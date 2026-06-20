Pedro Acosta heeft zich lovend uitgelaten over Max Verstappen na een ontmoeting tijdens de Grand Prix van Spanje. De MotoGP-coureur was aanwezig op het Circuit de Barcelona-Catalunya en hield vooral een positieve indruk over aan de viervoudig wereldkampioen Formule 1.

Dat is opvallend, want Verstappen beleefde een moeizaam raceweekend in Barcelona. De Nederlander finishte als vierde en verloor meer dan veertig seconden op winnaar Lewis Hamilton, waardoor zijn achterstand in het kampioenschap verder opliep.

Acosta had andere verwachtingen van Verstappen

Acosta, die uitkomt voor Red Bull KTM Factory Racing, gaf toe dat hij Verstappen na afloop van de race liever met rust wilde laten. De MotoGP-rijder verwachtte dat de Nederlander gefrustreerd zou zijn na opnieuw een teleurstellend resultaat.

"Ik dacht eerlijk gezegd dat hij na de race geen zin zou hebben om met iemand te praten. Tot mijn verbazing was hij juist degene die mij opzocht", vertelde Acosta aan Marca.

"Ik probeerde me in zijn situatie te verplaatsen, maar hij bleek ontzettend toegankelijk. Dat gold trouwens voor meerdere Formule 1-coureurs. Ik heb ook gesproken met Carlos Sainz, Oscar Piastri en Lando Norris. Iedereen nam uitgebreid de tijd."

Acosta onder de indruk van Verstappens mentaliteit

Ondanks de moeilijke start van het seizoen blijft Acosta onder de indruk van de manier waarop Verstappen met tegenslagen omgaat. De Nederlander staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap en wist dit seizoen pas één podiumplaats te behalen.

Volgens de Spanjaard helpt het Verstappen dat hij zijn focus kan verleggen naar andere raceprojecten buiten de Formule 1.

"Hij kan na een lastig weekend gewoon instappen voor een 24-uursrace op de Nürburgring en daarna naar huis gaan. Dat geeft hem extra ruimte in zijn hoofd", aldus Acosta.

"Max heeft al zo vaak gewonnen dat hij weet hoe hij met dit soort periodes moet omgaan. Hij pakt het beter aan dan ik had verwacht."