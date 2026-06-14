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Wolff prijst Hamilton na Ferrari-zege: "Hij heeft het verdiend"

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Wolff prijst Hamilton na Ferrari-zege: "Hij heeft het verdiend"

Toto Wolff is erg trots op zijn oude coureur Lewis Hamilton. Dat vertelt de teambaas van Mercedes na afloop van de race. Wolff zag Kimi Antonelli uitvallen en George Russell opnieuw naast het podium grijpen. Het is voor Hamilton zijn 106e overwinning en zijn eerste sinds zijn vertrek bij Mercedes. 

Hamilton en Mercedes kenden dominante jaren samen, maar na een samenwerking van twaalf seizoenen besloot Hamilton om te vertrekken bij Mercedes en te tekenen voor Ferrari. In zijn eerste seizoen leek het tot weinig uit te lopen, want hij behaalde niet eens een podium. In 2026 heeft de Brit al vier podiums en één overwinning behaald. 

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Wolff is blij voor Hamilton

Wolff laat aan Viaplay weten dat hij stiekem toch best trots is op zijn oude werknemer. "Allereerst ben ik blij dat Lewis heeft gewonnen. Hij heeft het verdiend. Het heeft lang geduurd en hij heeft er zo hard voor gewerkt." Bij Mercedes hadden ze stukken meer problemen. Antonelli viel uit en Russell verloor de leiding aan Hamilton. "En voor ons werkte niets", aldus Wolff. 

De strategie van Mercedes moet even goed geëvalueerd worden door het team, zo moet ook Wolff toegeven. "Of dat de juiste strategie is als je een race verliest", zo vraagt Wolff zich af. Hij denkt dat Mercedes te open is geweest afgelopen weekend en daar dus even goed voor moet gaan zitten. "Misschien omdat je eerlijk bent, dus dat is iets waar we goed over na moeten denken."

Issue van Antonelli

De motor van Antonelli ging kapot in de slotfase van de race, waardoor zijn tweede plek in de soep liep. De Italiaan heeft hiermee kostbare punten gemist. Wolff laat echter weten dat hij niet weet wat het probleem is bij de Italiaan en dat moet Mercedes dus even goed uitzoeken. Na de Grand Prix van Barcelona staat Antonelli nog altijd bovenaan het wereldkampioenschap met 156 punten. George Russell staat derde met 106 punten.

mr.Monza

Posts: 10.066

Toen Lewis zei "leave me to it" wist Bono al hoe laat het was.

  • 4
  • 14 jun 2026 - 18:50
F1 Nieuws Lewis Hamilton Toto Wolff Mercedes Ferrari GP Barcelona 2026

Reacties (3)

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  • mr.Monza

    Posts: 10.066

    Toen Lewis zei "leave me to it" wist Bono al hoe laat het was.

    • + 3
    • 14 jun 2026 - 18:50
    • rwinn2893

      Posts: 210

      Wat dat betreft past het wel bij elkaar Ferrari en Lewis lekker theatraal

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 18:52
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.421

      Laten we ook niet de ogenschijnlijk geweldige samenwerking van Santi en Lewis vergeten, goede call die swap. Dat enthousiasme van Santi toen Lewis na de VSC stop de eerste plek behield was "Aaaand you are in fronte!" was lekker.

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 19:19

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.623
  • Podiums 135
  • Grand Prix 238
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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