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Ferrari-president bedankt Hamilton na eerste zege: "Emotioneel moment"

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Ferrari-president bedankt Hamilton na eerste zege: "Emotioneel moment"

De eerste overwinning van Lewis Hamilton in Ferrari-kleuren heeft ook binnen de hoogste regionen van het Italiaanse merk voor veel enthousiasme gezorgd. Ferrari-voorzitter John Elkann stond kort na de Grand Prix van Barcelona stil bij de historische zege van de zevenvoudig wereldkampioen.

Voor Hamilton betekende de overwinning een belangrijk moment in zijn nog jonge samenwerking met Ferrari. Na een moeizame start van het seizoen lijkt de Brit steeds beter zijn draai te vinden binnen de Scuderia, wat in Spanje resulteerde in zijn eerste Grand Prix-zege voor het iconische Italiaanse team.

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Elkann spreekt van emotionele overwinning

In een officiële reactie liet Elkann weten bijzonder trots te zijn op de prestatie van Hamilton en de volledige Ferrari-organisatie. Volgens de voorzitter is de overwinning het resultaat van maandenlang hard werk op en naast het circuit.

"Proficiat aan Lewis met deze prachtige eerste overwinning voor Ferrari. Dit is een emotioneel moment en een resultaat waar het hele team en alle Ferrari-fans trots op mogen zijn", aldus Elkann.

De voorzitter richtte zich niet alleen tot Hamilton, maar ook tot alle medewerkers van de renstal. "Ik wil iedereen bedanken voor de vastberadenheid, de opofferingen en de collectieve inzet die elke dag opnieuw wordt getoond. Zowel op het circuit als in Maranello zie ik dezelfde passie en dezelfde Ferrari-mentaliteit terug."

Ook lof voor Le Mans-team van Ferrari

Elkann gebruikte zijn boodschap bovendien om aandacht te schenken aan de andere raceactiviteiten van Ferrari. Zo sprak hij ook zijn waardering uit voor het fabrieksteam dat actief was tijdens de 24 Uur van Le Mans.

"Mijn dank gaat eveneens uit naar het team dat Ferrari vertegenwoordigde tijdens de 24 Uur van Le Mans. Zij hebben onder bijzonder zware omstandigheden gevochten, als één geheel gewerkt en tot de laatste meters alles gegeven", klonk het.

Met de overwinning van Hamilton en de positieve geluiden vanuit de top van het bedrijf lijkt Ferrari opnieuw een belangrijke stap te hebben gezet. De Scuderia hoopt dat het succes in Barcelona het startschot vormt voor een sterk vervolg van het seizoen, waarin de achterstand op de concurrentie verder moet worden verkleind.

De boodschap van Elkann werd afgesloten met een duidelijke strijdkreet die de voorbije dagen overal binnen Ferrari te horen was: "Forza Ferrari."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Barcelona 2026

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
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8
Williams
11
9
Audi
2
10
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Ferrari
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