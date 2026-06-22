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'Red Bull kiest de aanval met opvallend groot updatepakket'

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'Red Bull kiest de aanval met opvallend groot updatepakket'

Het lijkt erop dat het team van Red Bull Racing aankomend weekend alle kaarten op tafel gaat leggen. In Oostenrijk introduceert het team van Max Verstappen een groot updatepakket, en het lijkt om een ingrijpend pakket te gaan. De RB22 lijkt ook voor het eerst op gewicht te komen.

Red Bull-teambaas Laurent Mekies kondigde in Barcelona al aan dat het team in Spielberg een groot updatepakket gaat introduceren. Wat ze precies gaan doen, hield hij in het midden, maar dat Red Bull met deze nieuwe onderdelen de aanval wil openen, werd wel duidelijk. Het Oostenrijkse team jaagt op betere prestaties, en de achterstand op Mercedes, Ferrari en McLaren begint steeds verder te groeien.

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Hoe groot zijn de updates?

Volgens De Telegraaf introduceert Red Bull in Oostenrijk het grootste updatepakket van het jaar. Eerder dit seizoen introduceerde het team een groot updatepakket in Miami, maar de aanstaande updates voor Spielberg zijn nóg groter. Het is een belangrijk moment voor het team, want Verstappen wil weer mee kunnen vechten om de podiumplekken én de zeges.

Het lijkt erop dat Red Bull op hun thuiscircuit in Oostenrijk een stap gaat zetten in de goede richting. Volgens De Telegraaf waren de auto's van Verstappen en Isack Hadjar begin dit jaar zo'n twaalf kilo te zwaar, en was het belangrijk om gewicht te verliezen. De nieuwe updates voor de Red Bull Ring moeten ervoor zorgen dat de auto op het streefgewicht komt. Het minimumgewicht van de auto inclusief coureur staat dit jaar op 768 kilo.

Alle ogen op Verstappen

Volgens De Telegraaf zijn deze updates ook belangrijk voor de toekomst van Verstappen. Hij wordt immers nog altijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en volgens de krant heeft hij het team nog altijd niet zijn ja-woord gegeven voor 2027. Hij beschikt wel over een contract dat loopt tot en met 2028, maar hij beschikt over ontspanningsclausules.

Of de updates gaan helpen, blijft nog gissen. Wat dus wel vaststaat, is dat de Grand Prix van Oostenrijk zeer belangrijk wordt voor Red Bull. Het is de verwachting dat nog meer teams grote updates zullen meenemen naar de Red Bull Ring.

hupholland

Posts: 10.013

gelukkig heeft Max ontspanningsclausule's volgens het artikel. Wel grappig dat zo'n typefout dan gecombineerd wordt met vakantiefoto's van een ontspannen Max.

  • 14
  • 22 jun 2026 - 17:43
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (9)

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  • Flexwing

    Posts: 415

    Hoop maar dat ze werken dan wordt het nog spannend voor in.

    • + 1
    • 22 jun 2026 - 17:28
    • hupholland

      Posts: 10.013

      gelukkig heeft Max ontspanningsclausule's volgens het artikel. Wel grappig dat zo'n typefout dan gecombineerd wordt met vakantiefoto's van een ontspannen Max.

      • + 13
      • 22 jun 2026 - 17:43
    • StevenQ

      Posts: 10.554

      Als de updates ook 6 tot 7 kilo van het gewicht afhalen werkt dat sowieso

      • + 2
      • 22 jun 2026 - 17:58
    • MustFeed

      Posts: 10.546

      Heel belangrijk. Ik ben die ontspanningsclausules vergeten in mijn contract.

      • + 5
      • 22 jun 2026 - 18:16
    • snailer

      Posts: 33.537

      Ik heb vandaag of gisteren gelezen dat inderdaad Verstappen ontspanningsclausules heeft. Hij mag lekker even langs Kel gaan omdat hij geen sponsor verplichtingen heeft. En hij mag Karten. Hij maf endurance racen. Aldus Sainz.

      Allemaal toch pure ontspanning.

      • + 2
      • 22 jun 2026 - 20:35
  • Pietje Bell

    Posts: 35.421

    @Larry, laat je even iets van je horen?

    • + 0
    • 22 jun 2026 - 20:12
    • Bertrand Gachot

      Posts: 933

      @pietje, ik zal wel even voor Larry antwoorden, "het gaat niet om de grootte, het gaat om wat je er mee doet"

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 20:40
    • Pietje Bell

      Posts: 35.421

      @Bertrand, @Larry post hier elke dag, al jaren. Hij heeft sinds eergisteren niets meer gepost en dat is geen goed teken.

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 20:57
    • Bertrand Gachot

      Posts: 933

      @Pietje, we houden het in de gaten, hopelijk heeft hij gewoon een wifi/netwerk/overige verbindings-storing en is hij snel weer terug, zonder Larry is de sjeu er idd snel vanaf.

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 21:01

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Verenigde Staten van Amerika
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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