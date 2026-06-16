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'Verstappen hakt knoop door en blijft bij Red Bull'

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'Verstappen hakt knoop door en blijft bij Red Bull'

De toekomst van Max Verstappen blijft de gemoederen beroeren in de Formule 1-paddock. Ondanks een doorlopend contract bij Red Bull Racing blijft de viervoudig wereldkampioen nadrukkelijk in verband worden gebracht met een vertrek. Formule 1-journalist Joe Saward denkt echter dat de Nederlander zijn beslissing al heeft genomen.

De voorbije maanden werd er volop gespeculeerd over een mogelijke overstap van Verstappen, mede door de tegenvallende prestaties van Red Bull en de clausules in zijn contract. Officieel heeft de Nederlander zich nog niet uitgesproken over zijn plannen voor 2027.

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Saward verwacht langer verblijf bij Red Bull

Volgens Saward beschikt Verstappen nog altijd over verschillende mogelijkheden om Red Bull te verlaten. Toch verwacht de gerenommeerde journalist niet dat het zover zal komen.

"Verstappen heeft nog altijd niet officieel bevestigd dat hij ook in 2027 voor Red Bull Racing uitkomt en er zijn clausules die hem de kans geven om vroeger te vertrekken. Toch is onze indruk dat hij heeft besloten om nog minstens één seizoen bij het team te blijven."

Daarmee lijkt Saward in te gaan tegen de aanhoudende geruchten over een nakende transfer naar een concurrent. De Nederlander wordt al geruime tijd gelinkt aan verschillende topteams, maar concrete aanwijzingen voor een vertrek blijven voorlopig uit.

Speculaties houden aan ondanks contract

Dat Verstappen zijn toekomst nog niet publiekelijk heeft vastgelegd, zorgt ervoor dat de speculaties blijven aanhouden. Red Bull zou volgens verschillende bronnen graag zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen van zijn kopman.

Voorlopig blijft het echter wachten op een officiële bevestiging van Verstappen zelf. Tot die tijd zullen de geruchten over zijn toekomst ongetwijfeld blijven circuleren, al lijkt Saward ervan overtuigd dat de wereldkampioen ook in 2027 gewoon in het vertrouwde Red Bull-shirt te bewonderen zal zijn.

Verstappen heeft Red Bull weer op de kaart gezet

Nadat Red Bull met Sebastian Vettel vier wereldtitels bij elkaar sleepte maar vervolgens jarenlang droog stond, heeft Verstappen eigenhandig de Oostenrijkse renstal op de kaart gezet. Met maar liefst vier wereldtitels op zak en 71 Grand Prix-overwinningen, heeft de Nederlander zich voor altijd geschaard tussen de beste Formule 1-coureurs aller tijden. 

Of die indrukwekkende statistieken nog enigszins aangevuld gaan worden, moet nog blijken. Momenteel zit Red Bull met een achterstand op Ferrari, Mercedes en McLaren in de maag. 

Pietje Bell

Posts: 35.341

'Verstappen hakt knoop door en blijft bij Red Bull'

In het artikel: Saward verwacht langer verblijf bij Red Bull

Als Saward in de titel had gestaan had ik het artikel niet gelezen. Slim gedaan weer eens.

  • 9
  • 16 jun 2026 - 11:20
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (30)

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  • F1jos

    Posts: 5.379

    Wederom een geweldige titel kop, maar volgens Ouw de aller lelijkste.

    • + 4
    • 16 jun 2026 - 10:53
    • Bertrand Gachot

      Posts: 880

      Hij begint steeds meer op zijn pa te lijken, top kop

      • + 1
      • 16 jun 2026 - 12:17
  • snailer

    Posts: 33.419

    'Verstappen hakt knoop door en blijft bij Red Bull'

    'Verstappen laat Red Bull-top in onzekerheid over toekomst'


    Quizzzzz.... Wat mist snailer hier?

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    En een recept voor kibbelingen gemaakt van verse snoekbaars.

    • + 3
    • 16 jun 2026 - 11:03
    • Snork

      Posts: 22.649

      Op een bedje van gare rapen?

