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Hamilton in zevende hemel: "Hij heeft Kardashian ten huwelijk gevraagd"

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Hamilton in zevende hemel: "Hij heeft Kardashian ten huwelijk gevraagd"

Lewis Hamilton bevindt zich momenteel op een roze wolk. Na een dramatisch eerste seizoen bij Ferrari, weet de zevenvoudig wereldkampioen eindelijk weer wat winnen is en heeft hij het naar eigen zeggen ook in zijn privésfeer weer helemaal voor elkaar. Volgens voormalig Formule 1-reporter Jack Plooij gaat de man uit Stevenage weer hartstikke lekker, zowel op als naast de baan. 

Afgelopen weekend won Hamilton zijn eerste Grand Prix in het rood van Ferrari. Na een jaar lang geen podiumplek te hebben bemachtigd, lijkt de 41-jarige zich weer herpakt te hebben. Na afloop van de race stelde Hamilton dat hij weer zielsgelukkig is en dat het leven hem weer toelacht. 

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'Hamilton heeft Kardashian ten huwelijk gevraagd'

In het Race Café de Stamtafel van Ziggo Sport ging Plooij zelfs nog een stap verder in de beweringen van Hamilton. Volgens de tandarts zou de zevenvoudig wereldkampioen zelfs een huwelijksaanzoek hebben gedaan jegens zijn vriendin, de wereldberoemde Kim Kardashian. "Het schijnt zelfs dat er al een huwelijksaanzoek is geweest", zo klonk het stellig. 

F1-commentator Olav Mol wuifde vervolgens die geruchten weg. "Hou nou toch op man, wat een onzin", zo reageerde hij volmondig, waarna Plooij stelde dat het serieus speelt. "Het is geen onzin, het schijnt wel ter sprake te zijn geweest." 

Hamilton gaat als een raket dit F1-seizoen 

In ieder geval is het duidelijk dat Hamilton weer de smaak te pakken heeft in de Formule 1. De entree van de nieuwe reglementen hebben de Ferrari-coureur goed gedaan, aangezien hij na zijn zege ook in China, Canada en Monaco op het podium heeft gestaan. Na jarenlang geworsteld te hebben met de zogeheten 'grondeffect-auto's voelt hij zich met de nieuwe machines weer als een vis in het water. 

Met een tweede plaats in het WK-klassement en een achterstand van 41 punten op Andrea Kimi Antonelli, is één ding duidelijk: met een frisse kop en een ijzersterke Ferrari, mengt Hamilton zich in de strijd voor zijn achtste wereldtitel. 

Need5Speed

Posts: 3.965

Het is niet onmogelijk, maar wel onwaarschijnlijk.
Zeker als Plooij zegt dat het waar schijnt te zijn.

  • 3
  • 16 jun 2026 - 14:56
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (7)

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  • Need5Speed

    Posts: 3.965

    Het is niet onmogelijk, maar wel onwaarschijnlijk.
    Zeker als Plooij zegt dat het waar schijnt te zijn.

    • + 3
    • 16 jun 2026 - 14:56
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.132

    Wellicht licht het aan siliconen kont van Kim maar Hamilton lijkt veel meer positief te zijn sinds ze een relatie hebben. Toeval of niet, geen idee..

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 15:08
    • snailer

      Posts: 33.421

      Daarom kan ik me wel voorstellen dat Hamilton voor haar op de knieen is gegaan. Nog voor de successen op de baan kwamen straalde hij veel geluk uit.

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 15:18
  • Ferrari412T1

    Posts: 526

    Wat moet je hier nu over zeggen. Hopelijk zuigt ze zijn beurs niet leeg, want dat wijf kent geen grenzen. Vaak gaat een huwelijk tussen sterren vaak snel eindigen.

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 15:32
    • Pietje Bell

      Posts: 35.344

      Hopelijk zuigt ze zijn beurs niet leeg?? Zij is miljardair.

      • + 2
      • 16 jun 2026 - 15:35
    • Larry Perkins

      Posts: 65.804

      De huwelijkse voorwaarden zijn dat Kardashian aan wat anders van Lewis zuigt en dat zij het legendarische scharlakenrode team met het steigerende paard uit Maranello voor de veteraan uit Stevenage opkoopt...

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 16:46
  • van lotje,g

    Posts: 1.259

    Geloof er niks van,denk dat hij eerder Ralf ten huwelijk vraagt.

    • + 1
    • 16 jun 2026 - 15:33

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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