Lewis Hamilton heeft na zijn eerste overwinning in Barcelona opnieuw vertrouwen gekregen in de weg die Ferrari is ingeslagen. De zevenvoudig wereldkampioen merkt dat het team de afgelopen maanden duidelijke stappen heeft gezet en ziet steeds meer signalen dat het harde werk achter de schermen zijn vruchten begint af te werpen.

De Brit maakte vorig jaar een moeizame periode door, maar lijkt stilaan weer zijn beste niveau te benaderen. Volgens Hamilton is dat geen toeval, maar het resultaat van maandenlange voorbereiding en een nauwere samenwerking met zijn nieuwe team.

Hamilton voelt zich weer sterker dan ooit

Na afloop van de Grand Prix in Barcelona vertelde Hamilton dat hij opnieuw volledig in balans is, zowel binnen als buiten de cockpit. Dat helpt hem volgens eigen zeggen om het maximale uit zichzelf en de Ferrari te halen.

"Ik heb het gevoel dat alles weer op zijn plaats valt. Ik heb ontzettend hard gewerkt om op dit niveau te komen en achter de schermen gebeurt er enorm veel. Bovendien geeft het team mij steeds meer vertrouwen met de veranderingen die we hebben doorgevoerd. We beginnen nu langzaam te zien dat al die inspanningen samenkomen."

Hamilton benadrukt dat ook zijn persoonlijke situatie een belangrijke rol speelt in zijn hernieuwde vorm. "Ik zit goed in mijn vel, geniet van het leven en doe nog altijd wat ik het liefste doe. Er is voor mij geen mooier gevoel dan achter het stuur van een Formule 1-wagen te kruipen."

Ferrari-coureur geeft titelstrijd nog niet op

Ondanks de achterstand op de concurrentie weigert Hamilton het wereldkampioenschap al uit zijn hoofd te zetten. De Brit erkent dat er nog werk aan de winkel is, maar ziet tegelijkertijd voldoende perspectief voor de rest van het seizoen.

"Natuurlijk neem ik zo'n resultaat graag mee, maar we weten ook dat er nog een lange weg te gaan is. De teams voor ons beschikken nog altijd over veel snelheid, dat hebben we vandaag opnieuw gezien. Toch blijven wij pushen om dat verschil stap voor stap kleiner te maken."

Daarom wil Hamilton nog niets weten van een verloren titelstrijd. "Dit kampioenschap is absoluut nog niet voorbij. Er zijn nog genoeg races te rijden en wij zullen alles blijven geven om dichterbij te komen."

Met die uitspraak onderstreept Hamilton opnieuw zijn onverwoestbare geloof in Ferrari. De Brit lijkt vastbesloten om het gevecht aan te gaan met de concurrentie, ondanks de moeilijke start van zijn avontuur bij de Italiaanse renstal.