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 13:21
    • snailer

      Posts: 33.419

      Ik stuur alle rapen naar Larry. Voor zijn schoonmoe.

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 13:25
    • Larry Perkins

      Posts: 65.803

      Zo is het…

      Silly SEASON of silly YEAR (silly MEDIA)?

      Het wordt m.i. tijd dat ‘we’ silly season gaan herdefiniëren, of beter gezegd in tweeën opdelen.
      Oorspronkelijk stond silly season daadwerkelijk voor het SEIZOEN waarin onderhandelingen en contractaankondigingen van de coureurs plaatsvonden met (officiële) persberichten van teams en coureurs, te weten de ZOMER(stop).

      Maar omdat silly season voor de media een super belangrijk verdienmodel is, begint silly season elk jaar eerder, dit jaar begon de geruchtenstroom al in januari en nam daarna qua intensiteit alleen maar toe. Dat leidt tot constante speculatie over welke coureurs van team zullen wisselen of de sport zullen verlaten.
      Wat betreft kwam Verstappen zijn deelname aan De 24 uur van de Nürburgring als een bijzonder welkome onderbreking van de stroom aan geneuzelberichten over eventuele rijderswisselingen, etc.

      Echter, het zeer geslaagde evenement was nog niet voorbij of de (nep)media had weer dollartekens in de ogen en rekende erop dat ‘wij’ als F1-fans er wel intrappen, maar het overgrote merendeel van de - elkaar vaak tegensprekende - roddels en achterklap kan zo rechtstreeks de prullenmand in!

      Kortom, de bagger waarmee de meeste media komen opdraven kan het beste silly YEAR (of silly MEDIA) worden genoemd en de periode waarin teams en coureurs zelf naar buiten treden met transfernieuws (het echte nieuws!) kan men dan silly SEASON blijven noemen.
      (herhaalde plaatsing)

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 13:27
  • The Wolf

    Posts: 1.028

    ik hak ook de knoop door: hij blijft

    • + 1
    • 16 jun 2026 - 11:12
    • F1jos

      Posts: 5.379

      Red Bull zit in de knoop met betrekking tot Max onvrede over hun performance.

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 13:11
    • Sander

      Posts: 1.774

      Ik leg een knoop in m'n zakdoek, anders vergeet ik dat Max misschien nog weg gaat.

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 13:14
    • Snork

      Posts: 22.649

      Ik heb jaren geleden een knoop in de pijpleidingen van mijn jongeheer laten leggen. Die weer doorhakken zie ik echt niet zitten.

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 13:23
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.444

    Er zijn maar twee dingen zeker in het leven.

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 11:15
    • snailer

      Posts: 33.419

      Inderdaad:

      Een knoop wordt doorgehakt.... Of niet...

      • + 3
      • 16 jun 2026 - 11:20
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.444

      Of je wordt misbruikt door meneer pastoor of niet...

      • + 1
      • 16 jun 2026 - 12:19
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.093

      Of je wordt geboren mét hersens of niet...

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 12:25
    • snailer

      Posts: 33.419

      Een pastoor en meneer.... die misbruikt.... Dat klopt niet dacht ik zo

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 13:26
  • Pietje Bell

    Posts: 35.341

    'Verstappen hakt knoop door en blijft bij Red Bull'

    In het artikel: Saward verwacht langer verblijf bij Red Bull

    Als Saward in de titel had gestaan had ik het artikel niet gelezen. Slim gedaan weer eens.

    • + 9
    • 16 jun 2026 - 11:20
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.430

      Kunnen we dit ook doen met jouw reacties? Gewoon bij elke kop “Pietje heeft gereageerd” dan weet ik dat het niet hoef te lezen. ;)

      • + 2
      • 16 jun 2026 - 12:19
    • Pietje Bell

      Posts: 35.341

      Prima. Vraag het de re.dac.tie even en vraag dan ook even hetzelfde voor
      "Michael Schumacher heeft gereageerd".

