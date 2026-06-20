Het lijkt erop dat het team van Mercedes externe consultants heeft ingehuurd om de motorproblemen op te lossen. De Duitse renstal heeft een sterke seizoenstart achter de rug, maar ze zijn ook al meerdere keren tegen motorproblemen aangelopen. Technisch directeur James Allison legt uit dat ze hard bezig zijn met het oplossen van de problemen.

Mercedes is dit jaar uit de startblokken geschoten, en ze voeren het wereldkampioenschap aan met Andrea Kimi Antonelli. Afgelopen weekend viel Antonelli in de slotfase van de Grand Prix van Barcelona uit met motorproblemen, en het was niet de eerste keer dat dit misging. Zo viel zijn teamgenoot George Russell in Canada uit met motorproblemen, en gaven de krachtbronnen bij klantenteam McLaren ook meerdere keren de geest.

Wat is er aan de hand?

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com werkt Mercedes achter de schermen hard door om de problemen op te lossen. Sterker nog, ze zouden zelfs externe consultants hebben ingehuurd om een oplossing te vinden voor de problemen.

De problemen liggen volgens het Italiaanse medium bij de accu's. Als ze rijden bij hoge temperaturen, krijgen deze onderdelen het zwaarder. Wanneer ze buiten het optimale koelbereik zouden komen, dan neemt het risico op problemen toe. Daarnaast helpt het ook niet mee als de coureurs vlak achter een andere auto moeten rijden, en Antonelli's uitvalbeurt in Barcelona kwam mogelijk door zijn felle duel met Russell.

Aankomend weekend in Oostenrijk zal Mercedes er volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com dan ook alles aan gaan doen om weer vooraan het veld te zitten. Als het warmer wordt op de Red Bull Ring, dan kunnen ze ook weer tegen problemen aanlopen.

Hoe reageert Mercedes?

Technisch directeur James Allison maakt zich vooralsnog geen grote zorgen. De Brit geeft een verklaring en wordt geciteerd door de Italiaanse tak van Motorsport.com: "Ik denk dat iedereen die de Formule 1 op de voet volgt, heeft gemerkt dat deze problemen in de loop van het seizoen meerdere Mercedes-auto's hebben getroffen. De oorzaken zijn niet allemaal identiek, maar het zit over het algemeen in hetzelfde gedeelte van de accu."

"Ik denk dat we de meeste risico's in kaart hebben gebracht. En met een beetje geluk, wanneer we de nieuwe modules geleidelijk aan in de loop van het seizoen introduceren, dan zou ons team beter moeten presteren."