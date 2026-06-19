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'Red Bull gaat grote stap zetten in Oostenrijk'

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'Red Bull gaat grote stap zetten in Oostenrijk'

Juan Pablo Montoya heeft veel vertrouwen in Red Bull Racing. Het seizoen is alweer zeven races onderweg, maar het kampioenschap is nog niet gespeeld en er kan nog van alles gebeuren voor Max Verstappen. Montoya denkt dat Red Bull een grote stap kan maken in Oostenrijk. 

Montoya denkt dat met name Verstappen zich meer en meer competitief kan mengen met de mannen vooraan in het veld. Daarmee doelt de Colombiaan op de Mercedes- en Ferrari-coureurs. Momenteel zijn het Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton die strijden om het wereldkampioenschap. Verstappen is terug te vinden op de zevende positie. 

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Red Bull is indrukwekkend

De motor van Red Bull en Ford werd onlangs uitgeroepen tot beste motor en daarom mogen zij geen updates meer toevoegen aan het motorblok. "Ja, aan de ene kant vind ik het indrukwekkend wat Red Bull met de motoren heeft gedaan. Vanuit het niets zo’n motor bouwen is indrukwekkend. Dat is echt heel goed werk", aldus Montoya in de MontoyAS-podcast.

De Red Bull-bolide is té zwaar, maar dat kan veranderen in Oostenrijk. Hierdoor kan de auto veel sneller worden. "Aan de andere kant is het grote verschil vooral het gewicht van de auto. Theoretisch halen ze er voor Oostenrijk al het overtollige gewicht af en komt de auto op het minimumgewicht. Ik denk dat dat een groot verschil gaat maken."

Red Bull is groeiende

Montoya merkt op dat Red Bull groeit door dit soort ontwikkelingen door te voeren. "Gewicht besparen is óók onderdeel van ontwikkeling. Als je zeven of acht kilo van de auto haalt, wordt de auto afhankelijk van het circuit twee tot vier tienden per ronde sneller."

Voor Montoya is gewicht besparen een update. "Gewicht besparen en meer downforce toevoegen komen eigenlijk op hetzelfde neer. Het is onderdeel van de ontwikkeling van de auto en maakt hem competitiever. We moeten dus afwachten of ze in Oostenrijk daadwerkelijk op het minimumgewicht zitten. Als dat zo is, kunnen ze ook nieuwe onderdelen meenemen: een lichtere auto met bovendien meer downforce."

PowerUnit

Posts: 15

Als de bronnen Juan Pablo Montaya en Ralf Schumacher niet bestonden dan bleven er nog maar weinig artikelen over op dit forum zegt mijn gevoel...

  • 5
  • 19 jun 2026 - 12:53
F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (4)

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  • Need5Speed

    Posts: 3.984

    Montoya gaat grote praat houden.

    • + 1
    • 19 jun 2026 - 12:52
  • PowerUnit

    Posts: 15

    Als de bronnen Juan Pablo Montaya en Ralf Schumacher niet bestonden dan bleven er nog maar weinig artikelen over op dit forum zegt mijn gevoel...

    • + 5
    • 19 jun 2026 - 12:53
  • Remco_F1

    Posts: 3.321

    De Red Bull gaat weer op dieet, concurrentie is gewaarschuwd.

    • + 1
    • 19 jun 2026 - 13:29
  • monzaron

    Posts: 1.040

    Red Bull zou 0,4 sec sneller worden in Oostenrijk. We hebben iig al ingepakt en zullen het daar gaan meemaken…….🍻

    • + 0
    • 19 jun 2026 - 13:42

AT Grand Prix van Oostenrijk

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    Kwalificatie

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ATGrand Prix van Oostenrijk

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    13:30 - 14:30

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  • Race

    15:00 - 17:00

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    17:00 - 18:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
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8
Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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