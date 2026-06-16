Lewis Hamilton bevindt zich momenteel op een roze wolk. Na een dramatisch eerste seizoen bij Ferrari, weet de zevenvoudig wereldkampioen eindelijk weer wat winnen is en heeft hij het naar eigen zeggen ook in zijn privésfeer weer helemaal voor elkaar. Volgens voormalig Formule 1-reporter Jack Plooij gaat de man uit Stevenage weer hartstikke lekker, zowel op als naast de baan.

Afgelopen weekend won Hamilton zijn eerste Grand Prix in het rood van Ferrari. Na een jaar lang geen podiumplek te hebben bemachtigd, lijkt de 41-jarige zich weer herpakt te hebben. Na afloop van de race stelde Hamilton dat hij weer zielsgelukkig is en dat het leven hem weer toelacht.

'Hamilton heeft Kardashian ten huwelijk gevraagd'

In het Race Café de Stamtafel van Ziggo Sport ging Plooij zelfs nog een stap verder in de beweringen van Hamilton. Volgens de tandarts zou de zevenvoudig wereldkampioen zelfs een huwelijksaanzoek hebben gedaan jegens zijn vriendin, de wereldberoemde Kim Kardashian. "Het schijnt zelfs dat er al een huwelijksaanzoek is geweest", zo klonk het stellig.

F1-commentator Olav Mol wuifde vervolgens die geruchten weg. "Hou nou toch op man, wat een onzin", zo reageerde hij volmondig, waarna Plooij stelde dat het serieus speelt. "Het is geen onzin, het schijnt wel ter sprake te zijn geweest."

Hamilton gaat als een raket dit F1-seizoen

In ieder geval is het duidelijk dat Hamilton weer de smaak te pakken heeft in de Formule 1. De entree van de nieuwe reglementen hebben de Ferrari-coureur goed gedaan, aangezien hij na zijn zege ook in China, Canada en Monaco op het podium heeft gestaan. Na jarenlang geworsteld te hebben met de zogeheten 'grondeffect-auto's voelt hij zich met de nieuwe machines weer als een vis in het water.

Met een tweede plaats in het WK-klassement en een achterstand van 41 punten op Andrea Kimi Antonelli, is één ding duidelijk: met een frisse kop en een ijzersterke Ferrari, mengt Hamilton zich in de strijd voor zijn achtste wereldtitel.