Juan Pablo Montoya heeft veel vertrouwen in Red Bull Racing. Het seizoen is alweer zeven races onderweg, maar het kampioenschap is nog niet gespeeld en er kan nog van alles gebeuren voor Max Verstappen. Montoya denkt dat Red Bull een grote stap kan maken in Oostenrijk.

Montoya denkt dat met name Verstappen zich meer en meer competitief kan mengen met de mannen vooraan in het veld. Daarmee doelt de Colombiaan op de Mercedes- en Ferrari-coureurs. Momenteel zijn het Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton die strijden om het wereldkampioenschap. Verstappen is terug te vinden op de zevende positie.

Red Bull is indrukwekkend

De motor van Red Bull en Ford werd onlangs uitgeroepen tot beste motor en daarom mogen zij geen updates meer toevoegen aan het motorblok. "Ja, aan de ene kant vind ik het indrukwekkend wat Red Bull met de motoren heeft gedaan. Vanuit het niets zo’n motor bouwen is indrukwekkend. Dat is echt heel goed werk", aldus Montoya in de MontoyAS-podcast.

De Red Bull-bolide is té zwaar, maar dat kan veranderen in Oostenrijk. Hierdoor kan de auto veel sneller worden. "Aan de andere kant is het grote verschil vooral het gewicht van de auto. Theoretisch halen ze er voor Oostenrijk al het overtollige gewicht af en komt de auto op het minimumgewicht. Ik denk dat dat een groot verschil gaat maken."

Red Bull is groeiende

Montoya merkt op dat Red Bull groeit door dit soort ontwikkelingen door te voeren. "Gewicht besparen is óók onderdeel van ontwikkeling. Als je zeven of acht kilo van de auto haalt, wordt de auto afhankelijk van het circuit twee tot vier tienden per ronde sneller."

Voor Montoya is gewicht besparen een update. "Gewicht besparen en meer downforce toevoegen komen eigenlijk op hetzelfde neer. Het is onderdeel van de ontwikkeling van de auto en maakt hem competitiever. We moeten dus afwachten of ze in Oostenrijk daadwerkelijk op het minimumgewicht zitten. Als dat zo is, kunnen ze ook nieuwe onderdelen meenemen: een lichtere auto met bovendien meer downforce."