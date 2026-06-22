Max Verstappen geldt niet als de topfavoriet voor de zege op de Red Bull Ring, maar de cijfers zullen hem wel een goed gevoel geven. Verstappen gaat aankomend weekend jagen op een topprestatie, en dat is iets dat hem in het verleden vaak is gelukt in Spielberg. Er is namelijk geen coureur die het beter heeft gedaan dan Verstappen in Oostenrijk.

Na een lastige Grand Prix van Barcelona en een pijnlijke uitvalbeurt in Monaco, hoopt Verstappen in Oostenrijk wel te kunnen scoren. De Red Bull Ring is niet alleen eigendom van zijn werkgever, het is ook het circuit waar hij in het verleden vaak geweldig presteerde. In de afgelopen jaren ging het wat minder; Verstappen viel vorig jaar uit na een startcrash en clashte in het jaar daarvoor met Lando Norris.

De prestaties van Verstappen

In de jaren daarvoor herschreef hij echter de geschiedenisboekjes in de Oostenrijkse Grand Prix. Verstappen wist de race vier keer te winnen, en is daarmee de recordhouder. Van het huidige startveld is Valtteri Bottas de enige coureur die de race vaker dan één keer wist te winnen.

Verstappen startte de Grand Prix ook vier keer vanaf de pole position, en ook dat is een record. Hij heeft één pole meer dan Niki Lauda, René Arnoux, Nelson Piquet én Bottas. Ook qua snelste rondes is Verstappen de recordhouder met vier snelste rondjes, en hij is ook de man die de meeste rondjes aan de leiding heeft gereden in de Oostenrijkse Grands Prix. In de afgelopen jaren reed hij 267 rondjes aan de leiding in de Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring. Daarnaast is Verstappen ook de coureur met de meeste podiumplekken (zes) in Oostenrijk.

Ook dominant in alternatieve race

In coronajaren 2020 en 2021 werd er twee keer geracet op de Red Bull Ring, en ook in de extra Grand Prix van Stiermarken liet Verstappen zien wat hij waard is. Hij wist deze race één keer te winnen, en stond er ook op de pole position. Hiermee liet hij nogmaals zien dat hij kan worden gezien als de koning van de Red Bull Ring.