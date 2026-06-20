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'Mercedes huurt externe krachten in om motorproblemen op te lossen'

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'Mercedes huurt externe krachten in om motorproblemen op te lossen'

Het lijkt erop dat het team van Mercedes externe consultants heeft ingehuurd om de motorproblemen op te lossen. De Duitse renstal heeft een sterke seizoenstart achter de rug, maar ze zijn ook al meerdere keren tegen motorproblemen aangelopen. Technisch directeur James Allison legt uit dat ze hard bezig zijn met het oplossen van de problemen.

Mercedes is dit jaar uit de startblokken geschoten, en ze voeren het wereldkampioenschap aan met Andrea Kimi Antonelli. Afgelopen weekend viel Antonelli in de slotfase van de Grand Prix van Barcelona uit met motorproblemen, en het was niet de eerste keer dat dit misging. Zo viel zijn teamgenoot George Russell in Canada uit met motorproblemen, en gaven de krachtbronnen bij klantenteam McLaren ook meerdere keren de geest.

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Wat is er aan de hand?

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com werkt Mercedes achter de schermen hard door om de problemen op te lossen. Sterker nog, ze zouden zelfs externe consultants hebben ingehuurd om een oplossing te vinden voor de problemen. 

De problemen liggen volgens het Italiaanse medium bij de accu's. Als ze rijden bij hoge temperaturen, krijgen deze onderdelen het zwaarder. Wanneer ze buiten het optimale koelbereik zouden komen, dan neemt het risico op problemen toe. Daarnaast helpt het ook niet mee als de coureurs vlak achter een andere auto moeten rijden, en Antonelli's uitvalbeurt in Barcelona kwam mogelijk door zijn felle duel met Russell.

Aankomend weekend in Oostenrijk zal Mercedes er volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com dan ook alles aan gaan doen om weer vooraan het veld te zitten. Als het warmer wordt op de Red Bull Ring, dan kunnen ze ook weer tegen problemen aanlopen.

Hoe reageert Mercedes?

Technisch directeur James Allison maakt zich vooralsnog geen grote zorgen. De Brit geeft een verklaring en wordt geciteerd door de Italiaanse tak van Motorsport.com: "Ik denk dat iedereen die de Formule 1 op de voet volgt, heeft gemerkt dat deze problemen in de loop van het seizoen meerdere Mercedes-auto's hebben getroffen. De oorzaken zijn niet allemaal identiek, maar het zit over het algemeen in hetzelfde gedeelte van de accu."

"Ik denk dat we de meeste risico's in kaart hebben gebracht. En met een beetje geluk, wanneer we de nieuwe modules geleidelijk aan in de loop van het seizoen introduceren, dan zou ons team beter moeten presteren."

Need5Speed

Posts: 3.992

Fijn, nu hebben we dus auto's waarmee je niet kan vechten omdat de accu dan te heet wordt. Wat een geweldige regels toch die dit allemaal mogelijk maken.

  • 7
  • 20 jun 2026 - 11:54
F1 Nieuws Mercedes

Reacties (5)

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  • Need5Speed

    Posts: 3.991

    Fijn, nu hebben we dus auto's waarmee je niet kan vechten omdat de accu dan te heet wordt. Wat een geweldige regels toch die dit allemaal mogelijk maken.

    • + 7
    • 20 jun 2026 - 11:54
  • AUDI_F1

    Posts: 3.902

    Ik weet wel dat een 'externe consulent' het dubbele salaris vraagd als de gewone top werknemer verdiend. Maar ik neem aan dat het wel wordt opgelost, en dan nog een goede update op de motor en de mercedes gaat als een raket.

    • + 1
    • 20 jun 2026 - 12:28
    • racepace1

      Posts: 792

      Ferrari Mag iets meer erin gooien :)

      • + 0
      • 20 jun 2026 - 14:09
    • snailer

      Posts: 33.495

      Consultants 'verdienen' echt veel meer dan het dubbele in sommige vakgebieden.

      Alleen is dat de halve waarheid. Een ingehuud=rde consultant hoeft men niets voor af te dregen. Geen pesioen op te bouwen. Geen verzekeringen. Geen trainingen. In de boekhouding staat een eenvoudige notitie: Zoveel uur maal x pegels. Drukt positief op de begroting, omdat het kosten zijn.

      De motoren drukken ook nog eens NIET op de F1 cap, hoewel er volgens mij ook een cap is voor de motoren. Dacht dat Honda die vorig seizoen (of het jaar er voor) had overschreden.

      • + 1
      • 20 jun 2026 - 14:15
  • f(1)orum

    Posts: 10.139

    Tja, das de prijs die je moet betalen wanneer je je motor knijpt ikv ADUO ;-)

    • + 1
    • 20 jun 2026 - 13:10

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
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89
5
Alpine F1
60
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Racing Bulls
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Bahrein
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
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Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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