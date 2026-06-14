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Hamilton droomt weer van wereldtitel: "Alles valt op zijn plaats"

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Hamilton droomt weer van wereldtitel: "Alles valt op zijn plaats"

Lewis Hamilton heeft na zijn eerste overwinning in Barcelona opnieuw vertrouwen gekregen in de weg die Ferrari is ingeslagen. De zevenvoudig wereldkampioen merkt dat het team de afgelopen maanden duidelijke stappen heeft gezet en ziet steeds meer signalen dat het harde werk achter de schermen zijn vruchten begint af te werpen.

De Brit maakte vorig jaar een moeizame periode door, maar lijkt stilaan weer zijn beste niveau te benaderen. Volgens Hamilton is dat geen toeval, maar het resultaat van maandenlange voorbereiding en een nauwere samenwerking met zijn nieuwe team.

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Hamilton voelt zich weer sterker dan ooit

Na afloop van de Grand Prix in Barcelona vertelde Hamilton dat hij opnieuw volledig in balans is, zowel binnen als buiten de cockpit. Dat helpt hem volgens eigen zeggen om het maximale uit zichzelf en de Ferrari te halen.

"Ik heb het gevoel dat alles weer op zijn plaats valt. Ik heb ontzettend hard gewerkt om op dit niveau te komen en achter de schermen gebeurt er enorm veel. Bovendien geeft het team mij steeds meer vertrouwen met de veranderingen die we hebben doorgevoerd. We beginnen nu langzaam te zien dat al die inspanningen samenkomen."

Hamilton benadrukt dat ook zijn persoonlijke situatie een belangrijke rol speelt in zijn hernieuwde vorm. "Ik zit goed in mijn vel, geniet van het leven en doe nog altijd wat ik het liefste doe. Er is voor mij geen mooier gevoel dan achter het stuur van een Formule 1-wagen te kruipen."

Ferrari-coureur geeft titelstrijd nog niet op

Ondanks de achterstand op de concurrentie weigert Hamilton het wereldkampioenschap al uit zijn hoofd te zetten. De Brit erkent dat er nog werk aan de winkel is, maar ziet tegelijkertijd voldoende perspectief voor de rest van het seizoen.

"Natuurlijk neem ik zo'n resultaat graag mee, maar we weten ook dat er nog een lange weg te gaan is. De teams voor ons beschikken nog altijd over veel snelheid, dat hebben we vandaag opnieuw gezien. Toch blijven wij pushen om dat verschil stap voor stap kleiner te maken."

Daarom wil Hamilton nog niets weten van een verloren titelstrijd. "Dit kampioenschap is absoluut nog niet voorbij. Er zijn nog genoeg races te rijden en wij zullen alles blijven geven om dichterbij te komen."

Met die uitspraak onderstreept Hamilton opnieuw zijn onverwoestbare geloof in Ferrari. De Brit lijkt vastbesloten om het gevecht aan te gaan met de concurrentie, ondanks de moeilijke start van zijn avontuur bij de Italiaanse renstal.

schwantz34

Posts: 42.189

Want Max heeft als 4 voudig wk niet de juiste mentaliteit en inzet? Manmanman wat een slappe neuzelaar ben jij toch ook Rimmer!

  • 9
  • 14 jun 2026 - 19:55
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Barcelona 2026

Reacties (11)

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  • schwantz34

    Posts: 42.187

    Na deze overwinning staat er helemaal niets meer tussen Lewis en Ham om gezamenlijk hun 8e titel te gaan pakken dit jaar...

    • + 3
    • 14 jun 2026 - 19:38
    • Remco_F1

      Posts: 3.319

      Mooi voor Ham & Ferrari, ik ga er vanuit dat het bij een dag succesje blijft. Geluk met de pitstop en banden drama, krijg je niet nog een keer cadeau.

      • + 2
      • 14 jun 2026 - 19:48
    • NicoS

      Posts: 20.849

      Beetje opportunistisch allemaal, maar dat is altijd zo in de F1, je ben zo goed als je laatste race….
      Gaan de komende races ook de kant op van Ferrari en Lewis, dan zou het kunnen, maar het zal niet altijd zo perfect lopen als deze race.
      Krijg de indruk dat de hoge temperaturen Mercedes wat minder passen, dat zag je ook in Miami toen het zo warm was.
      Maar wie weet hebben de updates voor aansluiting kunnen zorgen, als vind ik dit nog iets te vroeg om te stellen.
      Niet elke race zal een banden strategie worden zoals vandaag….

      • + 2
      • 14 jun 2026 - 20:29
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.423

      Dat "dagsuccesje" is anders al 4 weekenden aan de gang en het gaat eerder beter dan slechter in die 4 weekenden. Meteen de loftrompet hoeft ook niet, maar het naar beneden halen is alleszins onlogisch wat betreft de ontwikkeling van de laatste weekenden.

      • + 4
      • 14 jun 2026 - 20:30
    • TylaHunter

      Posts: 10.750

      Normaal zou ik zeggen... 1 zwaluw maakt nog geen zomer... maar de zwaluw op een circuit als Barcelona... is toch een leuke graadmeter.

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 20:51
  • Rimmer

    Posts: 13.328

    Knap gedaan, juiste mentaliteit en inzet en je ziet dat alles mogelijk is. Kan Max een voorbeeld aan nemen. Je moet uit je comfort zone komen en echt willen winnen. Lewis laat zien hoe dat moet en respect daarvoor

    • + 8
    • 14 jun 2026 - 19:53
    • De Vogel is Geland

      Posts: 942

      Wat heeft Max ermee te maken?

      • + 5
      • 14 jun 2026 - 19:55
    • schwantz34

      Posts: 42.187

      Want Max heeft als 4 voudig wk niet de juiste mentaliteit en inzet? Manmanman wat een slappe neuzelaar ben jij toch ook Rimmer!

      • + 9
      • 14 jun 2026 - 19:55
    • NicoS

      Posts: 20.849

      Echt wat een bullshit, Max geeft alles, maar kan op dit moment niet de strijd aan met de absolute top.
      Ik zou niet weten waarom Max een voorbeeld moet nemen, er zit op dit moment gewoon niet meer in.

      • + 4
      • 14 jun 2026 - 20:20
    • De Vogel is Geland

      Posts: 942

      Rimmer komt hier ook alleen maar voor een gebbetje zonder inhoud

      • + 2
      • 14 jun 2026 - 20:58
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.670

    Het zou wel heel apart zijn, die titel. De constructeurstitel vind ik wel een must. Maar dan moet iemand Leclerc mentaal wat gaan oplappen.

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 20:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.623
  • Podiums 135
  • Grand Prix 238
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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