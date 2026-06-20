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Verstappen verbluft MotoGP-coureur: "Echt een geweldige gozer"

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Verstappen verbluft MotoGP-coureur: "Echt een geweldige gozer"

Pedro Acosta heeft zich lovend uitgelaten over Max Verstappen na een ontmoeting tijdens de Grand Prix van Spanje. De MotoGP-coureur was aanwezig op het Circuit de Barcelona-Catalunya en hield vooral een positieve indruk over aan de viervoudig wereldkampioen Formule 1.

Dat is opvallend, want Verstappen beleefde een moeizaam raceweekend in Barcelona. De Nederlander finishte als vierde en verloor meer dan veertig seconden op winnaar Lewis Hamilton, waardoor zijn achterstand in het kampioenschap verder opliep.

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Acosta had andere verwachtingen van Verstappen

Acosta, die uitkomt voor Red Bull KTM Factory Racing, gaf toe dat hij Verstappen na afloop van de race liever met rust wilde laten. De MotoGP-rijder verwachtte dat de Nederlander gefrustreerd zou zijn na opnieuw een teleurstellend resultaat.

"Ik dacht eerlijk gezegd dat hij na de race geen zin zou hebben om met iemand te praten. Tot mijn verbazing was hij juist degene die mij opzocht", vertelde Acosta aan Marca.

"Ik probeerde me in zijn situatie te verplaatsen, maar hij bleek ontzettend toegankelijk. Dat gold trouwens voor meerdere Formule 1-coureurs. Ik heb ook gesproken met Carlos Sainz, Oscar Piastri en Lando Norris. Iedereen nam uitgebreid de tijd."

Acosta onder de indruk van Verstappens mentaliteit

Ondanks de moeilijke start van het seizoen blijft Acosta onder de indruk van de manier waarop Verstappen met tegenslagen omgaat. De Nederlander staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap en wist dit seizoen pas één podiumplaats te behalen.

Volgens de Spanjaard helpt het Verstappen dat hij zijn focus kan verleggen naar andere raceprojecten buiten de Formule 1.

"Hij kan na een lastig weekend gewoon instappen voor een 24-uursrace op de Nürburgring en daarna naar huis gaan. Dat geeft hem extra ruimte in zijn hoofd", aldus Acosta.

"Max heeft al zo vaak gewonnen dat hij weet hoe hij met dit soort periodes moet omgaan. Hij pakt het beter aan dan ik had verwacht."

snailer

Posts: 33.500

Hoezo Ouw. Jij mag daarna toch niet.

  • 2
  • 20 jun 2026 - 11:06
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (10)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 917

    Kijk na alle technische updates en in’s & out’s van de regelwijzingen en bezwaarschriften, is dit het nieuws waar ik op zaterdagochtend op zit te wachten!

    • + 0
    • 20 jun 2026 - 09:16
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.464

      Ja, jij mss.
      Ik zit te wachten op welke coureur zijn vriendin/vrouw heeft uitgewoond gisteravond/vanacht.

      • + 0
      • 20 jun 2026 - 10:07
    • snailer

      Posts: 33.502

      Hoezo Ouw. Jij mag daarna toch niet.

      • + 2
      • 20 jun 2026 - 11:06
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.464

      Maandag ben ik weer aan de beurt als het goed is snailer.....als het goed is.
      Moet het niet te warm zijn volgens m'n meisje, anders niet.

      • + 1
      • 20 jun 2026 - 11:18
    • snailer

      Posts: 33.502

      Maar zeker niet bij de F1 vrouwen, Ouw.

      • + 0
      • 20 jun 2026 - 15:51
  • snailer

    Posts: 33.502

    Ik ga echt zeer nieuwsgierig uitkijken naar wat we nu weer niet verkeerd moeten begrijpen.

    Wordt vervolgd denk ik.

    En Bertrand denkt dan weer: Waarom ben ik vanmorgen uberhaupt uit bed gekomen.

    Persoonlijk weet ik waarom ik uit bed ben gekomen. Niet om hier mee te lezen, hoor. Nee! Ik ben uit bed gegooid door mijn lieftallige vrouw. Ik moet op jacht naar snoekbaars voor de BBQ.

    Ik heb het gevoel dat ik vandaag niets ga vangen. Ik zit nu namelijk bij mijn kameraad in de tijd. In de schaduw. Maar ik heb een backup plan. Er zit er nog 1 in de vriezer.

    • + 2
    • 20 jun 2026 - 11:11
    • snailer

      Posts: 33.502

      tijd => tuin... Is dan weer wel quality time.

      • + 2
      • 20 jun 2026 - 11:12
    • Bertrand Gachot

      Posts: 917

      @Snailer, nou Bertje die heeft vandaag een heerlijke dag gepland aan het strand in het prachtige Baskenland, reden genoeg om vroeg uit de veren te komen.

      • + 1
      • 20 jun 2026 - 11:55
    • snailer

      Posts: 33.502

      Veel plezier, Bertje! Het is je meer dan gegund!

      Maar strand.... Veel te warm in de zomer en veel te druk. Weet uiteraard niet hoe druk de stranden zijn in Baskenland.
      Mijn familie woont in de buurt van Valencia.

      • + 0
      • 20 jun 2026 - 15:54
  • snailer

    Posts: 33.502

    Het positieve aan Spanje voor Verstappen. Hij liep punten in in het kampioenschap.

    Logisch dat hij Verstappen geweldig vond.

    • + 0
    • 20 jun 2026 - 16:12

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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
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Verenigde Staten van Amerika
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Spanje
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Datum
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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