      • + 8
      • 16 jun 2026 - 12:43
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.395

      Deze plek laat prachtig zien - zelfs op niet subtiele wijze - waarom de media niet te vertrouwen is. Velen denken nog steeds dat veel van die organisaties heilig zijn, maar alles draait om knaken, en die hark je nou eenmaal het makkelijkst binnen door sensatie en onrust te creëren.

      • + 1
      • 16 jun 2026 - 13:21
    • snailer

      Posts: 33.419

      @Cyril Ratatouille, Saward heeft connecties binnen veel F1 teams. En zeker ook binnen RBR. In het verleden zat hij spot on met zijn voorspellingen. Meestal dan toch.

      • + 1
      • 16 jun 2026 - 13:28
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.395

      Had het even over deze plek op het web. Saward weet niks, maar denkt iets. Dat wordt vervolgens omgedoopt tot 'knoop is doorgehakt'. Geen idee hoe je zoiets kunt verzinnen als je primaire doel 'informeren' zou moeten zijn. Met andere woorden: dat is niet het doel.

      • + 2
      • 16 jun 2026 - 13:32
    • snailer

      Posts: 33.419

      Aha. Niemand weet hoe het zit. Zeker niet bij Verstappen. Al zolang hij in F1 zit lees ik dat hij naar Ferrari ging, Mercedes, dan weer naar Ferrari, etc. Voorlopig zit hij nog bij RBR.

      Voor mij mag hij die hele stinkende F1 verlaten. Ik zie daar alleen maar voordelen aan. Kan hij lekker endurance gaan rijden. Af en toe een live stream opzoeken en genieten van echt hard racen.

      • + 1
      • 16 jun 2026 - 13:55
  • OrangeArrows

    Posts: 3.400

    Duidelijk! Betekent dus het laatste artikel of hij blijft of niet dit jaar.

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 11:21
  • hupholland

    Posts: 9.997

    Saward heeft ook weten te achterhalen dat Verstappen eind volgende week weer naar Oostenrijk vliegt.
    Ja, die Engelsen die zien m natuurlijk graag bij Red Bull blijven. Maar linksom of rechtsom, Verstappen komt wel weer terug. We zullen zien wat hij beslist, blijven kan altijd nog, daar hoef je nu niet al een knoop voor door te hakken.

    • + 2
    • 16 jun 2026 - 11:40
  • schwantz34

    Posts: 42.204

    Doet ie ut of doet ie ut nie!?

    • + 1
    • 16 jun 2026 - 11:48
  • Need5Speed

    Posts: 3.964

    Red Bull vraagt zich nu af wat ze aan moeten met die doorgehakte knoop.
    Maar ze kunnen het Max makkelijk vragen als hij toch blijft.

    • + 1
    • 16 jun 2026 - 11:53
  • gridiron

    Posts: 3.521

    Tegenwoordig tellen geruchten nu al om andere geruchten te ontkennen. Zolang er effectief niks gemeld wordt door RedBull of Max&Co zou het moeten verboden worden om hierover artikels te schrijven.

    • + 1
    • 16 jun 2026 - 12:08
    • Pietje Bell

      Posts: 35.341

      Als dat zo zou werken zouden alle F1 sites failliet gaan, hahaha.

      • + 1
      • 16 jun 2026 - 12:35
  • da_bartman

    Posts: 6.673

    Nou als hij dat al besloten heeft, kan hij het maar ook even beter tegen Red Bull zeggen, die zitten te wachten op een"Ja"-woord. En ook uit eigenbelang: met een Verstappen op de loonlijst is het makkelijker om partners, sponsoren en technische toppers aan te trekken om het team eindelijk weer eens te versterken.
    Dus zolang we niets horen heeft hij zeker zijn keuze nog niet gemaakt.

    • + 2
    • 16 jun 2026 - 12:30
  • roybona

    Posts: 109

    Ik denk ik denk ik denk ......er zijn er maar een paar die het echt weten , en dat zijn de mensen rondom Max ! Goeie berichtgeving... 🙈

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 12:56

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Team
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Ferrari
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141
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89
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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