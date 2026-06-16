De toekomst van Max Verstappen blijft de gemoederen beroeren in de Formule 1-paddock. Ondanks een doorlopend contract bij Red Bull Racing blijft de viervoudig wereldkampioen nadrukkelijk in verband worden gebracht met een vertrek. Formule 1-journalist Joe Saward denkt echter dat de Nederlander zijn beslissing al heeft genomen.

De voorbije maanden werd er volop gespeculeerd over een mogelijke overstap van Verstappen, mede door de tegenvallende prestaties van Red Bull en de clausules in zijn contract. Officieel heeft de Nederlander zich nog niet uitgesproken over zijn plannen voor 2027.

Saward verwacht langer verblijf bij Red Bull

Volgens Saward beschikt Verstappen nog altijd over verschillende mogelijkheden om Red Bull te verlaten. Toch verwacht de gerenommeerde journalist niet dat het zover zal komen.

"Verstappen heeft nog altijd niet officieel bevestigd dat hij ook in 2027 voor Red Bull Racing uitkomt en er zijn clausules die hem de kans geven om vroeger te vertrekken. Toch is onze indruk dat hij heeft besloten om nog minstens één seizoen bij het team te blijven."

Daarmee lijkt Saward in te gaan tegen de aanhoudende geruchten over een nakende transfer naar een concurrent. De Nederlander wordt al geruime tijd gelinkt aan verschillende topteams, maar concrete aanwijzingen voor een vertrek blijven voorlopig uit.

Speculaties houden aan ondanks contract

Dat Verstappen zijn toekomst nog niet publiekelijk heeft vastgelegd, zorgt ervoor dat de speculaties blijven aanhouden. Red Bull zou volgens verschillende bronnen graag zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen van zijn kopman.

Voorlopig blijft het echter wachten op een officiële bevestiging van Verstappen zelf. Tot die tijd zullen de geruchten over zijn toekomst ongetwijfeld blijven circuleren, al lijkt Saward ervan overtuigd dat de wereldkampioen ook in 2027 gewoon in het vertrouwde Red Bull-shirt te bewonderen zal zijn.

Verstappen heeft Red Bull weer op de kaart gezet

Nadat Red Bull met Sebastian Vettel vier wereldtitels bij elkaar sleepte maar vervolgens jarenlang droog stond, heeft Verstappen eigenhandig de Oostenrijkse renstal op de kaart gezet. Met maar liefst vier wereldtitels op zak en 71 Grand Prix-overwinningen, heeft de Nederlander zich voor altijd geschaard tussen de beste Formule 1-coureurs aller tijden.

Of die indrukwekkende statistieken nog enigszins aangevuld gaan worden, moet nog blijken. Momenteel zit Red Bull met een achterstand op Ferrari, Mercedes en McLaren in de maag.