjar begin dit jaar zo'n twaalf kilo te zwaar, en was het belangrijk om gewicht te verliezen. De nieuwe updates voor de Red Bull Ring moeten ervoor zorgen dat de auto op het streefgewicht komt. Het minimumgewicht van de auto inclusief coureur staat dit jaar op 768 kilo.

Alle ogen op Verstappen

Volgens De Telegraaf zijn deze updates ook belangrijk voor de toekomst van Verstappen. Hij wordt immers nog altijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en volgens de krant heeft hij het team nog altijd niet zijn ja-woord gegeven voor 2027. Hij beschikt wel over een contract dat loopt tot en met 2028, maar hij beschikt over ontspanningsclausules.

Of de updates gaan helpen, blijft nog gissen. Wat dus wel vaststaat, is dat de Grand Prix van Oostenrijk zeer belangrijk wordt voor Red Bull. Het is de verwachting dat nog meer teams grote updates zullen meenemen naar de Red Bull Ring.