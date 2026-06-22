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Verstappen kan recordjacht voortzetten in Oostenrijk

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Verstappen kan recordjacht voortzetten in Oostenrijk

Max Verstappen geldt niet als de topfavoriet voor de zege op de Red Bull Ring, maar de cijfers zullen hem wel een goed gevoel geven. Verstappen gaat aankomend weekend jagen op een topprestatie, en dat is iets dat hem in het verleden vaak is gelukt in Spielberg. Er is namelijk geen coureur die het beter heeft gedaan dan Verstappen in Oostenrijk.

Na een lastige Grand Prix van Barcelona en een pijnlijke uitvalbeurt in Monaco, hoopt Verstappen in Oostenrijk wel te kunnen scoren. De Red Bull Ring is niet alleen eigendom van zijn werkgever, het is ook het circuit waar hij in het verleden vaak geweldig presteerde. In de afgelopen jaren ging het wat minder; Verstappen viel vorig jaar uit na een startcrash en clashte in het jaar daarvoor met Lando Norris.

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De prestaties van Verstappen

In de jaren daarvoor herschreef hij echter de geschiedenisboekjes in de Oostenrijkse Grand Prix. Verstappen wist de race vier keer te winnen, en is daarmee de recordhouder. Van het huidige startveld is Valtteri Bottas de enige coureur die de race vaker dan één keer wist te winnen. 

Verstappen startte de Grand Prix ook vier keer vanaf de pole position, en ook dat is een record. Hij heeft één pole meer dan Niki Lauda, René Arnoux, Nelson Piquet én Bottas. Ook qua snelste rondes is Verstappen de recordhouder met vier snelste rondjes, en hij is ook de man die de meeste rondjes aan de leiding heeft gereden in de Oostenrijkse Grands Prix. In de afgelopen jaren reed hij 267 rondjes aan de leiding in de Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring. Daarnaast is Verstappen ook de coureur met de meeste podiumplekken (zes) in Oostenrijk.

Ook dominant in alternatieve race

In coronajaren 2020 en 2021 werd er twee keer geracet op de Red Bull Ring, en ook in de extra Grand Prix van Stiermarken liet Verstappen zien wat hij waard is. Hij wist deze race één keer te winnen, en stond er ook op de pole position. Hiermee liet hij nogmaals zien dat hij kan worden gezien als de koning van de Red Bull Ring.

Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (2)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 928

    Alternatief: hoewel de vooruitzichten niet perse gunstig zijn, probeert Verstappen zijn recordjacht voort te zetten.

    • + 0
    • 22 jun 2026 - 14:14
  • Pietje Bell

    Posts: 35.417

    Erik van Haren zojuist:

    "Grootste update-pakket van het jaar én auto helemaal op gewicht.

    Red Bull Racing, het team van Max Verstappen, gaat met hoge verwachtingen de thuisrace in Oostenrijk tegemoet. De renstal introduceert op de Red Bull Ring het grootste pakket aan nieuwe onderdelen tot dusver, dit seizoen.
    Begin mei kwam Red Bull in Miami ook al met aanzienlijk veel updates op de proppen, nadat het Formule 1-seizoen toen ruim een maand had stilgelegen door de onrust in het Midden-Oosten. Nu bevestigen insiders dat het nieuwe pakket nóg significanter zal zijn.

    Met de updates die in Oostenrijk worden geïntroduceerd, is de auto zo’n beetje op het streefgewicht en is het dieet dus afgerond. Het minimumgewicht van de Formule 1-bolides is dit jaar 768 kilogram, inclusief de coureur."

    • + 0
    • 22 jun 2026 - 16:52

AT Grand Prix van Oostenrijk

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
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2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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