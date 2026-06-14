Toto Wolff is erg trots op zijn oude coureur Lewis Hamilton. Dat vertelt de teambaas van Mercedes na afloop van de race. Wolff zag Kimi Antonelli uitvallen en George Russell opnieuw naast het podium grijpen. Het is voor Hamilton zijn 106e overwinning en zijn eerste sinds zijn vertrek bij Mercedes.

Hamilton en Mercedes kenden dominante jaren samen, maar na een samenwerking van twaalf seizoenen besloot Hamilton om te vertrekken bij Mercedes en te tekenen voor Ferrari. In zijn eerste seizoen leek het tot weinig uit te lopen, want hij behaalde niet eens een podium. In 2026 heeft de Brit al vier podiums en één overwinning behaald.

Wolff is blij voor Hamilton

Wolff laat aan Viaplay weten dat hij stiekem toch best trots is op zijn oude werknemer. "Allereerst ben ik blij dat Lewis heeft gewonnen. Hij heeft het verdiend. Het heeft lang geduurd en hij heeft er zo hard voor gewerkt." Bij Mercedes hadden ze stukken meer problemen. Antonelli viel uit en Russell verloor de leiding aan Hamilton. "En voor ons werkte niets", aldus Wolff.

De strategie van Mercedes moet even goed geëvalueerd worden door het team, zo moet ook Wolff toegeven. "Of dat de juiste strategie is als je een race verliest", zo vraagt Wolff zich af. Hij denkt dat Mercedes te open is geweest afgelopen weekend en daar dus even goed voor moet gaan zitten. "Misschien omdat je eerlijk bent, dus dat is iets waar we goed over na moeten denken."

Issue van Antonelli

De motor van Antonelli ging kapot in de slotfase van de race, waardoor zijn tweede plek in de soep liep. De Italiaan heeft hiermee kostbare punten gemist. Wolff laat echter weten dat hij niet weet wat het probleem is bij de Italiaan en dat moet Mercedes dus even goed uitzoeken. Na de Grand Prix van Barcelona staat Antonelli nog altijd bovenaan het wereldkampioenschap met 156 punten. George Russell staat derde met 106 punten.